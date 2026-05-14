В Киеве 15 мая простятся с военным Владимиром Шумейко (Ромео)

В четверг, 15 мая, в Киеве состоится прощание с украинским военным Владимиром Шумейко "Ромео". В 12:00 церемония состоится в Михайловском монастыре.

Об этом сообщил журналист Андрей Боечко, информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья, важная информация о похоронах Володи Шумейко (Ромео)", - написал он.

Прощание с нашим побратимом состоится следующим образом:

В четверг в 10:00 утра собираемся возле его дома на Софиевской Борщаговке.

Кто не сможет, может присоединиться к нам в Михайловском монастыре в 12:00.

После монастыря едем на Байковое кладбище, где состоится прощание по военным традициям!

"Прошу вас, давайте достойно проводим в последний путь Народного Героя Украины, который отдал за нас жизнь… Вечная Слава и Вечная Память Героям! PS. Поделитесь информацией, потому что я сегодня слышал несколько версий", - призвал Боечко.

Ранее Боечко сообщал, что во время выполнения боевого задания погиб один из первых Народных Героев Украины, боец батальона "Донбас" Владимир Шумейко (Ромео).