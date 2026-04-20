На фронті загинув український режисер Ігор Малахов: тривалий час вважався зниклим безвісти

У боях на Донеччині, під Авдіївкою, загинув режисер Ігор Малахов, який тривалий час вважався зниклим безвісти. Інформацію підтвердили після ДНК-ідентифікації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив кінорежисер і сценарист Володимир Тихий.

Ігор Малахов загинув 29 грудня 2023 року під час боїв поблизу села Степове біля Авдіївки Донецької області.

До цього часу режисер мав статус зниклого безвісти. Його особу вдалося встановити лише після проведення ДНК-експертизи.

Як зазначив Тихий, на початку 2024 року він допомагав дружині загиблого Людмилі з’ясувати обставини його зникнення та подальшої загибелі.

Наприкінці квітня Ігорю Малахову мало б виповнитися 60 років.

Прощання та поховання

Прощання з Ігорем Малаховим заплановане на 21 квітня 2026 року.

О 10:00 на Майдані Незалежності в Києві відбудеться хвилина мовчання.

Через 40 хвилин заплановане відспівування в Храмі Святих Апостолів Петра і Павла на Берковецькому кладовищі. Поховання відбудеться о 12:30 на Алеї слави.

Творчий доробок режисера

Ігор Малахов був відомий як режисер документального кіно. Серед його найвідоміших робіт - фільми "Голос Донбасу" та "Як почалася війна. Хроніки, свідки".

Стрічка "Уроки музики" також отримала нагороду на Одеському міжнародному кінофестивалі.

