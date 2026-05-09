На фронте погиб мастер спорта Украины по армрестлингу Игорь Гладкий. ФОТО
5 мая 2026 года при выполнении боевого задания вблизи населенного пункта Сидорово в Донецкой области погиб защитник Украины Игорь Гладкий — офицер, спортсмен, мастер спорта Украины по армрестлингу. Ему было 28 лет.
Об этом сообщается на странице Спортивного комитета Украины в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Спортивная карьера
Уроженец села Давыдов во Львовской области, в спорт он пришел в 2021 году. Но даже за такое, казалось бы, короткое время успел пройти путь, на который другие тратят долгие годы. Благодаря труду, дисциплине и сильному характеру он стал мастером спорта Украины, многократным призером чемпионатов и кубков Украины, представлял Украину на международных соревнованиях.
Отмечается, что среди спортсменов и тренеров его знали как человека слова, характера и большой работоспособности.
Защита Украины
Игорь Гладкий с первых дней полномасштабного вторжения встал на защиту Украины в составе 45-й отдельной артиллерийской бригады. Прошел боевой путь от стрелка роты охраны и снайпера до командира артиллерийского взвода. Выполнял боевые задачи на Запорожском, Бахмутском и Лиманском направлениях, участвовал в боях за Клищеевку, Сиверск, Часов Яр. В звании младшего сержанта лично руководил расчетами, уничтожавшими вражескую технику и живую силу оккупантов.
Награды
Сообщается, что Гладкий был награжден орденом "За мужество" III степени, медалью "За военную службу Украине", знаком отличия Министерства обороны "Крест ракетных войск и артиллерии" и другими наградами.
"Даже на войне Игорь не бросал спорт — тренировался при каждой возможности, возвращался на соревнования и продолжал завоевывать призовые места. Он одинаково уверенно держал удар и на спортивных аренах, и на передовой. Игорь Гладкий останется в памяти как сильный спортсмен, профессиональный военный, надежный побратим и человек, который честно делал свое дело — до последнего. Светлая память Герою", — добавили в Спортивном комитете.
Поки Українці боронять її, КабМіндічі зеленського з єрмаком її грабують і тікають за кордон, сподіваючись, що їх не знайдуть дрони Українців!!! Люструвати їх треба вірьовкою, буть де і буть коли!!!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!
родині Ігоря Гладких 😪😪😪