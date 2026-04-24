На фронте погибла военнослужащая 10-й ОГШБр "Эдельвейс", продюсер Виктория Боброва (Квитка). ФОТО

На войне погибла украинская продюсер, кастинг-директор и военнослужащая Виктория Боброва (Квитка). Она служила офицером отдела связи в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс".

Об этом сообщила мама Виктории, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

В комментариях к последнему посту Виктории ее мать написала: "Да, это правда, нет моей Квитки, нет моей дочки. Но она всегда останется с нами, навсегда молодая и красивая".

Информации об обстоятельствах гибели и дате прощания пока нет.

Воспоминания о Виктории

В соцсетях свои соболезнования выразили актриса Анастасия Пустовит и волонтер Виктория Ильха.

Также о потере высказались сослуживцы Виктории, вместе с которыми она служила. В частности, Богдан Флюнт написал:"Я многое могу сказать о Вике, мы жили и работали вместе, она всегда была моей правой рукой во время службы, достойным офицером, которая только что приняла мою должность и обязанности и уже выполняла их на высшем уровне. Но это все потом, сейчас только скажу, что это большая потеря, очень".





До того как поступить на службу в армию, Виктория работала в сфере кино в качестве продюсера и кастинг-директора. Она была причастна к ряду украинских проектов, в частности к документальным фильмам "Как я провел летние каникулы" Антонио Лукича, "Двойной иммельман" Веры Яковенко, а также к сериалам "Сопротивление" и "Друзья".

Последние годы Боброва служила офицером отдела коммуникаций управления в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс".

