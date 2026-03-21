РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8577 посетителей онлайн
Новости Иностранные добровольцы в ВСУ
686 30

В ВСУ служат более 20 тысяч иностранных добровольцев, - DW

Украина привлекает иностранных добровольцев в Силы обороны

Украина взяла курс на более активное привлечение иностранных добровольцев в ряды Вооруженных сил. В настоящее время на стороне Украины воюют около 20 тысяч иностранцев - это примерно 2% от общей численности Сил обороны. Ожидается, что их число будет расти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW со ссылкой на источники в ВСУ, разведке и Национальной гвардии.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Вербовка и роль "сарафанного радио"

Как отмечает издание, Украина также прилагает усилия к вербовке добровольцев за рубежом. В то же время наиболее эффективным механизмом стало так называемое "сарафанное радио".

По словам собеседников DW в воинских подразделениях, те, кто приехал воевать из идеологических соображений, часто приглашают других, а опытные военные приводят бывших сослуживцев.

Особенно заметной группой среди иностранных бойцов являются добровольцы из Колумбии. По данным источников, их прибыло значительно больше по сравнению с другими странами.

В то же время их боевой опыт часто не соответствует реалиям войны в Украине, поскольку ранее они воевали в условиях противостояния с партизанами и наркокартелями в джунглях.

Оценки и вызовы интеграции

Начальник отдела координации прохождения военной службы иностранцами в Сухопутных войсках ВСУ Константин Милевский отметил, что подходы к привлечению иностранцев требуют определенной корректировки.

По его словам, важно, чтобы добровольцы воспринимали службу не только как заработок, но и понимали цель войны и могли интегрироваться в украинское общество.

"Мы будем делать все возможное, чтобы они почувствовали цели этой войны, увидели Украину как место, где можно не только получить опыт, но и остаться жить", - отметил он в комментарии DW.

Автор: 

иностранец (506) добровольцы (1208) ВСУ (7371)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Цікаво у них теж по 20 тисяч гривень в місяць, українське обмундирування яке за місяць в хлам розлазиться, платять численні побори за все? Чи таки в них забезпечення на всіх щаблях зовсім інше?
показать весь комментарий
21.03.2026 14:57 Ответить
+2
воюють близько 20 тисяч іноземців - це приблизно 2% від загальної чисельності Сил оборони. Джерело: https://censor.net/ua/n3606423
- тобто в Силах Оборони й досі майже 1 млн нараховується ? А на ЛБЗ задіяно максимум 300-400 тис ... Постійне запитання - чим займається решта ?
показать весь комментарий
21.03.2026 14:58 Ответить
+2
Формують потужний кістяк тилу.
показать весь комментарий
21.03.2026 15:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Їм теж по 20 тисяч платять?
показать весь комментарий
21.03.2026 14:54 Ответить
Форма, автомат и питание. Шо еще надо.
показать весь комментарий
21.03.2026 14:57 Ответить
Їм - мотивація. А вам - зручний диван.
показать весь комментарий
21.03.2026 15:00 Ответить
Тут мимо(сарказм это был). После двух мобилизаций мне только диван и остался.
показать весь комментарий
21.03.2026 15:02 Ответить
Довольно "много": в 14-15 7-8 к гривен(сектор М), в 22-23 до 30 к(от Изюма до Купянска). Ну как, завидно? Вопрос риторический.
показать весь комментарий
21.03.2026 15:37 Ответить
показать весь комментарий
шо за маячню несе цей кацапський бот..
показать весь комментарий
21.03.2026 15:28 Ответить
А ти чий бот?
показать весь комментарий
21.03.2026 15:31 Ответить
показать весь комментарий
21.03.2026 14:58 Ответить
показать весь комментарий
Захищають мужньо тил, обклавшися паперами , сухарями і іншим.
показать весь комментарий
21.03.2026 15:10 Ответить
Якби зелені не крали потужно гроші, у нас би були кращі найманці з усього світу.
показать весь комментарий
21.03.2026 14:59 Ответить
років через десять вже нікого не буде дивувати прізвище Родрігес або Мартінес.
показать весь комментарий
21.03.2026 14:59 Ответить
ну, хіба що - Перейра. Воно рідше зустрічається.
показать весь комментарий
21.03.2026 15:01 Ответить
Себастьян Перейра, той шо торговець чорним деревом?
показать весь комментарий
21.03.2026 15:28 Ответить
В Збройних Силах України воює проти москальських окупантів наш Український знаменитий футбольний журналіст - чий батько з Латинської Америки - Роберто Моралес.
показать весь комментарий
21.03.2026 15:06 Ответить
Відчизняних слимаків замінюють іноземні леви.
показать весь комментарий
21.03.2026 15:02 Ответить
О як вітчизняних слимаків тут пердолить ажно пердаки палають та рвуться.
показать весь комментарий
21.03.2026 15:24 Ответить
Цікаво, через іноземців теж є сзч? Якщо навіть Білецький в його супер супер бригаді признався, що і там сзч є , не дивлячись на те що туди конкурс декілька десятків чоловіків на місце
показать весь комментарий
21.03.2026 15:33 Ответить
А умєрова, сімʼя якого в США, теж слід вважати добровольцем, який мав би за посадою опікуватись безпекою нашої країни?
показать весь комментарий
21.03.2026 15:35 Ответить
интересно, сколько там татар и евреев. А забыл, они у нас в высших эшелонах власти и правоохранительных органах
показать весь комментарий
21.03.2026 15:35 Ответить
Мне интересно другое. Когда штурманиха с мастер шефа прокладывала маршрут своему борту крайний раз? Как тут все хвастались, сколько у нас женщин в армии, но по опыту, только 20% реально могут выполнять в полном объёме службу. Сколько уходит денег на остальные 80%? 20 т. не много , но они воюют ( в прямом смысле слова) ( то же не все, но...) Не пора ли провести таки аудит, когда то обещанный главным командующим? ( Это не сексизм, а здравый смысл)
показать весь комментарий
21.03.2026 15:39
 
 