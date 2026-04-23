На Кіровоградщині попрощалися з братами-захисниками Олегом і Костянтином Залізняками, які загинули з різницею в один день. ФОТОрепортаж
У Кіровоградській області відбулося прощання з двома рідними братами - Олегом і Костянтином Залізняками, які загинули, захищаючи Україну. Вони служили в одній частині - 100-й окремій механізованій бригаді.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал та "Радіо Свобода".
Олег Залізняк помер 14 квітня 2026 року внаслідок мінно-вибухової травми, яку зазнав під час удару дрона. Раніше, 18 березня, він дістав поранення поблизу Костянтинівки.
Наступного дня після смерті старшого брата загинув і Костянтин Залізняк. Він потрапив під атаку безпілотника під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку.
Життєвий шлях Олега Залізняка
Олег здобув фах тракториста-машиніста та водія категорії С. До 2024 року працював за спеціальністю на підприємствах громади.
У жовтні 2024 року був мобілізований і підписав контракт із ЗСУ, де служив водієм танкової роти. У нього залишилася п’ятирічна донька.
Життєвий шлях Костянтина Залізняка
Костянтин навчався на електрозварника та монтажника санітарно-технічних систем. Працював у Жовтих Водах, у 2017 році проходив строкову службу, а у 2019 підписав контракт із ЗСУ. Він був головним сержантом танкової роти.
Прощання з братами
Братів поховали у спільній могилі. На церемонію прощання прийшли сотні мешканців громади.
"Брати підтримували один одного. Служили в одній частині. Завжди були на зв'язку. Відчували підтримку одне одного. Були опорою і силою один одному", - зазначили у Петрівській селищній раді.
А за їх спинами привладна шваль на посадах просто знищує Україну з тилу, допомагаючи прутіну!!
