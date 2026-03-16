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Новости Фото Уклонение от мобилизации
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СБУ, ГБР и Нацполиция раскрыли еще 4 "уклонистские схемы". ФОТОрепортаж

Служба безопасности, ГБР и Национальная полиция раскрыли новые схемы уклонения от мобилизации и задержали организаторов махинаций в различных регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Подробности

Так, в Киеве сотрудники столичного Главка СБУ совместно с Государственным бюро расследований и во взаимодействии с руководством МВД разоблачили должностных лиц Нацгвардии, за взятки переводивших мобилизованных в тыловые подразделения.

По материалам дела, к организации махинации причастны сотрудник штаба и заместитель командира батальона НГУ. Для выполнения "посреднических" функций они привлекли знакомого военного в отставке.

Установлено, что за деньги они предлагали клиентам перевод из прифронтовых районов в воинские части, удаленные от зоны боевых действий.

В Кременчуге военная контрразведка СБУ разоблачила начальника районного ТЦК и двух его сообщников, которые безосновательно "списывали" уклонистов с воинского учета по состоянию здоровья. Для этого фигуранты использовали свои связи в ВВК.

Во Львовской области военные контрразведчики СБУ задержали представителя штаба учебного центра ВСУ. За взятки он обещал мобилизованным после подготовки на полигоне службу в тылу вместо отправки на фронт.

В Черкассах задержан еще один фигурант. Им оказался владелец сети ломбардов, который за 10 тысяч долларов организовывал фиктивные браки с лицами с инвалидностью, что позволяло клиентам получить статус опекуна и избежать мобилизации.

Таким образом военнообязанные надеялись получить отсрочку от призыва. Также уклонисты планировали выезд за границу под видом сопровождения "жены" с инвалидностью на лечение.

В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • незаконная переправка лиц через государственную границу Украины;
  • соучастие в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период;
  • пособничество в получении должностным лицом неправомерной выгоды;
  • злоупотребление влиянием.

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ
СБУ

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Автор: 

Киев (26513) Кременчуг (391) Нацполиция (17000) СБУ (20789) Черкассы (870) ГБР (3461) Львовская область (3210)
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