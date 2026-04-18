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Новини Фото Втрати України
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Захищаючи Україну, загинув доброволець зі Шрі-Ланки Джело: його поховали на Рівненщині. ФОТО

Захищаючи Україну від російської агресії, на фронті загинув військовий Інтернаціонального легіону ЗСУ родом зі Шрі-Ланки Хакуру Баддалаге Генада Лахіру Кавіндою на псевдо Джело. Військовослужбовця поховали на Рівненщині поруч із побратимом - теж шріланкійцем.

Трагічну звітку у соцмережі фейсбук повідомив військовослужбовець та фотограф Олександр Заклецький, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо про добровольця?

Молодший сержант Хакуру Баддалаге Гедана Лахіру Кавінда Хатхурусінгхе приєднався до Інтернаціонального легіону у жовтні 2023 року.  З червня 2025 року воював у складі однієї з військових частин ЗСУ на посаді головного сержанта-командира відділення роти контрдиверсійної боротьби.

Україна попрощалася з добровольцем Джело, який віддав життя за нашу свободу
Фото: фб Alex Zakletsky

Брав участь у боях під Андріївкою та Серебрянському лісі.

Джело загинув 3 квітня 2026 року у Сумській області.

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Остання воля - поховати поряд з командиром

З Хакуру Баддалаге Генада Лахіру Кавіндою попрощалися 15 квітня у Млинові на Рівненщині.

"Воїн просив поховати його у Млинові поруч із побратимом — шріланкійцем Шеханом Ранішкою. Сам Шехан заповів, щоб його поховали біля могили командира й близького друга Тараса Коханюка... Шехан став його (Джела, - ред.) командиром. У грудні 2023-го Джело та Шехан разом виконували бойове завдання і зазнали поранення. Джело до останнього намагався врятувати командира, а коли той загинув, заповів поховати його поруч. Батьки Тараса доглядали за могилами сина та Шехана. Кажуть, що тепер опікуватимуться й похованням Джело", - розповів Заклецький.

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іноземець (453) смерть (6975) Шрі-Ланка (52) добровольці (1007)
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Топ коментарі
+42
Вічна пам'ять Герою!
Дякуєм за захист!
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18.04.2026 23:15 Відповісти
+38
Слава усім Героям, які загинули за Волю України! І біль, і сум, і розпач кожного разу краять серце...
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18.04.2026 23:16 Відповісти
+28
Справжній козак він і на Цейлоні - козак, вічна слава та пам'ять герою!
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18.04.2026 23:27 Відповісти

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