На фронті загинула військова 10-ї ОГШБр "Едельвейс", продюсерка Вікторія Боброва (Квітка). ФОТО

На війні загинула українська продюсерка, кастинг-директорка та військовослужбовиця Вікторія Боброва (Квітка). Вона служила офіцеркою відділення комунікацій управління у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс".

Про це повідомила мама Вікторії, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

У коментарях до останнього допису Вікторії її матір написала: "Так, це правда, нема моєї Квітки, нема моєї доні. Але вона завжди залишиться з нами, назавжди молода і гарна".

Інформації про обставини загибелі та дату прощання наразі немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захищаючи Україну, на фронті загинув воїн 5 ОШБр пластун Володимир Резніченко. ФОТО

Продюсерка Вікторія Квітка Боброва загинула на фронті

Спогади про Вікторію

У соцмережах свої співчуття висловили акторка Анастасія Пустовіт та волонтерка Вікторія Ільха.

Також про втрату висловилися побратими Вікторії, разом з якими вона служила. Зокрема Богдан Флюнт написав: "Я багато можу сказати про Віку, разом жили та працювали, була правою рукою завжди за час служби, гідним офіцером, яка тільки перейняла мою посаду і обов’язки і вже виконувала їх на вищому рівні. Але це все потім, зараз лиш скажу, що це велика втрата, дуже".

  • До того як долучитися до війська Вікторія працювала у сфері кіно як продюсерка, кастинг-директорка. Вона була дотична до низки українських проєктів, зокрема документальних фільмів "Як я провів літні канікули" Антоніо Лукіча, "Подвійний іммельман" Віри Яковенко, а також серіалів "Спротив" і "Друзі".

  • Останні роки Боброва служила офіцеркою відділення комунікацій управління у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс".

Також читайте: На фронті загинув український режисер Ігор Малахов: тривалий час вважався зниклим безвісти

найкращі гинуть ( .. світла пам'ять !
24.04.2026 18:55 Відповісти
Ну чому в нас гинуть кращі ,тоді як в ворога біосміття ? Вічна память .
24.04.2026 19:01 Відповісти
наше zельоне біосміття при владі ..і прикриває таких самих
24.04.2026 19:03 Відповісти
24.04.2026 18:55 Відповісти
... 10-а окрема гірсько-штурмова бригада
24.04.2026 18:56 Відповісти
24.04.2026 19:01 Відповісти
24.04.2026 19:03 Відповісти
Хто воює, той і гине.
24.04.2026 19:03 Відповісти
Не займайся відвертою маніпуляцією проти Захисників України!!!
24.04.2026 19:37 Відповісти
Ти багато назахищав Україну зі своєї Австрії чи де сидиш?
Чи просто переживаєш незрозуміло за що?
24.04.2026 20:17 Відповісти
Ще жити та жити, Вічна Пам'ять та Царство Небесне...
24.04.2026 19:03 Відповісти
Відібрати генетичний матеріал, таких людей потрібно клонувати...

Спочивай з миром дитя України 🙏🏼
24.04.2026 19:09 Відповісти
Завжди дуже гірко коли хтось гине за нашу Батьківщину. Але особливо гірко коли гине молода жінка або дівчина,яка могла б народити дітей......Як же я ненавиджу ухилянтських биків-квіточок,які хоробро нападають на ТЦК,а всяка наволоч завиває на їх підтримку....
24.04.2026 19:09 Відповісти
Отож! А в цей час здоровенні дрищі зубами за землю чіпляються та з ножами кидаються на ТЦК... Слава цій мужній жінці на віки! Ганьба ухилєсам!
24.04.2026 20:24 Відповісти
24.04.2026 19:26 Відповісти
24.04.2026 19:31 Відповісти
24.04.2026 19:38 Відповісти
Діточок могла народити! Й не обірвалася б родинна ниточка! Низький уклін тобі, рідненька наша! Бережи нас там, на небі!
24.04.2026 19:44 Відповісти
гине цвіт нації..((
сором і ганьба зєлєнским штурмовикам Тиси, сцикунам-уклоністам та обкачаним борцунам з ТЦК..
24.04.2026 19:52 Відповісти
💔❤️🙏
24.04.2026 20:33 Відповісти
 
 