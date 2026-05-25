Защищая Украину, на фронте погибли спортсмены Денис Попович и Александр Лащук. ФОТО

23 мая 2026 года во время выполнения боевого задания, защищая Украину от российской агрессии, погибли спортсмены IPSC и ФПСУ: Денис Николаевич Попович (председатель ССК "ОПЕРАТОР") и Александр Викторович Лащук.

Об этом написал в Facebook военнослужащий Вадим Коваль, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали трагедии

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким, друзьям и всему стрелковому сообществу. Светлая память Героям. Бесконечная благодарность за службу и защиту Украины", - говорится в сообщении.

Читайте также: Защищая Украину, погиб 23-летний британский спецназовец Эйртон Редферн. ФОТО





Помощь семьям погибших

Также автор поста призывает оказать финансовую поддержку семьям погибших воинов.

Кто имеет возможность поддержать семьи Дениса и Александра - реквизиты карт жен ниже:

Попович Марина 4149629358696896

Лащук Илона 4483820030659923

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защищая Украину, погиб военнослужащий Тимофей Кулишенко. ФОТО