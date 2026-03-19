Взяла больничный и поехала на шоу "МастерШеф": ГБР открыло дело против военнослужащей

Участница 16-го сезона "МастерШеф" Виктория Кузнецова
Фото: Учасниця 16-го сезону МастерШеф Вікторія Кузнецова / СТБ

Военнослужащая из Коломыи, занимавшая должность штурмана корабля авиационного отряда транспортной авиационной эскадрильи ВСУ, во время официального пребывания на стационарном лечении принимала участие в кулинарном телешоу "МастерШеф". ГБР возбудило уголовное дело.

Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда города Киева, сообщает Цензор.НЕТ.

Лечение в госпитале

По данным следствия, старший лейтенант "с целью уклонения от исполнения служебных обязанностей" и "с помощью неустановленных лиц" была госпитализирована и находилась на стационарном лечении в нейрохирургическом отделении. Об этом было официально сообщено командованию через систему электронного документооборота.

Ее лечение должно было длиться с 14 апреля по 16 августа 2025 года.

Участие в шоу и надбавки

Однако в это время, с 22 апреля по 11 августа, военнослужащая фактически находилась в Киеве и Киевской области, где участвовала в съемках телепередачи "МастерШеф". В то же время на время лечения она получала денежное довольствие, премию и надбавку за особенности прохождения службы за май, июнь, июль и август 2025 года. Таким образом, воинская часть понесла убытки.

По данному факту 15 октября 2025 года в ГБР начали досудебное расследование по статье об уклонении от военной службы путем самоувечья или иным способом (ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса Украины).

  • По данным СМИ, вероятно, речь идет о Виктории Кузнецовой — участнице 16-го сезона "МастерШеф" родом из Коломыи. Канал СТБ, на котором выходит шоу, называл ее бывшей военной.

"Я жила почти всю жизнь в Харькове. С 2015 года была в ВСУ штурманом. А сейчас мечтаю открыть свою пекарню с концепцией: хлеб, масло, кофе", — говорила она.

Если вина Кузнецовой будет доказана, ей грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Топ комментарии
+19
Пффф, он Козловський взявся служити, відслужив менше місяця написав заяву про звільнення за сімейними обставинами і все! Вільний, по рекламах і концертах їздить, так само і Вакарчук..
19.03.2026 19:08 Ответить
+17
Ясно що командир прикривав. З такими губами не нескладно.
19.03.2026 19:08 Ответить
+13
Оце так воєнкиня 😅, не здивуюся, якщо в неї ще й купа дописів про те, як вона героїчно нагибає русню на фронті і як треба опускати «ухилянтів»
19.03.2026 19:12 Ответить
Прізвище на -ов це тавро.
19.03.2026 19:07 Ответить
Лейтенантки,штурманки...шоб вы филологыни, провалились,*********.
19.03.2026 19:39 Ответить
Окремо, для таких недолгих. На так страшні московські воші-, як гниди у вишиванках. Приклад- нач.прод з прізвищем- Українець, який гніль скармлював бригаді, а на виручені кошти прикупив маєток у Таїланді.
19.03.2026 19:44 Ответить
Особливо якщо вони втекли за кордон.
19.03.2026 19:47 Ответить
У Швейцарію наприклад
19.03.2026 19:51 Ответить
Пффф, он Козловський взявся служити, відслужив менше місяця написав заяву про звільнення за сімейними обставинами і все! Вільний, по рекламах і концертах їздить, так само і Вакарчук..
19.03.2026 19:08 Ответить
Так в нас багато політологів ,аналітиків ,експертів в київських штабах "служать " а потім ці "паркетні вояки " на гівномарафоні розповідають що вони пішли в ЗСУ і "мужньо захищають Україну" ,вилизуючи дупу начальству.
19.03.2026 19:32 Ответить
Ясно що командир прикривав. З такими губами не нескладно.
19.03.2026 19:08 Ответить
Так и в носе шо то неуставное).
19.03.2026 19:12 Ответить
Притрушена якась
19.03.2026 19:09 Ответить
Штурманка не по тому маршруту полетіла!
Заліт!
19.03.2026 19:12 Ответить
Оце так воєнкиня 😅, не здивуюся, якщо в неї ще й купа дописів про те, як вона героїчно нагибає русню на фронті і як треба опускати «ухилянтів»
19.03.2026 19:12 Ответить
А вакарчуку можно все, навіть маючи офіцерське звання. Пі...ць як один закон для всіх. Ця військова точно з вакарчука взяла приклад.
19.03.2026 19:12 Ответить
До чого тут Вакарчук? Він офоційно займає посаду "замполіта" - заступника з морально-психологічного забезпечення: більшість часу їздить по фронту та співає для віськових або поранених. А ця мразота жодного дня не воювала, а кимось рахувалась, а лікарніний на кілька місяців - це взагалі треш.
19.03.2026 20:29 Ответить
Мабуть зараз ще більше заміж хочеться? ******* баба! Тим більш що у нейрохірургії лікувалася. Треба наказати того хто цю профуру на таку посаду взяв.
19.03.2026 19:14 Ответить
ви собі навіть уявити неможете яка кількість подібних потвор косить під вояк!
19.03.2026 19:17 Ответить
Є перевертні в погонах в є вже 4 рік перевертні в однострої, питання скільки їх, і на скільки роздутий штат зсу?
19.03.2026 19:36 Ответить
Kinder, Küche, Kirche
19.03.2026 19:17 Ответить
"...телевізійної передачі "МастерШеф"

