2 829 4
У Києві 15 травня попрощаються з військовим Володимиром Шумейком (Ромео)
У четвер, 15 травня, у Києві відбудеться прощання з українським військовим Володимиром Шумейком "Ромео". О 12:00 церемонія триватиме у в Михайлівському монастирі.
Про це повідомив журналіст Андрій Боєчко, інформує Цензор.НЕТ.
"Друзі, важлива інформація щодо похорону Володі Шумейка (Ромео)", - написав він.
Прощання з нашим побратимом відбудеться наступним чином.
- В четвер о 10:00 годині ранку збираємося біля його будинку на Софіївський Борщагівці.
- Хто не матиме змоги, може приєднатися до нас в Михайлівському монастирі о 12.00.
- Після монастиря їдемо на Байкове кладовище, де відбувається прощання за військовими традиціями!
"Прошу вас, давайте гідно проведемо в останню путь Народного Героя України, який віддав за нас життя… Вічна Слава і Вічна Памʼять Героям! PS. Поділіться, будь ласка, інформацією, бо я сьогодні чув декілька версій", - закликав Боєчко.
Раніше Боєчко повідомляв, що під час виконання бойового завдання загинув один з перших Народних Героїв України, боєць батальйону "Донбас" Володимир Шумейко (Ромео).
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дмитро Піталов #581675
показати весь коментар14.05.2026 09:38 Відповісти Мені подобається 15 Посилання
Luiza
показати весь коментар14.05.2026 09:55 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Володимир Омельянов
показати весь коментар14.05.2026 09:58 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Tired Optimist
показати весь коментар14.05.2026 17:21 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль