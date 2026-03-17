Командир 43-ї бригади Лисенко змушував військових ремонтувати житло родичів: йому повідомили про підозру (доповнено)
Працівники ДБР у взаємодії з ДВБ Нацполіції та ВСП ЗСУ викрили командира військової частини ЗСУ, який залучав підлеглих військовослужбовців до ремонтних робіт у житлі родичів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Бюро.
Доповнено 22:55. Як пише "Українська правда", йдеться про командира 43-ї окремої артилерійської бригади ім.гетьмана Тараса Трясила Ярослава Лисенка.
Що відомо?
За даними слідства, з вересня 2024 року посадовець залучив 7 військовослужбовців до ремонтно-будівельних робіт у квартирах та будинках своїх родичів і у власній нерухомості.
Зокрема, ремонти проводили у квартирі доньки та колишньої дружини командира в Черкасах, будинку його сестри на Черкащині, а також у квартирі на Київщині, якою користується сам посадовець.
Для приховування оборудки, командир доповідав керівництву, що військові нібито перебувають у частині та виконують службові обов’язки. Насправді ж вони займалися ремонтними роботами у його родичів та на інших приватних об’єктах. Навіть дитячий ігровий майданчик, який мав би слугувати дітям військовослужбовців, опинився на ділянці командира.
При цьому весь цей час "будівельникам" нараховували та виплачували у військовій частині грошове забезпечення.
Підозри
Командиру частини повідомлено про підозру за:
- ч. 2 ст. 364 КК України — зловживання владою або службовим становищем;
- ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України — організація та вчинення за попередньою змовою групою осіб ухилення від військової служби.
Військовослужбовцям, які займались ремонтами замість служби, повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України — ухилення від військової служби, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.
Санкції інкримінованих статей передбачають до 10 років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
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