На фронте погиб полтавский журналист и военный Александр Клименко

Защищая Украину, погиб оператор и монтажер полтавских телеканалов "Місто" и "Центральний" Александр Клименко, служивший в ВСУ связистом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины.

Александр Клименко вступил в ряды Вооруженных сил в октябре 2023 года, служил связистом. В середине 2024-го он не вернулся с боевого задания.

"Мы надеялись, что он жив, что это плен и он вернется. Чуда не произошло", - отметил коллега погибшего Александр Усачев из "Суспільне Полтава".

30 апреля 2026 года ДНК-экспертиза идентифицировала останки Александра Клименко среди возвращенных тел погибших воинов.

Он стал 119-м медийщиком, погибшим в рядах ВСУ с начала полномасштабного вторжения россиян.

