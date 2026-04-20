На фронте погиб украинский режиссер Игорь Малахов: долгое время считался пропавшим без вести

В боях в Донецкой области, под Авдеевкой, погиб режиссёр Игорь Малахов, который долгое время считался пропавшим без вести. Информация была подтверждена после ДНК-идентификации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил кинорежиссер и сценарист Владимир Тихий.

Игорь Малахов погиб 29 декабря 2023 года во время боев вблизи села Степовое под Авдеевкой Донецкой области.

До этого момента режиссер имел статус пропавшего без вести. Его личность удалось установить только после проведения ДНК-экспертизы.

Как отметил Тихий, в начале 2024 года он помогал жене погибшего Людмиле выяснить обстоятельства его исчезновения и последующей гибели.

В конце апреля Игорю Малахову должно было исполниться 60 лет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне убили эвакуационную группу вблизи Гуляйпольского во время "перемирия", - DeepState. ВИДЕО 18+

Прощание и похороны

Прощание с Игорем Малаховым запланировано на 21 апреля 2026 года.

В 10:00 на Майдане Независимости в Киеве состоится минута молчания.

Через 40 минут запланирована панихида в храме Святых Апостолов Петра и Павла на Берковецком кладбище. Похороны состоятся в 12:30 на Аллее славы.

Творческое наследие режиссера

Игорь Малахов был известен как режиссер документального кино. Среди его самых известных работ — фильмы "Голос Донбасса" и "Как началась война. Хроники, свидетели".

Лента "Уроки музыки" также получила награду на Одесском международном кинофестивале.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Защищая Украину, погиб доброволец из Шри-Ланки Джело: его похоронили на Ривненщине. ФОТО