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Новости Фото Потери Украины
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Полицейский стрелкового батальона Виталий Плетинь погиб во время выполнения боевого задания на Донетчине. ФОТО

В Донецкой области при выполнении боевого задания погиб полицейский стрелкового батальона Полтавщины Виталий Плетинь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций Нацполиции.

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Как сообщается, старшему инспектору отделения взрывотехнической службы стрелкового батальона полиции Полтавщины было всего 29 лет.

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Виталий Плетинь

Жизненный путь Героя

Виталий родился 22 мая 1997 года в селе Белики Миргородского района Полтавской области. В 2014 году он выбрал путь служения людям и государству. С тех пор его жизнь была неразрывно связана с ответственностью перед обществом, верностью Присяге и преданностью Украине.

Обстоятельства гибели

5 июня 2026 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области вследствие вражеского удара FPV-дроном капитан полиции Виталий Плетинь получил ранения, несовместимые с жизнью.

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Нацполиция (16967) Донецкая область (12410) потери (4669)
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Царство Небесне ВОЇНУ!
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06.06.2026 16:48 Ответить
Світла пам'ять, і подяка за наш захист!
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06.06.2026 16:51 Ответить
Герою Слава! Смерть ворогам!
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06.06.2026 16:59 Ответить
Дякую за захист! Вічна Пам'ять і Слава Герою! ❤️🖤💙💛
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06.06.2026 17:12 Ответить
 
 