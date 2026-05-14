У Києві 15 травня попрощаються з військовим Володимиром Шумейком (Ромео)

У четвер, 15 травня, у Києві відбудеться прощання з українським військовим Володимиром Шумейком "Ромео". О 12:00 церемонія триватиме у в Михайлівському монастирі.

Про це повідомив журналіст Андрій Боєчко, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, важлива інформація щодо похорону Володі Шумейка (Ромео)", - написав він.

Прощання з нашим побратимом відбудеться наступним чином.

  • В четвер о 10:00 годині ранку збираємося біля його будинку на Софіївський Борщагівці.
  • Хто не матиме змоги, може приєднатися до нас в Михайлівському монастирі о 12.00.
  • Після монастиря їдемо на Байкове кладовище, де відбувається прощання за військовими традиціями!

"Прошу вас, давайте гідно проведемо в останню путь Народного Героя України, який віддав за нас життя… Вічна Слава і Вічна Памʼять Героям! PS. Поділіться, будь ласка, інформацією, бо я сьогодні чув декілька версій", - закликав Боєчко.

Раніше Боєчко повідомляв, що під час виконання бойового завдання загинув один з перших Народних Героїв України, боєць батальйону "Донбас" Володимир Шумейко (Ромео).

Слава Герою! Вічна Слава!!!
14.05.2026 09:38 Відповісти
ніде в світі , нема таких гарних Воїнів як в Україні !!! Герою Володимиру Слава !!! 🙏 🇺🇦 😢
14.05.2026 09:55 Відповісти
На жаль за Україну гинуть кращі ,ну а бидло бикує.Вічна пам'ять.
14.05.2026 09:58 Відповісти
Честь...
14.05.2026 17:21 Відповісти
 
 