Полицейский стрелкового батальона Виталий Плетинь погиб во время выполнения боевого задания на Донетчине. ФОТО
В Донецкой области при выполнении боевого задания погиб полицейский стрелкового батальона Полтавщины Виталий Плетинь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.
Как сообщается, старшему инспектору отделения взрывотехнической службы стрелкового батальона полиции Полтавщины было всего 29 лет.
Жизненный путь Героя
Виталий родился 22 мая 1997 года в селе Белики Миргородского района Полтавской области. В 2014 году он выбрал путь служения людям и государству. С тех пор его жизнь была неразрывно связана с ответственностью перед обществом, верностью Присяге и преданностью Украине.
Обстоятельства гибели
5 июня 2026 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области вследствие вражеского удара FPV-дроном капитан полиции Виталий Плетинь получил ранения, несовместимые с жизнью.
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