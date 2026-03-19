Взяла больничный и поехала на шоу "МастерШеф": ГБР открыло дело против военнослужащей
Военнослужащая из Коломыи, занимавшая должность штурмана корабля авиационного отряда транспортной авиационной эскадрильи ВСУ, во время официального пребывания на стационарном лечении принимала участие в кулинарном телешоу "МастерШеф". ГБР возбудило уголовное дело.
Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда города Киева, сообщает Цензор.НЕТ.
Лечение в госпитале
По данным следствия, старший лейтенант "с целью уклонения от исполнения служебных обязанностей" и "с помощью неустановленных лиц" была госпитализирована и находилась на стационарном лечении в нейрохирургическом отделении. Об этом было официально сообщено командованию через систему электронного документооборота.
Ее лечение должно было длиться с 14 апреля по 16 августа 2025 года.
Участие в шоу и надбавки
Однако в это время, с 22 апреля по 11 августа, военнослужащая фактически находилась в Киеве и Киевской области, где участвовала в съемках телепередачи "МастерШеф". В то же время на время лечения она получала денежное довольствие, премию и надбавку за особенности прохождения службы за май, июнь, июль и август 2025 года. Таким образом, воинская часть понесла убытки.
По данному факту 15 октября 2025 года в ГБР начали досудебное расследование по статье об уклонении от военной службы путем самоувечья или иным способом (ч. 4 ст. 409 Уголовного кодекса Украины).
- По данным СМИ, вероятно, речь идет о Виктории Кузнецовой — участнице 16-го сезона "МастерШеф" родом из Коломыи. Канал СТБ, на котором выходит шоу, называл ее бывшей военной.
"Я жила почти всю жизнь в Харькове. С 2015 года была в ВСУ штурманом. А сейчас мечтаю открыть свою пекарню с концепцией: хлеб, масло, кофе", — говорила она.
Если вина Кузнецовой будет доказана, ей грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Заліт!
дивився свого часу чудовий серіал документально-ігровий серіал ВВС як прохарчуватись дикими рослинами під час вій (це було про Другу світову).
порівняв з нинішніми "бідуваннями українського наріту"
то чи потрібні такі шоу під час війни ?
а симулянтку під суд за статею дезертирство
..
"обіймала посаду штурманки корабля авіаційного загону транспортної авіаційної ескадрильї ЗСУ"
це ж не жарт?
що це таке взагалі?
космодесантниця?
Чому армія один млн триста, а воює десь двісті п'ятдесят.
Чому при такій кількості, тотально не вистачає особового складу на лбз?
Оце я затупок....
-в ЗСУ нема такого звання !
а дали б офіційну відпустку,
a як дівчині дуже подобається куховарити - мабуть і не було б лікарняного...
двушечку на мацкву відправляла?
а ті які відправляли брали лікарняний?
ну і де вони зараз?
А якщо без жартів,шкода що дівчина не може займатись улюбленою справою,кацапи паплюжать нам всім життя.
А у нас лишилася транспортна авіація? Чи просто хтось прилаштував свою сосну?
Агов, барани диванні. Перечитайте ще раз що ******* мусорів вміняє дівчині:
"досудове розслідування за статтею про ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом".
Тобто ці підріли вирішили що під час проходження лікування протягом декількох місяців (!), людина не могла взяти участь в якихось зйомках на пару днів?
Просто феєричні *********.
Всіх цих гнидосів за жопу і на фронт, ****** поброньоване прихуїло в край!
За злочини мародерства міндіча-бананова - єрмака-татарова-безумної-…., вони не ЗНАЮТЬ!!!