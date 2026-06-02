Защищая Украину, погиб боец роты РЭБ 3-го армейского корпуса Ярослав Иванов (Варнак)

В боях за Украину погиб 23-летний военнослужащий, боец отдельной роты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в составе Третьего армейского корпуса Ярослав Иванов с позывным "Варнак".

Об этом сообщила волонтер и подруга погибшего бойца Екатерина Пилипчук в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Что известно о погибшем?

Ярослав Иванов встал на защиту Родины еще в 2022 году, в самом начале полномасштабного российского вторжения. Свой боевой путь он начал в рядах 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

Впоследствии воин получил должность в Десантно-штурмовых войсках (ДШВ) ВСУ, а с 2025 года защищал Украину в составе роты РЭБ 3-й отдельной штурмовой бригады 3-го армейского корпуса.

Ярослава вспоминают как человека, который больше всего любил Украину — именно ей он посвящал все свое творчество и жизненный путь. Его жизненным девизом, который он пронес через всю войну, были пророческие слова: "Растворюсь в Тебе я, и вечно буду жить в Тебе". Любил петь и записал мини-альбом "Have a Good War!"

Прощание

Сердце защитника остановилось 31 мая 2026 года во время выполнения очередного боевого задания. Ярославу Иванову навсегда останется 23 года.

Похороны украинского Героя состоятся в Киеве. Подробная информация о времени и месте прощания с воином будет сообщена позже.

