Защищая Украину, на фронте погибли спортсмены Денис Попович и Александр Лащук. ФОТО
23 мая 2026 года во время выполнения боевого задания, защищая Украину от российской агрессии, погибли спортсмены IPSC и ФПСУ: Денис Николаевич Попович (председатель ССК "ОПЕРАТОР") и Александр Викторович Лащук.
Об этом написал в Facebook военнослужащий Вадим Коваль, сообщает Цензор.НЕТ.
Детали трагедии
"Выражаем искренние соболезнования родным и близким, друзьям и всему стрелковому сообществу. Светлая память Героям. Бесконечная благодарность за службу и защиту Украины", - говорится в сообщении.
Помощь семьям погибших
Также автор поста призывает оказать финансовую поддержку семьям погибших воинов.
Кто имеет возможность поддержать семьи Дениса и Александра - реквизиты карт жен ниже:
Попович Марина 4149629358696896
Лащук Илона 4483820030659923
Александр Чуднивец #474549
Amber
Саша Сайко
MsSkifia #566162
Vlad Intro
Поділля16
Inna vid
Володимир Омельянов
