У Києві 15 травня попрощаються з військовим Володимиром Шумейком (Ромео)

У четвер, 15 травня, у Києві відбудеться прощання з українським військовим Володимиром Шумейком "Ромео". О 12:00 церемонія триватиме у в Михайлівському монастирі.

Про це повідомив журналіст Андрій Боєчко, інформує Цензор.НЕТ.

"Друзі, важлива інформація щодо похорону Володі Шумейка (Ромео)", - написав він.

Прощання з нашим побратимом відбудеться наступним чином.

В четвер о 10:00 годині ранку збираємося біля його будинку на Софіївський Борщагівці.

Хто не матиме змоги, може приєднатися до нас в Михайлівському монастирі о 12.00.

Після монастиря їдемо на Байкове кладовище, де відбувається прощання за військовими традиціями!

"Прошу вас, давайте гідно проведемо в останню путь Народного Героя України, який віддав за нас життя… Вічна Слава і Вічна Памʼять Героям! PS. Поділіться, будь ласка, інформацією, бо я сьогодні чув декілька версій", - закликав Боєчко.

Раніше Боєчко повідомляв, що під час виконання бойового завдання загинув один з перших Народних Героїв України, боєць батальйону "Донбас" Володимир Шумейко (Ромео).