На фронті загинув полтавський журналіст і військовий Олександр Клименко

Захищаючи Україну, загинув оператор і режисер монтажу полтавських телеканалів "Місто" і "Центральний" Олександр Клименко, який служив у ЗСУ зв’язківцем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна спілка журналістів України.

Олександр Клименко долучився до лав Збройних сил у жовтні 2023 року, служив зв’язківцем. У середині 2024-го він не повернувся з бойового завдання.

"Ми сподівалися, що він живий, це полон і він повернеться. Дива не сталось", - зазначив колега загиблого Олександр Усачов із "Суспільне Полтава".

30 квітня 2026 року експертиза ДНК ідентифікувала останки Олександра Клименка серед повернених полеглих воїнів.

Він став 119-м медійником, який загинув у лавах ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення росіян.

