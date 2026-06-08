Массовая мобилизация правоохранителей приведет к всплеску преступности, - Небытов
В Нацполиции объяснили риски массового привлечения правоохранителей к мобилизации и сообщили, сколько полицейских в настоящее время участвуют в боевых действиях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов рассказал в интервью РБК-Украина.
Сколько полицейских задействовано в обороне?
"Сегодня почти 9 тысяч полицейских выполняют боевые задачи непосредственно на линии фронта. Еще около 34 тысяч несут службу в прифронтовых областях", - рассказал он.
По словам заместителя главы Нацполиции, полицейские, которые ушли на фронт, проходят службу в бригаде "Лють", которая была создана для выполнения задач на самых сложных участках фронта. Также они воюют в бригаде "Хищник" и стрелковых батальонах.
Небытов отметил, что полицейские вместе с военными Вооруженных сил Украины участвовали в обороне Бахмута, Авдеевки и Клещиевки в Донецкой области, а также Малой Токмачки, Гуляйполя в Запорожской области и других населенных пунктов.
Кадровый дефицит
В то же время он обратил внимание на проблему кадрового дефицита в системе Нацполиции.
По словам Небитова, боевые подразделения полиции формируются, пополняются и проходят ротацию исключительно за счет личного состава Нацполиции. Мобилизованные гражданские лица в эти подразделения не попадают.
Из-за этого, как отметил заместитель главы Нацполиции, нехватка кадров становится все более ощутимой.
Он подчеркнул, что для подготовки оперативника криминальной полиции или следователя требуются месяцы обучения, а в отдельных случаях — годы.
Вопрос мобилизации
По моему мнению, массовая мобилизация правоохранителей приведет к всплеску преступности. Когда патрули редеют, а ответ на вызовы затягивается - криминал чувствует слабину", - заявил Небытов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ПЕРЕСТАНЬТЕ УЖЕ В КАЛАМБУР!!!
Єдиний раз коли чувак стріляв по людям - ВОНИ БІГЛИ швидше всіх. А всі інші рази вони треба лише щоб лякати людей і щоб бусярити чоловіків і тримати країну в страху