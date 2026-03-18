Пластик, що вбиває ворога: як 3D-лабораторія майстерні БпЛА 25-ї ОПДБр виробляє зброю прямо на фронті

На фронті є люди, яких ніхто не бачить у бою, але без яких бій не починається. Дмитро з позивним Лис - один із них. До повномасштабної війни чоловік монтував інтернет, налагоджував пожежні сигналізації й системи автоматизації на заводах. Сьогодні він - інженер лабораторії 3D-друку ⁠25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7 корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ. Дмитро знає все про те, як пластик і комп'ютерна модель змінюють логіку сучасного бою.

На столі — десятки пластикових деталей різного розміру. Ось корпус для скидного боєприпасу під FPV-дрон. Поруч — кріплення антени для ретранслятора, підігнане під конкретну батарею конкретного пілота. Далі — тримач для дрона-перехоплювача, який полює на "Шахеди". І невеликий корпус для Starlink-повербанку, що живиться від FPV-батареї на 25 вольт просто в полі. Усе це надруковано тут, у 3D-лабораторії майстерні БпЛА ОПДБр 7-го корпусу ШР ДШВ ЗСУ, за останні кілька годин.

Чому армії потрібна власна лабораторія

Сучасна дронова війна змінюється швидше, ніж будь-який ланцюг постачання встигає реагувати. Ворог знаходить нові способи збивати дрони — підрозділ переходить на інші частоти й антени. З'являються нові типи боєприпасів — потрібні корпуси й системи кріплення під них. Армія переходить із п'ятидюймових FPV на десяти- й п'ятнадцятидюймові дрони — змінюються вимоги до ретрансляторів, наземних станцій, кріплень. Заводський виробник цикл оновлення вимірює місяцями. Волонтерські друкарні — тижнями. Лабораторія всередині бригади — годинами.

"Волонтери й друкарні є, але в них один великий мінус - неможливо зробити це на завтра, на сьогодні, на вечір", - каже Дмитро.

Якщо пілот уночі зламав кріплення антени, а вранці летить на завдання - він телефонує сюди. Деталь моделюють, друкують, тестують і передають до ранку.

Але швидкість - лише частина переваги. Не менш важлива індивідуалізація. Заводський дрон або пульт керування розрахований на усереднені умови. Фронт - не усереднений. Лабораторія моделює під конкретний запит, а не під каталог. І третій чинник - можливість виправляти помилки одразу: надрукована деталь не підійшла за розміром - модель правлять тут же, наступна версія готова за кілька годин.

Як "Лис" опинився за принтером

До війни Дмитро встиг попрацювати монтажником інтернету, майстром на підприємствах, що займалися пожежною сигналізацією, відеоспостереженням і системами автоматизації виробництва. Останнє місце - директор невеликої фірми.

Освіта середня спеціальна, технікум. Із 3D-друком перетнувся випадково: років сім тому в Харкові, працюючи на інтернет-компанію, де розробляли нові роутери, краєм ока заглянув у відділ моделювання.

"Намалював пару коробочків. Сказати, що це досвід - мабуть, неправильно. Але й зовсім нулем я не був", — каже він.

У лабораторію прийшов, бо добре розумівся на техніці й електроніці, знав, чого потребують пілоти на практиці. Зараз він — один із ключових інженерів, і його робочий день розписаний на тиждень уперед. Він не лише моделює — контролює роботу десятків принтерів, ремонтує їх, стежить за якістю друку, регулює температурні параметри пластику.

Двадцять із гаком принтерів споживають близько чотирьох кіловат — як два електрочайники, які не вимикаються ніколи. Лабораторія, за словами Дмитра, працює цілодобово.

Як це працює зсередини

Процес виглядає так. Пілот або вибухотехнік формулює технічне завдання. Дмитро одразу уточнює: адекватне ТЗ — рідкість. Майже ніхто одразу не знає, що саме потрібно повідомити інженеру, тому доводиться ставити правильні запитання й разом доходити до суті. Виняток — сапери.

