На фронті загинув майстер спорту України з армрестлінгу Ігор Гладкий. ФОТО

Під час виконання бойового завдання 5 травня 2026 року поблизу населеного пункту Сидорове на Донеччині загинув захисник України Ігор Гладкий — офіцер, спортсмен, майстер спорту України з армрестлінгу. Йому було 28 років.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Спортивного комітету України, передає Цензор.НЕТ.

Фото: Спортивний Комітет України / Facebook

Спортивна кар’єра

Виходець із села Давидів на Львівщині, у спорт він прийшов у 2021 році. Але навіть за такий, здавалося б, короткий час встиг пройти шлях, на який інші витрачають тривалі роки. Завдяки праці, дисципліні та сильному характеру він став майстром спорту України, багаторазовим призером чемпіонатів і кубків України, представляв Україну на міжнародних змаганнях.

Зазначається, що серед спортсменів і тренерів його знали як людину слова, характеру і великої працездатності.

Захист України

Ігор Гладкий із перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України у складі 45-ї окремої артилерійської бригади. Пройшов бойовий шлях від стрільця роти охорони та снайпера до командира артилерійського взводу. Виконував бойові завдання на Запорізькому, Бахмутському та Лиманському напрямках, брав участь у боях за Кліщіївку, Сіверськ, Часів Яр. Як молодший сержант особисто керував розрахунками, що знищували ворожу техніку та живу силу окупантів.

Нагороди

Повідомляється, що Гладкий був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня, медаллю "За військову службу Україні", відзнакою Міністерства оборони "Хрест ракетних військ та артилерії" та іншими нагородами.

"Навіть на війні Ігор не залишав спорт - тренувався за кожної можливості, повертався на змагання і продовжував здобувати призові місця. Він однаково впевнено тримав удар і на спортивних аренах, і на передовій. Ігор Гладкий залишиться в пам’яті як сильний спортсмен, професійний військовий, надійний побратим і людина, яка чесно робила свою справу — до останнього. Світла пам’ять Герою", - додали в Спортивному комітеті.

Вічна Пам'ять і Слава Герою!
❤️🖤💙💛
09.05.2026 20:13 Відповісти
Низький уклін тобі, Козаче!! Пам'ятаймо ціну свободи України від московитів!!
Поки Українці боронять її, КабМіндічі зеленського з єрмаком її грабують і тікають за кордон, сподіваючись, що їх не знайдуть дрони Українців!!! Люструвати їх треба вірьовкою, буть де і буть коли!!!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!
09.05.2026 20:39 Відповісти
Честь...
09.05.2026 20:46 Відповісти
Герою Воїну Козаку Ігору ,Слава !!! 🙏 🇺🇦 😢
09.05.2026 20:49 Відповісти
+1
09.05.2026 20:54 Відповісти
Чиясь дитина... Співчуваю....
09.05.2026 22:41 Відповісти
Cвітла памʼять Герою Украіни та щирі співчуття
родині Ігоря Гладких 😪😪😪
09.05.2026 23:08 Відповісти
 
 