Защищая Украину, погиб доброволец из Шри-Ланки Джело: его похоронили на Ривненщине. ФОТО

Защищая Украину от российской агрессии, на фронте погиб военнослужащий Международного легиона ВСУ родом из Шри-Ланки Хакуру Баддалаге Генада Лахиру Кавинда, известный под псевдонимом Джело. Военнослужащего похоронили в Ривненской области рядом с сослуживцем — также шриланкийцем.

О трагической новости в соцсети Facebook сообщил военнослужащий и фотограф Александр Заклецкий, передает Цензор.НЕТ.

Что известно о добровольце?

Младший сержант Хакуру Баддалаге Гедана Лахиру Кавинда Хатхурусингхе присоединился к Международному легиону в октябре 2023 года.  С июня 2025 года воевал в составе одной из воинских частей ВСУ в должности старшего сержанта-командира отделения роты контрдиверсионной борьбы.

Украина простилась с добровольцем Джело, который отдал жизнь за нашу свободу
Фото: фб Alex Zakletsky

Участвовал в боях под Андреевкой и в Серебрянском лесу.

Джело погиб 3 апреля 2026 года в Сумской области.

Последнее желание — похоронить рядом с командиром

С Хакуру Баддалаге Генада Лахиру Кавиндой прощались 15 апреля в Млинове на Ривненщине.

"Воин просил похоронить его в Млинове рядом с побратимом — шриланкийцем Шеханом Ранишкой. Сам Шехан завещал, чтобы его похоронили возле могилы командира и близкого друга Тараса Коханюка... Шехан стал его (Джело, — ред.) командиром. В декабре 2023 года Джело и Шехан вместе выполняли боевое задание и получили ранения. Джело до последнего пытался спасти командира, а когда тот погиб, завещал похоронить его рядом. Родители Тараса ухаживали за могилами сына и Шехана. Говорят, что теперь будут заботиться и о захоронении Джело", — рассказал Заклецкий.

Вічна пам'ять Герою!
Дякуєм за захист!
18.04.2026 23:15 Ответить
Слава усім Героям, які загинули за Волю України! І біль, і сум, і розпач кожного разу краять серце...
18.04.2026 23:16 Ответить
Справжній козак він і на Цейлоні - козак, вічна слава та пам'ять герою!
18.04.2026 23:27 Ответить
Земля, пухом.
18.04.2026 23:17 Ответить
Вічна пам'ять справжнім Героям!
18.04.2026 23:26 Ответить
Справжній козак він і на Цейлоні - козак, вічна слава та пам'ять герою!
18.04.2026 23:27 Ответить
Справжньому чоловіку та воїну щира вдячність та повага...
18.04.2026 23:31 Ответить
Герою Воїну Джело Вічна Слава !!! 🙏 🇺🇦
18.04.2026 23:34 Ответить
Герою Слава !

іноземні комбатанти ЗСУ після півроку або року служби повинні мати право на громадянство України, разом із членами родини.
вони на це заслужили, на відміну від ухилянтів-хохлів

.
19.04.2026 00:57 Ответить
Спочивай з миром, справжній герой. І водночас, природжені "українці" шалено гуляють та уникають вступу до лав ЗСУ.
19.04.2026 03:14 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
19.04.2026 06:25 Ответить
Мені тут один довго "втуляв у вуха", що головне, в нації, це ГЕНЕТИКА... Про "гаплогрупи" туркотів, як скажений - поки я його не "послав"... Так і не зміг зрозуміть, що ЛЮДИНА - не "біологічна" істота, а "біосоціальна". У фізичному плані, "людина - це високоорганізована тварина", яка, практично, нічим не відрізняється від горили, чи шимпанзе, з орангутаном. І тільки виховання у людському суспільстві робить людину "соціалізованою", яка живе не тваринними інстинктами, а розумом, і розуміє, що означає, в людському суспільстві, "добре", і що - "погане"...
Судячи з фото, загиблий народився у сім'ї сингалів, чи тамілів. Але соціально він більший українець, ніж "шуфричі", з "медведчуками"...
Завжди "бив у лоба" отим "борцям за чистоту нації" (як вони себе іменують): "Якщо дитина народилася чорношкірою, але виросла в українській сім'ї - ким вона виросте?" На Чернігівщині був реальний приклад - жінка народила дітей, від негра. А потім померла. Її батьки залишили внука у себе. Він виріс у селі, жив, працював. Кажуть, помер недавно. Так він себе вважав українцем...

Тарас Трясило (? - https://uk.wikipedia.org/wiki/1639 1639) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8 козацький https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD отаман. За одними даними, був українського походження, за іншими, був https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8 кримським татарином на ім'я Хасан, і хрестився як Тарас Федорович (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пол. Taras Fedorowicz).

Один із командирів козацьких найманців у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%86%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Тридцятирічній війні. Реформував козацьке військо, посиливши роль кавалерії. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD Кошовий отаман https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Війська Запорозького нереєстрового (https://uk.wikipedia.org/wiki/1629 1629), організатор походу на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Кримське ханство (1629), ватажок козацького https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0 повстання Федоровича (1630), учасник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Смоленської війни (1632-1634).
Судячи з "парсуни" (парадного портрету) - там слов'янського немає. Потомок хозар (які потім назвалися "кримськими татарами"). Їх близькі "родичі" - азербайджанці. Навіть мови схожі...
19.04.2026 06:54 Ответить
Індуїсти та будисти при загибелі кажуть - Ом Шанті - ஓம் சாந்தி - Це побажання миру душі померлого та спокою тим, хто залишився.
19.04.2026 08:17 Ответить
Там живуть і мусульмани... Хоч і небагато...А ми не знаємо, ким він був, за вірою... Віруючі-філософи вважають, що бог- один для всіх... Тільки різні люди називають його, по-різному...
20.04.2026 21:29 Ответить
Героям Слава !
19.04.2026 09:23 Ответить
19.04.2026 10:11 Ответить
Повна протилежність Зє-ментам з Київа.
19.04.2026 12:54 Ответить
 
 