Командир 43-ї бригади Лисенко змушував військових ремонтувати житло родичів: йому повідомили про підозру (доповнено)

Працівники ДБР у взаємодії з ДВБ Нацполіції та ВСП ЗСУ викрили командира військової частини ЗСУ, який залучав підлеглих військовослужбовців до ремонтних робіт у житлі родичів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Бюро.

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Доповнено 22:55. Як пише "Українська правда", йдеться про командира 43-ї окремої артилерійської бригади ім.гетьмана Тараса Трясила Ярослава Лисенка.

Що відомо?

За даними слідства, з вересня 2024 року посадовець залучив 7 військовослужбовців до ремонтно-будівельних робіт у квартирах та будинках своїх родичів і у власній нерухомості.

Зокрема, ремонти проводили у квартирі доньки та колишньої дружини командира в Черкасах, будинку його сестри на Черкащині, а також у квартирі на Київщині, якою користується сам посадовець.

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Для приховування оборудки, командир доповідав керівництву, що військові нібито перебувають у частині та виконують службові обов’язки. Насправді ж вони займалися ремонтними роботами у його родичів та на інших приватних об’єктах. Навіть дитячий ігровий майданчик, який мав би слугувати дітям військовослужбовців, опинився на ділянці командира.

При цьому весь цей час "будівельникам" нараховували та виплачували у військовій частині грошове забезпечення.

Підозри

Командиру частини повідомлено про підозру за:

ч. 2 ст. 364 КК України — зловживання владою або службовим становищем;

ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України — організація та вчинення за попередньою змовою групою осіб ухилення від військової служби.

Військовослужбовцям, які займались ремонтами замість служби, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України — ухилення від військової служби, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Санкції інкримінованих статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

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