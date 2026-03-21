У ЗСУ служать понад 20 тисяч іноземних добровольців, - DW

Україна взяла курс на активніше залучення іноземних добровольців до лав Збройних сил. Нині на боці України воюють близько 20 тисяч іноземців - це приблизно 2% від загальної чисельності Сил оборони. Очікується, що їхня кількість зростатиме.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW із посиланням на джерела в ЗСУ, розвідці та Національній гвардії.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Вербування та роль "сарафанного радіо"

Як зазначає видання, Україна також докладає зусиль до вербування добровольців за кордоном. Водночас найбільш ефективним механізмом стало так зване "сарафанне радіо".

За словами співрозмовників DW у військових підрозділах, ті, хто приїхав воювати з ідейних мотивів, часто запрошують інших, а досвідчені військові приводять колишніх товаришів по службі.

Особливо помітною групою серед іноземних бійців є добровольці з Колумбії. За даними джерел, їх прибуло значно більше порівняно з іншими країнами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поляків, які воюють за Україну, звільнять від покарання – Сейм країни ухвалив закон про амністію

Водночас їхній бойовий досвід часто не відповідає реаліям війни в Україні, оскільки раніше вони воювали в умовах протистояння з партизанами та наркокартелями в джунглях.

Оцінки та виклики інтеграції

Начальник відділу координації проходження військової служби іноземцями в Сухопутних військах ЗСУ Костянтин Мілевський зазначив, що підходи до залучення іноземців потребують певного коригування.

За його словами, важливо, щоб добровольці сприймали службу не лише як заробіток, а й розуміли мету війни та могли інтегруватися в українське суспільство.

"Ми будемо робити все можливе, щоб вони відчули цілі цієї війни, побачили Україну як місце, де можна не тільки отримати досвід, а й залишитися жити", - зазначив він у коментарі DW.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інтернаціональні легіони: Роз’яснення Міноборони щодо реорганізації підрозділів іноземних добровольців. ІНФОГРАФІКА