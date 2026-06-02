Захищаючи Україну, загинув боєць роти РЕБ 3-го армійського корпусу Ярослав Іванов (Варнак)

У боях за Україну загинув 23-річний військовослужбовець, боєць окремої роти радіоелектронної боротьби (РЕБ) в складі Третього армійського корпусу Ярослав Іванов на позивний "Варнак".

Про це повідомила волонтерка та подруга полеглого бійця Катерина Пилипчук у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо про полеглого?

Ярослав Іванов став на захист Батьківщини ще у 2022 році, на самому початку повномасштабного російського вторгнення. Свій бойовий шлях він розпочав у лавах 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Згодом воїн отримав посаду у Десантно-штурмових військах (ДШВ) ЗСУ, а з 2025 року боронив Україну у складі роти РЕБ 3-ї окремої штурмової бригади 3-го армійського корпусу.

Ярослава згадують як людину, яка понад усе любила Україну — саме їй він присвячував усю свою творчість та життєвий шлях. Його життєвим гаслом, яке він проніс через усю війну, були пророчі слова: "Розплинуся в Тобі я, і вічно житиму в Тобі". Любив співати та записав мініальбом "Have a Good War!"

Прощання

Серце захисника зупинилося 31 травня 2026 року під час виконання чергового бойового завдання. Ярославу Іванову назавжди залишиться 23 роки.

Поховання українського Героя відбудеться у Києві. Детальну інформацію про час та місце прощання з воїном буде повідомлено згодом.

