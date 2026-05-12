На фронті загинув полтавський журналіст і військовий Олександр Клименко

ДНК-експертиза підтвердила загибель полтавського телевізійника Олександра Клименка

Захищаючи Україну, загинув оператор і режисер монтажу полтавських телеканалів "Місто" і "Центральний" Олександр Клименко, який служив у ЗСУ зв’язківцем.

Олександр Клименко долучився до лав Збройних сил у жовтні 2023 року, служив зв’язківцем. У середині 2024-го він не повернувся з бойового завдання.

"Ми сподівалися, що він живий, це полон і він повернеться. Дива не сталось", - зазначив колега загиблого Олександр Усачов із "Суспільне Полтава".

30 квітня 2026 року експертиза ДНК ідентифікувала останки Олександра Клименка серед повернених полеглих воїнів.

Він став 119-м медійником, який загинув у лавах ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення росіян.

Царство Небесне, захистину України!!!
12.05.2026 12:21 Відповісти
вічна пам'ять Герою!
12.05.2026 12:27 Відповісти
Герою Воїну Козаку ,Олександру , Слава !!! Він не зрадив Честі !!!🙏🇺🇦 😢
12.05.2026 12:56 Відповісти
12.05.2026 14:35 Відповісти
RIP.Вічна пам'ять.
12.05.2026 14:50 Відповісти
 
 