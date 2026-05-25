Защищая Украину, на фронте погибли спортсмены Денис Попович и Александр Лащук. ФОТО

Погибли украинские воины

23 мая 2026 года во время выполнения боевого задания, защищая Украину от российской агрессии, погибли спортсмены IPSC и ФПСУ: Денис Николаевич Попович (председатель ССК "ОПЕРАТОР") и Александр Викторович Лащук.

Об этом написал в Facebook военнослужащий Вадим Коваль, сообщает Цензор.НЕТ

Детали трагедии

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким, друзьям и всему стрелковому сообществу. Светлая память Героям. Бесконечная благодарность за службу и защиту Украины", - говорится в сообщении.

Денис Попович
Помощь семьям погибших

Также автор поста призывает оказать финансовую поддержку семьям погибших воинов.

Кто имеет возможность поддержать семьи Дениса и Александра - реквизиты карт жен ниже:

Попович Марина 4149629358696896

Лащук Илона 4483820030659923

Честь...
25.05.2026 08:59 Ответить
Вічна памʼять та щирі співчуття родинам Героів Украіни 😪😪😪
25.05.2026 09:22 Ответить
Царство Небесне ВОЇНАМ!
25.05.2026 09:34 Ответить
Намагаюся гнати від себе думки, СКІЛЬКИ прекрасних українців загинуло. Інакше можна зійти з розуму, дуже боляче. Відпочивайте спокійно в інших світах, хлопчики. Всі там колись зустрінемося.
25.05.2026 09:44 Ответить
Найкращі
25.05.2026 10:14 Ответить
Так, це наші найкращі, а найгірше сміття у владних кабінетах і біля них.
25.05.2026 10:23 Ответить
Які красені😭😭😭😭😭🥀🥀
25.05.2026 09:54 Ответить
На жаль кращі гинуть ,ну а бидло бикує. Вічна пам'ять захисникам України.
25.05.2026 10:14 Ответить
 
 