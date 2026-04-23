На Кировоградщине простились с братьями-защитниками Олегом и Константином Зализняками, погибшими с разницей в один день. ФОТОрепортаж

В Кировоградской области прошли похороны двух родных братьев - Олега и Константина Зализняков, погибших, защищая Украину. Они служили в одной части - 100-й отдельной механизированной бригаде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал и "Радіо Свобода".

Олег Зализняк скончался 14 апреля 2026 года в результате минно-взрывной травмы, полученной во время удара дрона. Ранее, 18 марта, он получил ранение вблизи Константиновки.

На следующий день после смерти старшего брата погиб и Константин Зализняк. Он попал под атаку беспилотника во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении.

Жизненный путь Олега Зализняка

Олег получил профессию тракториста-машиниста и водителя категории С. До 2024 года работал по специальности на предприятиях громады.

В октябре 2024 года был мобилизован и подписал контракт с ВСУ, где служил водителем танковой роты. У него осталась пятилетняя дочь.

Жизненный путь Константина Зализняка

Константин учился на электросварщика и монтажника санитарно-технических систем. Работал в Желтых Водах, в 2017 году проходил срочную службу, а в 2019 подписал контракт с ВСУ. Он был старшим сержантом танковой роты.

Прощание с братьями

Братьев похоронили в общей могиле. На церемонию прощания пришли сотни жителей громады.

"Братья поддерживали друг друга. Служили в одной части. Всегда были на связи. Чувствовали поддержку друг друга. Были опорой и силой друг для друга", - отметили в Петровском поселковом совете.

В Кировоградской области простились с двумя братьями-защитниками
потери (4650) Кировоградская область (708)
Топ комментарии
+3
Герої пішли у вічність!
23.04.2026 14:15 Ответить
+2
Низбький уклін Козакам та співчуття їх Родинам!!
А за їх спинами привладна шваль на посадах просто знищує Україну з тилу, допомагаючи прутіну!!

23.04.2026 14:15 Ответить
+2
Вічна слава павшим Героям ! Пекельна смерть всім лаптеногім!
23.04.2026 14:24 Ответить
Цікаво, у фільмі врятувати рядового райана послали спеціальний загін щоб просто привести додому четвертого ще живого брата до матері додому (три попередні загинули з різницею в один день) виходить що мати зосталася ця де ці бійці загинули круглою вдовою?
23.04.2026 14:15 Ответить
Цікаво,а ти можеш не молоть про видуману хєрню з кіна хоч під новинами про загиблих?Нема ні совісті,ні уявлення,ні поваги до загиблих.
23.04.2026 14:27 Ответить
Де ореста?
23.04.2026 14:28 Ответить
А як крадуть на харчуванні, грядках, мінах, обмундируванні, двушки на москву в них є совість чи вже немає?
23.04.2026 14:29 Ответить
Заглохни гнида.Знайшов місце і трибуну.Скигли під іншими новинами.
23.04.2026 14:36 Ответить
Я так розумію двох синів вбили на війні і їх мати залишилася на старість одинокою без догляду?
23.04.2026 14:16 Ответить
Загинули! Вічна пам"ять! Але вони цій державі вже не потрібні!
23.04.2026 14:17 Ответить
Не можеш не гавкать?Мертві нікому крім родичів не потрібні.
23.04.2026 14:32 Ответить
Вічна слава павшим Героям ! Пекельна смерть всім лаптеногім!
23.04.2026 14:24 Ответить
RIP.Вічна пам'ять.
23.04.2026 14:28 Ответить
Вічна пам"ять загиблим героям. Не пробачимо.
23.04.2026 14:37 Ответить
