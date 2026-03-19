Взяла больничный и поехала на шоу "МастерШеф": ГБР открыло дело против военнослужащей

Фото: Учасниця 16-го сезону МастерШеф Вікторія Кузнецова / СТБ

Военнослужащая из Коломыи, занимавшая должность штурмана корабля авиационного отряда транспортной авиационной эскадрильи ВСУ, во время официального пребывания на стационарном лечении принимала участие в кулинарном телешоу "МастерШеф". ГБР возбудило уголовное дело.

Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда города Киева, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Лечение в госпитале

По данным следствия, старший лейтенант "с целью уклонения от исполнения служебных обязанностей" и "с помощью неустановленных лиц" была госпитализирована и находилась на стационарном лечении в нейрохирургическом отделении. Об этом было официально сообщено командованию через систему электронного документооборота.

Ее лечение должно было длиться с 14 апреля по 16 августа 2025 года.

Участие в шоу и надбавки

Однако в это время, с 22 апреля по 11 августа, военнослужащая фактически находилась в Киеве и Киевской области, где участвовала в съемках телепередачи "МастерШеф". В то же время на время лечения она получала денежное довольствие, премию и надбавку за особенности прохождения службы за май, июнь, июль и август 2025 года. Таким образом, воинская часть понесла убытки.

По данному факту 15 октября 2025 года в ГБР начали досудебное расследование по статье об уклонении от военной службы путем самоувечья или иным способом (ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса Украины).

По данным СМИ, вероятно, речь идет о Виктории Кузнецовой — участнице 16-го сезона "МастерШеф" родом из Коломыи. Канал СТБ, на котором выходит шоу, называл ее бывшей военной.

"Я жила почти всю жизнь в Харькове. С 2015 года была в ВСУ штурманом. А сейчас мечтаю открыть свою пекарню с концепцией: хлеб, масло, кофе", — говорила она.

Если вина Кузнецовой будет доказана, ей грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

