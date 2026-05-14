РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16283 посетителя онлайн
Новости Потери Украины
2 850 4

В Киеве 15 мая простятся с военным Владимиром Шумейко (Ромео)

шумейко владимир

В четверг, 15 мая, в Киеве состоится прощание с украинским военным Владимиром Шумейко "Ромео". В 12:00 церемония состоится в Михайловском монастыре.

Об этом сообщил журналист Андрей Боечко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Друзья, важная информация о похоронах Володи Шумейко (Ромео)", - написал он.

Прощание с нашим побратимом состоится следующим образом:

  • В четверг в 10:00 утра собираемся возле его дома на Софиевской Борщаговке.
  • Кто не сможет, может присоединиться к нам в Михайловском монастыре в 12:00.
  • После монастыря едем на Байковое кладбище, где состоится прощание по военным традициям!

"Прошу вас, давайте достойно проводим в последний путь Народного Героя Украины, который отдал за нас жизнь… Вечная Слава и Вечная Память Героям! PS. Поделитесь информацией, потому что я сегодня слышал несколько версий", - призвал Боечко.

Читайте также: На фронте погиб полтавский журналист и военный Александр Клименко

Ранее Боечко сообщал, что во время выполнения боевого задания погиб один из первых Народных Героев Украины, боец батальона "Донбас" Владимир Шумейко (Ромео).

Автор: 

захоронения (248) военнослужащие (6465)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава Герою! Вічна Слава!!!
показать весь комментарий
14.05.2026 09:38 Ответить
ніде в світі , нема таких гарних Воїнів як в Україні !!! Герою Володимиру Слава !!! 🙏 🇺🇦 😢
показать весь комментарий
14.05.2026 09:55 Ответить
На жаль за Україну гинуть кращі ,ну а бидло бикує.Вічна пам'ять.
показать весь комментарий
14.05.2026 09:58 Ответить
Честь...
показать весь комментарий
14.05.2026 17:21 Ответить
 
 