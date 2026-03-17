РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10611 посетитель онлайн
Новости Коррупция в силовых структурах
645 4

Командир одной из артбригад ВСУ заставлял военных ремонтировать жилье: ему сообщили о подозрении

дбр

Сотрудники ГБР совместно с Управлением по борьбе с коррупцией Национальной полиции и Главным управлением ВСУ разоблачили командира воинской части ВСУ, который привлекал подчиненных военнослужащих к ремонтным работам в жилых помещениях своих родственников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Бюро.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

По данным следствия, с сентября 2024 года чиновник привлек 7 военнослужащих к ремонтно-строительным работам в квартирах и домах своих родственников и в собственной недвижимости.

В частности, ремонты проводились в квартире дочери и бывшей жены командира в Черкассах, доме его сестры в Черкасской области, а также в квартире в Киевской области, которой пользуется сам чиновник.

Для сокрытия махинации командир докладывал руководству, что военные якобы находятся в части и выполняют служебные обязанности. На самом же деле они занимались ремонтными работами у его родственников и на других частных объектах. Даже детская игровая площадка, которая должна была служить детям военнослужащих, оказалась на участке командира.

При этом все это время "строителям" начисляли и выплачивали в воинской части денежное довольствие.

Подозрения

Командиру части сообщено о подозрении по:

  • ч. 2 ст. 364 УК Украины - злоупотребление властью или служебным положением;
  • ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 УК Украины - организация и совершение по предварительному сговору группой лиц уклонения от военной службы.

Военнослужащим, которые занимались ремонтами вместо службы, сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 УК Украины - уклонение от военной службы, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Санкции инкриминируемых статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Автор: 

военнослужащие (6372) ГБР (3347) Черкасская область (203)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
цікаво!
скільки українців має убд, і скільки, насправді були 30+ діб на лінії бойового зіткнення?
чи, можливо це перевірити?
показать весь комментарий
17.03.2026 18:27 Ответить
А ремонтники б дожили до розслідування, як би відмовилися від тих робіт й почали писати про це, тільки кому, заступнику командира?
показать весь комментарий
17.03.2026 18:41 Ответить
100% згодний,судить потрібно командира,в підлеглі немалий куди дітися
показать весь комментарий
17.03.2026 18:51 Ответить
Ну про це я і кажу. Влада замість того щоб займатися командирами-зрадниками і корупціонерами, розробляє все нові і страшніші закони проти холопів які просто не хочуть йти в таку армію. Комундиру просто повідомили про підозру? За те що зняв з фронту десяток-другий військових яких ТЦК відловлюють на вулицях і відбивають печінки? Чому простому ухилянту покарання в вигляди страшних штрафів, і п'ять років в'язниці, а командири- зрадники які забирають зі служби десятки бійців не отримують ніякого покарання, а максимум підозру чи переведення в іншу частину поки все не устаканиться?
показать весь комментарий
17.03.2026 18:47 Ответить
 
 