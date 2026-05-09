На фронті загинув майстер спорту України з армрестлінгу Ігор Гладкий. ФОТО

Під час виконання бойового завдання 5 травня 2026 року поблизу населеного пункту Сидорове на Донеччині загинув захисник України Ігор Гладкий — офіцер, спортсмен, майстер спорту України з армрестлінгу. Йому було 28 років.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Спортивного комітету України, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Фото: Спортивний Комітет України / Facebook

Спортивна кар’єра

Виходець із села Давидів на Львівщині, у спорт він прийшов у 2021 році. Але навіть за такий, здавалося б, короткий час встиг пройти шлях, на який інші витрачають тривалі роки. Завдяки праці, дисципліні та сильному характеру він став майстром спорту України, багаторазовим призером чемпіонатів і кубків України, представляв Україну на міжнародних змаганнях.

Зазначається, що серед спортсменів і тренерів його знали як людину слова, характеру і великої працездатності.

Також читайте: На фронті загинула військова 10-ї ОГШБр "Едельвейс", продюсерка Вікторія Боброва (Квітка)

Захист України

Ігор Гладкий із перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України у складі 45-ї окремої артилерійської бригади. Пройшов бойовий шлях від стрільця роти охорони та снайпера до командира артилерійського взводу. Виконував бойові завдання на Запорізькому, Бахмутському та Лиманському напрямках, брав участь у боях за Кліщіївку, Сіверськ, Часів Яр. Як молодший сержант особисто керував розрахунками, що знищували ворожу техніку та живу силу окупантів.

Нагороди

Повідомляється, що Гладкий був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня, медаллю "За військову службу Україні", відзнакою Міністерства оборони "Хрест ракетних військ та артилерії" та іншими нагородами.

Також дивіться: На Кіровоградщині попрощалися з братами-захисниками Олегом і Костянтином Залізняками, які загинули з різницею в один день

"Навіть на війні Ігор не залишав спорт - тренувався за кожної можливості, повертався на змагання і продовжував здобувати призові місця. Він однаково впевнено тримав удар і на спортивних аренах, і на передовій. Ігор Гладкий залишиться в пам’яті як сильний спортсмен, професійний військовий, надійний побратим і людина, яка чесно робила свою справу — до останнього. Світла пам’ять Герою", - додали в Спортивному комітеті.

Також читайте: Захищаючи Україну, на фронті загинув воїн 5 ОШБр пластун Володимир Резніченко