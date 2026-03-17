Командир одной из артбригад ВСУ заставлял военных ремонтировать жилье: ему сообщили о подозрении
Сотрудники ГБР совместно с Управлением по борьбе с коррупцией Национальной полиции и Главным управлением ВСУ разоблачили командира воинской части ВСУ, который привлекал подчиненных военнослужащих к ремонтным работам в жилых помещениях своих родственников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Бюро.
Что известно?
По данным следствия, с сентября 2024 года чиновник привлек 7 военнослужащих к ремонтно-строительным работам в квартирах и домах своих родственников и в собственной недвижимости.
В частности, ремонты проводились в квартире дочери и бывшей жены командира в Черкассах, доме его сестры в Черкасской области, а также в квартире в Киевской области, которой пользуется сам чиновник.
Для сокрытия махинации командир докладывал руководству, что военные якобы находятся в части и выполняют служебные обязанности. На самом же деле они занимались ремонтными работами у его родственников и на других частных объектах. Даже детская игровая площадка, которая должна была служить детям военнослужащих, оказалась на участке командира.
При этом все это время "строителям" начисляли и выплачивали в воинской части денежное довольствие.
Подозрения
Командиру части сообщено о подозрении по:
- ч. 2 ст. 364 УК Украины - злоупотребление властью или служебным положением;
- ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 УК Украины - организация и совершение по предварительному сговору группой лиц уклонения от военной службы.
Военнослужащим, которые занимались ремонтами вместо службы, сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 УК Украины - уклонение от военной службы, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.
Санкции инкриминируемых статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.
скільки українців має убд, і скільки, насправді були 30+ діб на лінії бойового зіткнення?
чи, можливо це перевірити?