Захищаючи Україну, на фронті загинув воїн 5 ОШБр пластун Володимир Резніченко. ФОТО

Захищаючи Україну, на фронті загинув пластун Володимир Резніченко 1979 року народження. Він був воїном 5 окремої штурмової бригади та сеньйором-прихильником "ПЛАСТ Київська Округа".

Про це повідомляють в соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Що про Героя відомо?

"Планував бути виховником, їздив на пластові вишколи, табори. В потрібний час пішов захищати нашу країну. Небайдужа і світла людина" - написав пластовий побратим Богдан Яцун.

Також у дописі зазначається, що Володимир активно підтримував та допомагав станиці Обухів у 2019-2023 роках. Брав участь у "Гайдашнику" під час окружного юнацького табору "Острів скарбів Мазепи", Святі Юрія та окружному новацькому таборі "Пригода". Був одним із організаторів цього останнього табору.

Мобілізувався Резніченко у 2024 році до 5-ї окремої Київської штурмової бригади як навідник 1-го штурмового батальйону. Воював на Дніпропетровщині та у Запорізькій областях.

Допомога родині

У кого є можливість підтримати маму - реквізити для допомоги: 4149 4975 3538 8377 Резніченко Галина.

