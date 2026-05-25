Захищаючи Україну, на фронті загинули спортсмени Денис Попович та Олександр Лащук. ФОТО

23 травня 2026 під час виконання бойового завдання, захищаючи Україну від російської агресії, загинули спортсмени IPSC та ФПСУ: Попович Денис Миколайович (голова ССК "ОПЕРАТОР") та Лащук Олександр Вікторович.

Про це написав у фейсбуку військовослужбовець Вадим Коваль, повідомляє Цензор.НЕТ.

Деталі трагедії

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким, друзям та всій стрілецькій спільноті. Світла пам’ять Героям. Безмежна вдячність за службу і захист України", - йдеться у дописі.

Допомога родинам загиблих

Також автор допису закликає підтримати фінансово родини загиблих воїнів.

Хто має можливість підтримати родини Дениса та Олександра - реквізити карток дружин нижче:

Попович Марина 4149629358696896

Лащук Ілона 4483820030659923

