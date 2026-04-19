Защищая Украину, погиб доброволец из Шри-Ланки Джело: его похоронили на Ривненщине. ФОТО
Защищая Украину от российской агрессии, на фронте погиб военнослужащий Международного легиона ВСУ родом из Шри-Ланки Хакуру Баддалаге Генада Лахиру Кавинда, известный под псевдонимом Джело. Военнослужащего похоронили в Ривненской области рядом с сослуживцем — также шриланкийцем.
О трагической новости в соцсети Facebook сообщил военнослужащий и фотограф Александр Заклецкий, передает Цензор.НЕТ.
Что известно о добровольце?
Младший сержант Хакуру Баддалаге Гедана Лахиру Кавинда Хатхурусингхе присоединился к Международному легиону в октябре 2023 года. С июня 2025 года воевал в составе одной из воинских частей ВСУ в должности старшего сержанта-командира отделения роты контрдиверсионной борьбы.
Участвовал в боях под Андреевкой и в Серебрянском лесу.
Джело погиб 3 апреля 2026 года в Сумской области.
Последнее желание — похоронить рядом с командиром
С Хакуру Баддалаге Генада Лахиру Кавиндой прощались 15 апреля в Млинове на Ривненщине.
"Воин просил похоронить его в Млинове рядом с побратимом — шриланкийцем Шеханом Ранишкой. Сам Шехан завещал, чтобы его похоронили возле могилы командира и близкого друга Тараса Коханюка... Шехан стал его (Джело, — ред.) командиром. В декабре 2023 года Джело и Шехан вместе выполняли боевое задание и получили ранения. Джело до последнего пытался спасти командира, а когда тот погиб, завещал похоронить его рядом. Родители Тараса ухаживали за могилами сына и Шехана. Говорят, что теперь будут заботиться и о захоронении Джело", — рассказал Заклецкий.
Дякуєм за захист!
іноземні комбатанти ЗСУ після півроку або року служби повинні мати право на громадянство України, разом із членами родини.
вони на це заслужили, на відміну від ухилянтів-хохлів
.
Судячи з фото, загиблий народився у сім'ї сингалів, чи тамілів. Але соціально він більший українець, ніж "шуфричі", з "медведчуками"...
Завжди "бив у лоба" отим "борцям за чистоту нації" (як вони себе іменують): "Якщо дитина народилася чорношкірою, але виросла в українській сім'ї - ким вона виросте?" На Чернігівщині був реальний приклад - жінка народила дітей, від негра. А потім померла. Її батьки залишили внука у себе. Він виріс у селі, жив, працював. Кажуть, помер недавно. Так він себе вважав українцем...
Тарас Трясило (? - 1639) - козацький отаман. За одними даними, був українського походження, за іншими, був кримським татарином на ім'я Хасан, і хрестився як Тарас Федорович (пол. Taras Fedorowicz).
Один із командирів козацьких найманців у Тридцятирічній війні. Реформував козацьке військо, посиливши роль кавалерії. Кошовий отаман Війська Запорозького нереєстрового (1629), організатор походу на Кримське ханство (1629), ватажок козацького повстання Федоровича (1630), учасник Смоленської війни (1632-1634).
Судячи з "парсуни" (парадного портрету) - там слов'янського немає. Потомок хозар (які потім назвалися "кримськими татарами"). Їх близькі "родичі" - азербайджанці. Навіть мови схожі...