"Вони й привезуть те, що треба, і пояснять, куди мені пальцями краще не лізти. Я, по суті, не сапер — але інцидентів у нас ніколи не було", — каже він.

Далі інженер сідає моделювати. Якщо в процесі виникають питання — дзвонить, уточнює. Якщо завдання фізично нереальне — разом знаходять компромісне рішення. Готова деталь іде на тестування з попередженням: "Перевірте, бо я на сто відсотків не впевнений". Якщо деталь для боєприпасу — виїжджають на полігон разом із саперами: там перевіряють запобіжники, дивляться, чи відбувається детонація саме так, як задумано.

Файли зберігаються під кожен підрозділ. Окрема папка, у якій — вся історія запитів і версій. Якщо через місяць хтось каже "змініть на два міліметри" — Дмитро відкриває файл, вносить правку, запускає друк.

"Якщо є людина, яка зможе намалювати — можна надрукувати будь-що. Будь-який перехідник, будь-яке кріплення, будь-яка переробка. Все це можна модифікувати", — каже він.

Зараз у розробці — система скиду для дрона "Вампір". Існуюча версія погано кріпиться й не оптимізована під конкретну машину. Хлопці поставили завдання: зробити копію, але змінити відсотків сімдесят. Щоб кріпилася за п'ять хвилин. Щоб скидала по чотири міни. Над цим Дмитро працює вже тиждень. Ще кілька днів — і буде готово.

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Що і навіщо друкують

Близько 70% роботи — корпуси для саморобних вибухових пристроїв. Лабораторія робить пластикові оболонки, які забезпечують правильне спрацювання при скиді з дрона. Заводський снаряд або граната розраховані на інший спосіб застосування. Щоб отримати вибух у потрібний момент — потрібна нова геометрія корпусу. Сучасні FPV-дрони використовують ще простішу систему: при ударі від дрона йде невелика напруга, яка запалює електрозапалювач. Під цю систему також друкують спеціальні корпуси й кріплення.

Один із результатів Дмитро згадує особливо. Лабораторія розробила систему скиду для великого дрона: снаряд калібру 120 мм із затримкою вибуху — пробивав дах і вибухав усередині.

"Проломив дах і склав будинок, в якому були вороги", — каже він коротко.

Решта роботи — переробка пультів керування (щоб пілот сидів в укритті, а антена виносилася на 20–30 метрів), індивідуальні кріплення для ретрансляторів, нестандартні рішення на кшталт корпусу для Starlink-повербанку від FPV-батареї.

Основний матеріал — PETG: той самий пластик, із якого роблять пляшки Coca-Cola, трохи м'якший у роботі, простіший для волонтерів у постачанні. Для критичніших деталей — ABS, із якого зроблені корпуси "Мавіків" та інших комерційних дронів: міцніший, але вибагливіший.

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Масштаб і межі

Кількість деталей залежить від розміру. Маленькі кріплення для детонаторів — рахунок йде на тисячі. Середній показник — 50–70 різних деталей на добу.

Надрукувати повноцінний FPV можна, але лише невеликий — п'ятидюймовий. Важкі машини потребують карбону й металу.

"Це не недолік друку — це недолік пластику", — уточнює Дмитро.

Але там, де пластик справляється — він незамінний.

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Невидимий фронт

Лабораторія навчає й інші підрозділи. У батальйонах ОПДБр 7-го корпусу ШР ДШВ ЗСУ є власні принтери. Дмитро консультує, ремонтує чужі машини, якщо треба — дає запчастини на час ремонту. До нього приїжджали люди з інших бригад — поверталися й розгортали власні точки друку.

Є щось майже медитативне в тому, як він описує свою роботу. Жодної патетики, жодних гучних слів.

"Якщо ми зробили запчастини для двохсот бомб... мені хочеться вірити, що двадцять-тридцять-сорок ворогів знищено від цієї кількості", — каже він.

Він не знає точних цифр. Інженер і не повинен знати. Він повинен встигнути до ранку.

Принтер гуде далі.

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