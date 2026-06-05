На войне погиб юрист Виталий Цокур, занимавшияся реформой СБУ

На фронте погиб украинский военный, юрист и общественный деятель Виталий Цокур.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр противодействия коррупции. В ЦПК отметили, что в свое время Виталий Цокур работал в команде организации юристом. После этого он основал общественную организацию "Осяжный горизонт" и присоединился к работе над реформой Службы безопасности Украины.

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От общественной деятельности - к фронту

Коллеги вспоминают Виталия как человека, который последовательно отстаивал необходимость реформирования украинских государственных институтов, в частности спецслужб.

Еще до начала полномасштабного вторжения России он подписал контракт с силами территориальной обороны. По словам самого Виталия, это произошло 3 февраля 2022 года.

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С первых дней войны защищал Украину

После начала большой войны Виталий Цокур встал на защиту Украины и выполнял боевые задачи в составе Сил специальных операций.

В Центре противодействия коррупции сообщили, что за время службы военный был награжден за риск при выполнении боевых задач.

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