дивився свого часу чудовий серіал документально-ігровий серіал ВВС як прохарчуватись дикими рослинами під час вій (це було про Другу світову).
порівняв з нинішніми "бідуваннями українського наріту"

то чи потрібні такі шоу під час війни ?
а симулянтку під суд за статею дезертирство

..
19.03.2026 19:18 Ответить
це все серйозно?
"обіймала посаду штурманки корабля авіаційного загону транспортної авіаційної ескадрильї ЗСУ"
це ж не жарт?
що це таке взагалі?

космодесантниця?
19.03.2026 19:18 Ответить
а, всьо. це наркомани літак кораблем назвали. вже розібрався.
19.03.2026 19:21 Ответить
.. А Ви що приймаєте..що так бистро Вас пробило? У ВПС України існуєть посади... Командир корабля..Помічник командира корабля..Штурман корабля... Бортовий інженер ..того ж корабля!!! У цівільній авіації Командир повітрянного судна...тощо.. Вам слово судно воочевидь просто прибьє Ваше мислення. Кораблями у авіації називають транспортні.. пасажирські...взагалі тяжкі літаки... А може Ви ніколи не літали цівільними літаками... і не чули... Вас вітає командир корабля...... ??? І цікаво... Слово штурманка... дійсно придумано наркоманами Вас не здивувало.. Чи Лейтенантка? То пілота-жінку... можна назвати пілоткою ... звання стосовно жінки капітанкою...майоркою...полковкою...і навіть генералкою. От тут точно наркомани попрацювали....)))
19.03.2026 19:52 Ответить
Пілоткою в якому сенсі?
19.03.2026 20:02 Ответить
..у тому ж розумінні і сенсі...як і штурманкою...))) Але ви можете у останньому слові змінити третью літеру Н на **К**... і тоді всі питання для Вас щезнуть!!)))
19.03.2026 20:20 Ответить
обіймала...ага..))) посаду)))
19.03.2026 19:42 Ответить
Так дофіга там таких, типо служить але з салонів краси і ресторанів не вилазить і фоточки у формі не забуває викладати 🤦 хоча всім військовим треба зберігати режим інкогніто у соцмережах, але кого це хвилює..
19.03.2026 19:19 Ответить
Штурмовикиня
19.03.2026 19:24 Ответить
штурманкиня вантажного літака. все норм.
19.03.2026 19:25 Ответить
Есть сомнения, что сия особа способна выполнять работу штурмана. Там как-то наличие мозга предполагается, специальность не самая простая.
19.03.2026 19:34 Ответить
вона іншими справами на літаку займалась.
19.03.2026 19:35 Ответить
ППЖ командира экипажа?
19.03.2026 19:48 Ответить
Строго секретная инфа, имейте совесть).
19.03.2026 19:50 Ответить
..штурман вертольота Мі-24 капітан Савченко Вами вже забута? А так починається слава
https://www.youtube.com/watch?v=1WiqSvrbGI8
19.03.2026 19:58 Ответить
Повысить до капитанки и медаль за находчивость(в наше непростое время).
19.03.2026 19:24 Ответить
а ці дебеерівські кондоми хоч добу воювали на фронті? воюють лише з жінками, які на відміну від них захищали державу з 2015 року, та спільно з покладистими гебешниками кошмарять бізнес, НАБУ і САП.
19.03.2026 19:26 Ответить
що ця дамочка взагалі робить в ЗСУ? пекар-навігатор? що за херня?
19.03.2026 19:30 Ответить
Так піди її поміняй, чого ****** з дивану,покажи як треба.
19.03.2026 20:07 Ответить
А, я ніяк не міг збагнути:
Чому армія один млн триста, а воює десь двісті п'ятдесят.
