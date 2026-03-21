В ВСУ служат более 20 тысяч иностранных добровольцев, - DW

Украина взяла курс на более активное привлечение иностранных добровольцев в ряды Вооруженных сил. В настоящее время на стороне Украины воюют около 20 тысяч иностранцев - это примерно 2% от общей численности Сил обороны. Ожидается, что их число будет расти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW со ссылкой на источники в ВСУ, разведке и Национальной гвардии.

Вербовка и роль "сарафанного радио"

Как отмечает издание, Украина также прилагает усилия к вербовке добровольцев за рубежом. В то же время наиболее эффективным механизмом стало так называемое "сарафанное радио".

По словам собеседников DW в воинских подразделениях, те, кто приехал воевать из идеологических соображений, часто приглашают других, а опытные военные приводят бывших сослуживцев.

Особенно заметной группой среди иностранных бойцов являются добровольцы из Колумбии. По данным источников, их прибыло значительно больше по сравнению с другими странами.

В то же время их боевой опыт часто не соответствует реалиям войны в Украине, поскольку ранее они воевали в условиях противостояния с партизанами и наркокартелями в джунглях.

Оценки и вызовы интеграции

Начальник отдела координации прохождения военной службы иностранцами в Сухопутных войсках ВСУ Константин Милевский отметил, что подходы к привлечению иностранцев требуют определенной корректировки.

По его словам, важно, чтобы добровольцы воспринимали службу не только как заработок, но и понимали цель войны и могли интегрироваться в украинское общество.

"Мы будем делать все возможное, чтобы они почувствовали цели этой войны, увидели Украину как место, где можно не только получить опыт, но и остаться жить", - отметил он в комментарии DW.

