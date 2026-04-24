4 817 15

На фронте погибла военнослужащая 10-й ОГШБр "Эдельвейс", продюсер Виктория Боброва (Квитка). ФОТО

На войне погибла украинская продюсер, кастинг-директор и военнослужащая Виктория Боброва (Квитка). Она служила офицером отдела связи в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс".

Об этом сообщила мама Виктории, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

В комментариях к последнему посту Виктории ее мать написала: "Да, это правда, нет моей Квитки, нет моей дочки. Но она всегда останется с нами, навсегда молодая и красивая".

Информации об обстоятельствах гибели и дате прощания пока нет.

Продюсер Виктория Квитка Боброва погибла на фронте
Воспоминания о Виктории

В соцсетях свои соболезнования выразили актриса Анастасия Пустовит и волонтер Виктория Ильха.

На фронте погибла продюсер Виктория Боброва

Также о потере высказались сослуживцы Виктории, вместе с которыми она служила. В частности, Богдан Флюнт написал:"Я многое могу сказать о Вике, мы жили и работали вместе, она всегда была моей правой рукой во время службы, достойным офицером, которая только что приняла мою должность и обязанности и уже выполняла их на высшем уровне. Но это все потом, сейчас только скажу, что это большая потеря, очень".

На фронте погибла продюсер Виктория Боброва
  • До того как поступить на службу в армию, Виктория работала в сфере кино в качестве продюсера и кастинг-директора. Она была причастна к ряду украинских проектов, в частности к документальным фильмам "Как я провел летние каникулы" Антонио Лукича, "Двойной иммельман" Веры Яковенко, а также к сериалам "Сопротивление" и "Друзья".

  • Последние годы Боброва служила офицером отдела коммуникаций управления в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс".

найкращі гинуть ( .. світла пам'ять !
Ну чому в нас гинуть кращі ,тоді як в ворога біосміття ? Вічна память .
наше zельоне біосміття при владі ..і прикриває таких самих
найкращі гинуть ( .. світла пам'ять !
... 10-а окрема гірсько-штурмова бригада
Ну чому в нас гинуть кращі ,тоді як в ворога біосміття ? Вічна память .
наше zельоне біосміття при владі ..і прикриває таких самих
Хто воює, той і гине.
Не займайся відвертою маніпуляцією проти Захисників України!!!
Ще жити та жити, Вічна Пам'ять та Царство Небесне...
Відібрати генетичний матеріал, таких людей потрібно клонувати...

Спочивай з миром дитя України 🙏🏼
Завжди дуже гірко коли хтось гине за нашу Батьківщину. Але особливо гірко коли гине молода жінка або дівчина,яка могла б народити дітей......Як же я ненавиджу ухилянтських биків-квіточок,які хоробро нападають на ТЦК,а всяка наволоч завиває на їх підтримку....
😥😥😥
❤️✝
RIP ‼️❤️🇪🇺🇺🇦🫡🤬🤬🤬🤬🇺🇦🇪🇺❤️‼️
Діточок могла народити! Й не обірвалася б родинна ниточка! Низький уклін тобі, рідненька наша! Бережи нас там, на небі!
гине цвіт нації..((
сором і ганьба зєлєнским штурмовикам Тиси, сцикунам-уклоністам та обкачаним борцунам з ТЦК..
