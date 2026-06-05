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Новости Потери Украины
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На войне погиб юрист Виталий Цокур, занимавшияся реформой СБУ

На фронте погиб юрист Виталий Цокур, который занимался реформой СБУ

На фронте погиб украинский военный, юрист и общественный деятель Виталий Цокур. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр противодействия коррупции. В ЦПК отметили, что в свое время Виталий Цокур работал в команде организации юристом. После этого он основал общественную организацию "Осяжный горизонт" и присоединился к работе над реформой Службы безопасности Украины.

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От общественной деятельности - к фронту

Коллеги вспоминают Виталия как человека, который последовательно отстаивал необходимость реформирования украинских государственных институтов, в частности спецслужб.

Еще до начала полномасштабного вторжения России он подписал контракт с силами территориальной обороны. По словам самого Виталия, это произошло 3 февраля 2022 года.

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С первых дней войны защищал Украину

После начала большой войны Виталий Цокур встал на защиту Украины и выполнял боевые задачи в составе Сил специальных операций.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что за время службы военный был награжден за риск при выполнении боевых задач.

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Автор: 

СБУ (20739) смерть (9119) юрист (95)
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Был у меня боец по фамилии Цукор. Погиб весной 2022. В новостях не сообщали.
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05.06.2026 18:03 Ответить
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05.06.2026 18:06 Ответить
Герою Воїну України Віталію Цокур Слава !!! 🙏 🇺🇦
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05.06.2026 18:20 Ответить
Памятаймо Захисників Україн, які життя поклали за Вільну від московитів Україну!!
Бананов, наливайченко, хорошковський, «пастор», глибоко зхвильовані…
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05.06.2026 18:30 Ответить
ой!
а що там по фізикам!
по хімікам?
по біологам?

по математікам.........
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05.06.2026 18:34 Ответить
 
 