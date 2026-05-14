В Киеве 15 мая простятся с военным Владимиром Шумейко (Ромео)
В четверг, 15 мая, в Киеве состоится прощание с украинским военным Владимиром Шумейко "Ромео". В 12:00 церемония состоится в Михайловском монастыре.
Об этом сообщил журналист Андрей Боечко, информирует Цензор.НЕТ.
"Друзья, важная информация о похоронах Володи Шумейко (Ромео)", - написал он.
Прощание с нашим побратимом состоится следующим образом:
- В четверг в 10:00 утра собираемся возле его дома на Софиевской Борщаговке.
- Кто не сможет, может присоединиться к нам в Михайловском монастыре в 12:00.
- После монастыря едем на Байковое кладбище, где состоится прощание по военным традициям!
"Прошу вас, давайте достойно проводим в последний путь Народного Героя Украины, который отдал за нас жизнь… Вечная Слава и Вечная Память Героям! PS. Поделитесь информацией, потому что я сегодня слышал несколько версий", - призвал Боечко.
Ранее Боечко сообщал, что во время выполнения боевого задания погиб один из первых Народных Героев Украины, боец батальона "Донбас" Владимир Шумейко (Ромео).
