В ВСУ служат более 20 тысяч иностранных добровольцев, - DW
Украина взяла курс на более активное привлечение иностранных добровольцев в ряды Вооруженных сил. В настоящее время на стороне Украины воюют около 20 тысяч иностранцев - это примерно 2% от общей численности Сил обороны. Ожидается, что их число будет расти.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW со ссылкой на источники в ВСУ, разведке и Национальной гвардии.
Вербовка и роль "сарафанного радио"
Как отмечает издание, Украина также прилагает усилия к вербовке добровольцев за рубежом. В то же время наиболее эффективным механизмом стало так называемое "сарафанное радио".
По словам собеседников DW в воинских подразделениях, те, кто приехал воевать из идеологических соображений, часто приглашают других, а опытные военные приводят бывших сослуживцев.
Особенно заметной группой среди иностранных бойцов являются добровольцы из Колумбии. По данным источников, их прибыло значительно больше по сравнению с другими странами.
В то же время их боевой опыт часто не соответствует реалиям войны в Украине, поскольку ранее они воевали в условиях противостояния с партизанами и наркокартелями в джунглях.
Оценки и вызовы интеграции
Начальник отдела координации прохождения военной службы иностранцами в Сухопутных войсках ВСУ Константин Милевский отметил, что подходы к привлечению иностранцев требуют определенной корректировки.
По его словам, важно, чтобы добровольцы воспринимали службу не только как заработок, но и понимали цель войны и могли интегрироваться в украинское общество.
"Мы будем делать все возможное, чтобы они почувствовали цели этой войны, увидели Украину как место, где можно не только получить опыт, но и остаться жить", - отметил он в комментарии DW.
- тобто в Силах Оборони й досі майже 1 млн нараховується ? А на ЛБЗ задіяно максимум 300-400 тис ... Постійне запитання - чим займається решта ?