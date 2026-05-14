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Новини Фото Втрати України
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Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець Тимофій Кулішенко. ФОТО

Під час виконання бойового завдання поблизу Добропілля загинув військовий Тимофій Кулішенко. Він проходив службу з 2015 року та виконував обов’язки розвідника й оператора дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили його донька Софія на своїй фейсбук-сторінці.

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"Майже 9 років він боронив нашу країну та віддав найцінніше - своє життя, щоб ми могли жити. Його подвиг заради України ніколи не буде забутий", - йдеться в повідомленні.

Під час служби Тимофій Кулішенко був піхотинцем, кулеметником, розвідником, останнім часом займався аеророзвідкою і дронами. Виконував всі покладені на нього бойові завдання.

Згідно з офіційними даними від 7 травня від командира зведеного підрозділу стало відомо про те, що під час виконання бойового завдання в місті Добропілля, Покровського району, Донецької області близько 11:50, 6 травня 2026 в наслідок удару FPV дрону противника Тимофій Кулішенко отримав поранення, несумісні з життям.

Прощання з Героєм

Прощання з Тимофієм Кулішенком відбудеться 14 травня о 15:00 на Берковецькому кладовищі, м. Київ, вулиця Стеценка.

На Донеччині загинув ірпінчанин Тимофій Кулішенко
На Донеччині загинув ірпінчанин Тимофій Кулішенко

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Ірпінь (346) Київська область (4626) втрати (4773) Бучанський район (210)
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