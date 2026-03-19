Взяла лікарняний та поїхала на шоу "МастерШеф": ДБР відкрило справу проти військовослужбовиці

Фото: Учасниця 16-го сезону МастерШеф Вікторія Кузнецова / СТБ

Військовослужбовиця з Коломиї, яка обіймала посаду штурманки корабля авіаційного загону транспортної авіаційної ескадрильї ЗСУ, під час офіційного перебування на стаціонарному лікуванні брала участь у кулінарному телешоу "МастерШеф". ДБР порушило кримінальне провадження.

Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду міста Києва, інформує Цензор.НЕТ.

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Лікування у госпіталі

За даними слідства, старша лейтенантка "з метою ухилення від виконання службових обов`язків" та "з допомогою невстановлених осіб" госпіталізувалась та перебувала на стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному відділенні. Про це було офіційно повідомлено командування через систему електронного документообігу.

Її лікування мало тривати з 14 квітня по 16 серпня 2025 року.

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Участь у шоу та надбавки

Однак у цей час, із 22 квітня по 11 серпня, військова фактично перебувала в Києві та Київській області, де брала участь у зйомках телевізійної передачі "МастерШеф". Водночас на час лікування вона отримувала грошове забезпечення, премію та надбавку за особливості проходження служби за травень, червень, липень та серпень 2025 року. Таким чином військова частина зазнала збитків.

За цим фактом 15 жовтня 2025 року у ДБР почали досудове розслідування за статтею про ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом (ч. 4 ст. 409 Кримінального кодексу України).

За даними ЗМІ, ймовірно, йдеться про Вікторію Кузнецову — учасницю 16 сезону "МастерШеф" родом з Коломиї. Канал СТБ, на якому виходить шоу, називав її колишньою військовою.

"Я жила майже все життя в Харкові. З 2015 року була в ЗСУ штурманом. А зараз мрію відкрити свою пекарню з концепцією: хліб, масло, кава", - казала вона.

Якщо провину Кузнецової буде доведено, то їй загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

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