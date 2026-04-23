На Кіровоградщині попрощалися з братами-захисниками Олегом і Костянтином Залізняками, які загинули з різницею в один день. ФОТОрепортаж

У Кіровоградській області відбулося прощання з двома рідними братами - Олегом і Костянтином Залізняками, які загинули, захищаючи Україну. Вони служили в одній частині - 100-й окремій механізованій бригаді.

Олег Залізняк помер 14 квітня 2026 року внаслідок мінно-вибухової травми, яку зазнав під час удару дрона. Раніше, 18 березня, він дістав поранення поблизу Костянтинівки.

Наступного дня після смерті старшого брата загинув і Костянтин Залізняк. Він потрапив під атаку безпілотника під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку.

Життєвий шлях Олега Залізняка

Олег здобув фах тракториста-машиніста та водія категорії С. До 2024 року працював за спеціальністю на підприємствах громади.

У жовтні 2024 року був мобілізований і підписав контракт із ЗСУ, де служив водієм танкової роти. У нього залишилася п’ятирічна донька.

Життєвий шлях Костянтина Залізняка

Костянтин навчався на електрозварника та монтажника санітарно-технічних систем. Працював у Жовтих Водах, у 2017 році проходив строкову службу, а у 2019 підписав контракт із ЗСУ. Він був головним сержантом танкової роти.

Прощання з братами

Братів поховали у спільній могилі. На церемонію прощання прийшли сотні мешканців громади.

"Брати підтримували один одного. Служили в одній частині. Завжди були на зв'язку. Відчували підтримку одне одного. Були опорою і силою один одному", - зазначили у Петрівській селищній раді.

На Кіровоградщині попрощалися з двома братами-захисниками
На Кіровоградщині попрощалися з двома братами-захисниками
На Кіровоградщині попрощалися з двома братами-захисниками
На Кіровоградщині попрощалися з двома братами-захисниками
На Кіровоградщині попрощалися з двома братами-захисниками
На Кіровоградщині попрощалися з двома братами-захисниками
На Кіровоградщині попрощалися з двома братами-захисниками
На Кіровоградщині попрощалися з двома братами-захисниками
На Кіровоградщині попрощалися з двома братами-захисниками
На Кіровоградщині попрощалися з двома братами-захисниками

Топ коментарі
Герої пішли у вічність!
23.04.2026 14:15 Відповісти
Вічна слава павшим Героям ! Пекельна смерть всім лаптеногім!
23.04.2026 14:24 Відповісти
Низбький уклін Козакам та співчуття їх Родинам!!
А за їх спинами привладна шваль на посадах просто знищує Україну з тилу, допомагаючи прутіну!!

447 млн грн збитків для "Укренерго": викрито схему маніпуляції з електроенергією. ФОТОрепортаж

Викрито схему розкрадання коштів ПрАТ НЕК "Укренерго", що діяла протягом 2022-2024 років.

Про це https://t.me/ruslan_kravchenko_ua/831 повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3611984
23.04.2026 14:15 Відповісти
Цікаво, у фільмі врятувати рядового райана послали спеціальний загін щоб просто привести додому четвертого ще живого брата до матері додому (три попередні загинули з різницею в один день) виходить що мати зосталася ця де ці бійці загинули круглою вдовою?
23.04.2026 14:15 Відповісти
Цікаво,а ти можеш не молоть про видуману хєрню з кіна хоч під новинами про загиблих?Нема ні совісті,ні уявлення,ні поваги до загиблих.
23.04.2026 14:27 Відповісти
Де ореста?
23.04.2026 14:28 Відповісти
А як крадуть на харчуванні, грядках, мінах, обмундируванні, двушки на москву в них є совість чи вже немає?
23.04.2026 14:29 Відповісти
Заглохни гнида.Знайшов місце і трибуну.Скигли під іншими новинами.
23.04.2026 14:36 Відповісти
Гнида під такою новиною срач розвела! Коли тебе вже забанять довічно?
23.04.2026 14:48 Відповісти
Герої пішли у вічність!
показати весь коментар
23.04.2026 14:15 Відповісти
Низбький уклін Козакам та співчуття їх Родинам!!
А за їх спинами привладна шваль на посадах просто знищує Україну з тилу, допомагаючи прутіну!!

447 млн грн збитків для "Укренерго": викрито схему маніпуляції з електроенергією. ФОТОрепортаж

Викрито схему розкрадання коштів ПрАТ НЕК "Укренерго", що діяла протягом 2022-2024 років.

Про це https://t.me/ruslan_kravchenko_ua/831 повідомив генпрокурор Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3611984
показати весь коментар
23.04.2026 14:15 Відповісти
Я так розумію двох синів вбили на війні і їх мати залишилася на старість одинокою без догляду?
23.04.2026 14:16 Відповісти
Загинули! Вічна пам"ять! Але вони цій державі вже не потрібні!
23.04.2026 14:17 Відповісти
Не можеш не гавкать?Мертві нікому крім родичів не потрібні.
23.04.2026 14:32 Відповісти
Вічна слава павшим Героям ! Пекельна смерть всім лаптеногім!
показати весь коментар
23.04.2026 14:24 Відповісти
RIP.Вічна пам'ять.
23.04.2026 14:28 Відповісти
Вічна пам"ять загиблим героям. Не пробачимо.
23.04.2026 14:37 Відповісти
23.04.2026 14:40 Відповісти
 
 