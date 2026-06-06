Полицейский стрелкового батальона Виталий Плетинь погиб во время выполнения боевого задания на Донетчине. ФОТО

В Донецкой области при выполнении боевого задания погиб полицейский стрелкового батальона Полтавщины Виталий Плетинь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.

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Как сообщается, старшему инспектору отделения взрывотехнической службы стрелкового батальона полиции Полтавщины было всего 29 лет.

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Жизненный путь Героя

Виталий родился 22 мая 1997 года в селе Белики Миргородского района Полтавской области. В 2014 году он выбрал путь служения людям и государству. С тех пор его жизнь была неразрывно связана с ответственностью перед обществом, верностью Присяге и преданностью Украине.

Обстоятельства гибели

5 июня 2026 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области вследствие вражеского удара FPV-дроном капитан полиции Виталий Плетинь получил ранения, несовместимые с жизнью.

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