На Кировоградщине простились с братьями-защитниками Олегом и Константином Зализняками, погибшими с разницей в один день. ФОТОрепортаж

В Кировоградской области прошли похороны двух родных братьев - Олега и Константина Зализняков, погибших, защищая Украину. Они служили в одной части - 100-й отдельной механизированной бригаде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал и "Радіо Свобода".

Олег Зализняк скончался 14 апреля 2026 года в результате минно-взрывной травмы, полученной во время удара дрона. Ранее, 18 марта, он получил ранение вблизи Константиновки.

На следующий день после смерти старшего брата погиб и Константин Зализняк. Он попал под атаку беспилотника во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении.

Жизненный путь Олега Зализняка

Олег получил профессию тракториста-машиниста и водителя категории С. До 2024 года работал по специальности на предприятиях громады.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте погиб украинский режиссер Игорь Малахов: долгое время считался пропавшим без вести

В октябре 2024 года был мобилизован и подписал контракт с ВСУ, где служил водителем танковой роты. У него осталась пятилетняя дочь.

Жизненный путь Константина Зализняка

Константин учился на электросварщика и монтажника санитарно-технических систем. Работал в Желтых Водах, в 2017 году проходил срочную службу, а в 2019 подписал контракт с ВСУ. Он был старшим сержантом танковой роты.

Прощание с братьями

Братьев похоронили в общей могиле. На церемонию прощания пришли сотни жителей громады.

"Братья поддерживали друг друга. Служили в одной части. Всегда были на связи. Чувствовали поддержку друг друга. Были опорой и силой друг для друга", - отметили в Петровском поселковом совете.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Защищая Украину, на фронте погиб воин 5-й ОШБр пластун Владимир Резниченко. ФОТО



















