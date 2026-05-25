Захищаючи Україну, на фронті загинули спортсмени Денис Попович та Олександр Лащук. ФОТО

Загинули українські воїни

23 травня 2026 під час виконання бойового завдання, захищаючи Україну від російської агресії, загинули спортсмени IPSC та ФПСУ: Попович Денис Миколайович (голова ССК "ОПЕРАТОР") та Лащук Олександр Вікторович.

Про це написав у фейсбуку військовослужбовець Вадим Коваль, повідомляє Цензор.НЕТ

Деталі трагедії

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким, друзям та всій стрілецькій спільноті. Світла пам’ять Героям. Безмежна вдячність за службу і захист України", - йдеться у дописі.

Денис Попович
Допомога родинам загиблих

Також автор допису закликає підтримати фінансово родини загиблих воїнів.

Хто має можливість підтримати родини Дениса та Олександра - реквізити карток дружин нижче:

Попович Марина 4149629358696896

Лащук Ілона 4483820030659923

Честь...
25.05.2026 08:59 Відповісти
Вічна памʼять та щирі співчуття родинам Героів Украіни 😪😪😪
25.05.2026 09:22 Відповісти
 
 