1 755 2
Захищаючи Україну, на фронті загинули спортсмени Денис Попович та Олександр Лащук. ФОТО
23 травня 2026 під час виконання бойового завдання, захищаючи Україну від російської агресії, загинули спортсмени IPSC та ФПСУ: Попович Денис Миколайович (голова ССК "ОПЕРАТОР") та Лащук Олександр Вікторович.
Про це написав у фейсбуку військовослужбовець Вадим Коваль, повідомляє Цензор.НЕТ.
Деталі трагедії
"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким, друзям та всій стрілецькій спільноті. Світла пам’ять Героям. Безмежна вдячність за службу і захист України", - йдеться у дописі.
Допомога родинам загиблих
Також автор допису закликає підтримати фінансово родини загиблих воїнів.
Хто має можливість підтримати родини Дениса та Олександра - реквізити карток дружин нижче:
Попович Марина 4149629358696896
Лащук Ілона 4483820030659923
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар25.05.2026 08:59 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Amber
показати весь коментар25.05.2026 09:22 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль