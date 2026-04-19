Защищая Украину, погиб доброволец из Шри-Ланки Джело: его похоронили на Ривненщине. ФОТО

Защищая Украину от российской агрессии, на фронте погиб военнослужащий Международного легиона ВСУ родом из Шри-Ланки Хакуру Баддалаге Генада Лахиру Кавинда, известный под псевдонимом Джело. Военнослужащего похоронили в Ривненской области рядом с сослуживцем — также шриланкийцем.

О трагической новости в соцсети Facebook сообщил военнослужащий и фотограф Александр Заклецкий, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно о добровольце?

Младший сержант Хакуру Баддалаге Гедана Лахиру Кавинда Хатхурусингхе присоединился к Международному легиону в октябре 2023 года. С июня 2025 года воевал в составе одной из воинских частей ВСУ в должности старшего сержанта-командира отделения роты контрдиверсионной борьбы.

Фото: фб Alex Zakletsky

Участвовал в боях под Андреевкой и в Серебрянском лесу.

Джело погиб 3 апреля 2026 года в Сумской области.

Читайте также: В ВСУ служат более 20 тысяч иностранных добровольцев, - DW

Последнее желание — похоронить рядом с командиром

С Хакуру Баддалаге Генада Лахиру Кавиндой прощались 15 апреля в Млинове на Ривненщине.

"Воин просил похоронить его в Млинове рядом с побратимом — шриланкийцем Шеханом Ранишкой. Сам Шехан завещал, чтобы его похоронили возле могилы командира и близкого друга Тараса Коханюка... Шехан стал его (Джело, — ред.) командиром. В декабре 2023 года Джело и Шехан вместе выполняли боевое задание и получили ранения. Джело до последнего пытался спасти командира, а когда тот погиб, завещал похоронить его рядом. Родители Тараса ухаживали за могилами сына и Шехана. Говорят, что теперь будут заботиться и о захоронении Джело", — рассказал Заклецкий.

Смотрите также: Патрульные Игорь Лисицин и Игорь Радзиминский погибли в результате вражеского обстрела на Донетчине. ФОТО