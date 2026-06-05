На війні загинув юрист Віталій Цокур, який займався реформою СБУ
На фронті загинув український військовий, юрист та громадський діяч Віталій Цокур.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Центр протидії корупції. У ЦПК зазначили, що свого часу Віталій Цокур працював у команді організації юристом. Після цього він заснував громадську організацію "Осяжний обрій" та долучився до роботи над реформою Служби безпеки України.
Від громадської діяльності до фронту
Колеги згадують Віталія як людину, яка послідовно відстоювала необхідність реформування українських державних інституцій, зокрема спецслужб.
Ще до початку повномасштабного вторгнення Росії він підписав контракт із силами територіальної оборони. За словами самого Віталія, це сталося 3 лютого 2022 року.
З перших днів війни захищав Україну
Після початку великої війни Віталій Цокур став на захист України та виконував бойові завдання у складі Сил спеціальних операцій.
У Центрі протидії корупції повідомили, що за час служби військовий був відзначений нагородою за ризик під час виконання бойових завдань.
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а що там по фізикам!
по хімікам?
по біологам?
по математікам.........