Чому при такій кількості, тотально не вистачає особового складу на лбз?
Оце я затупок....
19.03.2026 19:28 Ответить
За даними слідства, старша лейтенантка Джерело: https://censor.net/ua/n3606141
-в ЗСУ нема такого звання !
19.03.2026 19:30 Ответить
а коли відмінили старлєя?
19.03.2026 19:32 Ответить
Не отменили. С феминитивами даже веселее.
19.03.2026 19:46 Ответить
Угу - підполковниця ... прикольно звучить
19.03.2026 20:00 Ответить
Ну відпустили би дівчину на 1-2 дні на Шоу. Вона ж жінка!
19.03.2026 19:32 Ответить
заступлюся за дівчину.
а дали б офіційну відпустку,
a як дівчині дуже подобається куховарити - мабуть і не було б лікарняного...
двушечку на мацкву відправляла?
а ті які відправляли брали лікарняний?
ну і де вони зараз?
19.03.2026 19:34 Ответить
Так воюють десь під 250 тисяч в останні по тилах сидять і ось подібні гуляють на повну котушку, тоді постає питання, якщо все забито вщент то навіщо бусярять кожен день? Що це за дичина?🤦
19.03.2026 19:34 Ответить
ДБР практично поборола корупцію у владі. Залишилися добити зловживання з лікарняними і на фронт.
19.03.2026 19:36 Ответить
3 роки тому презентували підводний дрон із 500 кіл БЧ. Чомусь його досі не використано проти крчеського мосту та носіів ракет типу калибер. Я вважаю треба відкрити справу із цього приводу.
19.03.2026 19:38 Ответить
хліб, масло - чифір,цигарки
А якщо без жартів,шкода що дівчина не може займатись улюбленою справою,кацапи паплюжать нам всім життя.
19.03.2026 19:39 Ответить
Якою саме справою? І чому не може?
19.03.2026 20:04 Ответить
"штурманки корабля авіаційного загону транспортної авіаційної ескадрильї"
А у нас лишилася транспортна авіація? Чи просто хтось прилаштував свою сосну?
19.03.2026 19:51 Ответить
60% минимум девушек на тыловых должностях чьи-то сосны мазаные. Открою вам секрет котрый не расскажут на телемарафоне
19.03.2026 19:56 Ответить
такое было и до полномасштабной. Медсестры, психологи итд чьи-то дочки, жены поголовно. Разве что в боевых бригадах где приток больше может по другому где настоящие Женщины и Девушки с большой буквы
19.03.2026 19:57 Ответить
.... от буде для Вас новина..коли дізнаєтеся ..що не менш..ніж на початок 2022 року і вторгнення рашки..)))
19.03.2026 20:16 Ответить
Scol Bus: Kinder, Kitchen, Kirche
19.03.2026 19:53 Ответить
пффф, у нас так 80% "культурного фронта" служит. И даже не неделю а с начала полномасштабной.
19.03.2026 19:55 Ответить
Коментатори на Цензорі вчоргове доводять що вони поголовні довбойоби і кукчі-пєйсатєлі (але не читачі).

Агов, барани диванні. Перечитайте ще раз що ******* мусорів вміняє дівчині:
"досудове розслідування за статтею про ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом".

Тобто ці підріли вирішили що під час проходження лікування протягом декількох місяців (!), людина не могла взяти участь в якихось зйомках на пару днів?

Просто феєричні *********.
Всіх цих гнидосів за жопу і на фронт, ****** поброньоване прихуїло в край!
19.03.2026 20:13 Ответить
Яке ДБР з керовніком, такі й наслідки для України!!
За злочини мародерства міндіча-бананова - єрмака-татарова-безумної-…., вони не ЗНАЮТЬ!!!
19.03.2026 20:15 Ответить
 
 