На фронті загинула військова 10-ї ОГШБр "Едельвейс", продюсерка Вікторія Боброва (Квітка). ФОТО

На війні загинула українська продюсерка, кастинг-директорка та військовослужбовиця Вікторія Боброва (Квітка). Вона служила офіцеркою відділення комунікацій управління у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс".

Про це повідомила мама Вікторії, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

У коментарях до останнього допису Вікторії її матір написала: "Так, це правда, нема моєї Квітки, нема моєї доні. Але вона завжди залишиться з нами, назавжди молода і гарна".

Інформації про обставини загибелі та дату прощання наразі немає.

Спогади про Вікторію

У соцмережах свої співчуття висловили акторка Анастасія Пустовіт та волонтерка Вікторія Ільха.

Також про втрату висловилися побратими Вікторії, разом з якими вона служила. Зокрема Богдан Флюнт написав: "Я багато можу сказати про Віку, разом жили та працювали, була правою рукою завжди за час служби, гідним офіцером, яка тільки перейняла мою посаду і обов’язки і вже виконувала їх на вищому рівні. Але це все потім, зараз лиш скажу, що це велика втрата, дуже".





До того як долучитися до війська Вікторія працювала у сфері кіно як продюсерка, кастинг-директорка. Вона була дотична до низки українських проєктів, зокрема документальних фільмів "Як я провів літні канікули" Антоніо Лукіча, "Подвійний іммельман" Віри Яковенко, а також серіалів "Спротив" і "Друзі".

