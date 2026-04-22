Защищая Украину, на фронте погиб воин 5 ОШБр пластун Владимир Резниченко. ФОТО

Защищая Украину, на фронте погиб член организации "ПЛАСТ" Владимир Резниченко, 1979 года рождения. Он был бойцом 5-й отдельной штурмовой бригады и старшим членом "ПЛАСТ Киевского округа".

Об этом сообщают в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно о Герое?

"Планировал стать воспитателем, ездил на пластовые сборы, лагеря. В нужный момент пошел защищать нашу страну. Неравнодушный и светлый человек", — написал пластовый побратим Богдан Яцун.

Также в посте отмечается, что Владимир активно поддерживал и помогал станице Обухов в 2019-2023 годах. Участвовал в "Гайдашнике" во время окружного юношеского лагеря "Остров сокровищ Мазепы", Святого Юрия и окружного лагеря для новичков "Приключение". Был одним из организаторов этого последнего лагеря.

Резниченко был мобилизован в 2024 году в 5-ю отдельную Киевскую штурмовую бригаду в качестве наводчика 1-го штурмового батальона. Воевал в Днепропетровской и Запорожской областях.

Помощь семье

У кого есть возможность поддержать маму — реквизиты для помощи: 4149 4975 3538 8377 Резниченко Галина.

