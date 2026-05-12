На фронте погиб полтавский журналист и военный Александр Клименко
Защищая Украину, погиб оператор и монтажер полтавских телеканалов "Місто" и "Центральний" Александр Клименко, служивший в ВСУ связистом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальный союз журналистов Украины.
Александр Клименко вступил в ряды Вооруженных сил в октябре 2023 года, служил связистом. В середине 2024-го он не вернулся с боевого задания.
"Мы надеялись, что он жив, что это плен и он вернется. Чуда не произошло", - отметил коллега погибшего Александр Усачев из "Суспільне Полтава".
30 апреля 2026 года ДНК-экспертиза идентифицировала останки Александра Клименко среди возвращенных тел погибших воинов.
Он стал 119-м медийщиком, погибшим в рядах ВСУ с начала полномасштабного вторжения россиян.
