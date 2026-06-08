РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
Новости Мобилизация в Украине
4 694 115

Массовая мобилизация правоохранителей приведет к всплеску преступности, - Небытов

Мобилизация полицейских

В Нацполиции объяснили риски массового привлечения правоохранителей к мобилизации и сообщили, сколько полицейских в настоящее время участвуют в боевых действиях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов рассказал в интервью РБК-Украина.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Сколько полицейских задействовано в обороне?

"Сегодня почти 9 тысяч полицейских выполняют боевые задачи непосредственно на линии фронта. Еще около 34 тысяч несут службу в прифронтовых областях", - рассказал он.

По словам заместителя главы Нацполиции, полицейские, которые ушли на фронт, проходят службу в бригаде "Лють", которая была создана для выполнения задач на самых сложных участках фронта. Также они воюют в бригаде "Хищник" и стрелковых батальонах.

Небытов отметил, что полицейские вместе с военными Вооруженных сил Украины участвовали в обороне Бахмута, Авдеевки и Клещиевки в Донецкой области, а также Малой Токмачки, Гуляйполя в Запорожской области и других населенных пунктов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейские Дмитрий Бондарчук и Денис Будченко погибли от наезда убийцы четырех человек в Киеве

Кадровый дефицит

В то же время он обратил внимание на проблему кадрового дефицита в системе Нацполиции.

По словам Небитова, боевые подразделения полиции формируются, пополняются и проходят ротацию исключительно за счет личного состава Нацполиции. Мобилизованные гражданские лица в эти подразделения не попадают.

Из-за этого, как отметил заместитель главы Нацполиции, нехватка кадров становится все более ощутимой.

Он подчеркнул, что для подготовки оперативника криминальной полиции или следователя требуются месяцы обучения, а в отдельных случаях — годы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейский стрелкового батальона Виталий Плетинь погиб при выполнении боевого задания в Донецкой области. ФОТО

Вопрос мобилизации

По моему мнению, массовая мобилизация правоохранителей приведет к всплеску преступности. Когда патрули редеют, а ответ на вызовы затягивается - криминал чувствует слабину", - заявил Небытов.

Автор: 

Нацполиция (16969) мобилизация (3090) Небытов Андрей (176)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+49
АХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХА

ПЕРЕСТАНЬТЕ УЖЕ В КАЛАМБУР!!!

Єдиний раз коли чувак стріляв по людям - ВОНИ БІГЛИ швидше всіх. А всі інші рази вони треба лише щоб лякати людей і щоб бусярити чоловіків і тримати країну в страху
показать весь комментарий
08.06.2026 09:01 Ответить
+43
Снимите с криминала бронь и вместе отправляйтесь на фронт.
показать весь комментарий
08.06.2026 09:04 Ответить
+32
То залиште у спокої "оперативника кримінальної поліції або слідчого", а відправте воювати тих шалопаїв, котрі щоденно катаються по вулицям, п'ють каву і кошмарять повій та бабусь з петрушкою.
показать весь комментарий
08.06.2026 09:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Дебіл дебілом поганяє: 95% ветеранів фронту (окрім важко поранених) та 100% цивілістів готові підтримати роботу силового сектору, митниці, прокуратури, держадміністрацій і т.п., лиш би на 5й рік війни ці всі паразити, які 5 років дезертирують від власної присяги, в підсумку - виконали свій конституційний обовязок на фронті.
показать весь комментарий
08.06.2026 10:33 Ответить
Ну то хоч тих мєнтів мобілізуйте, що "аналізують" порно за державні кошти і кошмарять проно-офіси (мало не вирвалося -- президента).
показать весь комментарий
08.06.2026 10:39 Ответить
Цілковита мапінуляція з сторони нєбитова. Якщо взяти кожну спеціальність, то можна сказати, що відсоток спеціалістів з цієї спеціальності несе службу в лавах ЗСУ. Але чомусь іншу частину спеціалістів цієї спеціальності, яка не несе службу, також "оповіщують" на відміну від лягавих. А спеціалісти з вищою освітою, які навчались мінімум 5 років, тоді за логікою нєбитова також повинні мати відстрочки на рівні з лягавими. Для підготовки фізика, хіміка, біолога також потрібні роки навчання.
показать весь комментарий
08.06.2026 10:43 Ответить
Робіть квартальну охорону порядку (скорочено КОП) в кожному кварталі жителі цього кварталу патрулюють вулиці, все! Проблема вирішена
показать весь комментарий
08.06.2026 11:06 Ответить
Так он по вулицях же ж видно що мутні типи в одностроях і в масці крадуть людей посеред дня порушуючи конституцію України, а поліція поряд стоїть і нічого не робить.
показать весь комментарий
08.06.2026 11:07 Ответить
На прикінці лютого 2022, навіть в умовах облоги не призвела, а у 2026 раптом, з якогось незрозумілого переляку призведе.... Це тверджження виглядає м'яко кажучи смішно ....
показать весь комментарий
08.06.2026 11:11 Ответить
Мене можете забанити, але все одно скажу одну неприємну річ. Сплеск злочинності станеться якраз після закінчення війни... І от тоді, коли поліціянти стануть дуже потрібні, вони почнуть масово звільнятись... 😡
показать весь комментарий
08.06.2026 11:13 Ответить
Без них атмосфера буде чистіша. І коли їх не буде, то люди зможуть самоорганізуватися і створять свою міліцію виборну, якими буде управляти виборний начальних міліції і йому буде допомагати озброєнні люди. Так працює самозахист в світі.
показать весь комментарий
08.06.2026 11:34 Ответить
Он просто хочет сказать, что если будет хотя бы один прецедент отправки хотя бы нескольких полиционеров на фронт, остальные проста разбегуться не дожидаясь своей очереди и тогда мы останемся без полиционеров вообще. Зато ухилянтов станет ещё больше. А как они умеют бегать мы все видели. Быстрее любого ухилянта)
показать весь комментарий
08.06.2026 11:14 Ответить
Так а вони і розбігаються. Всіх хто ментвські ВНЗ закінчив, за пару місяців намагаються у ЛЮТЬ відрядити, так вони зразу звільняються...
показать весь комментарий
08.06.2026 11:16 Ответить
В ЛЮТІ воюють одні викрадені цивільні, крім командирів, які не воююиь.
показать весь комментарий
08.06.2026 11:36 Ответить
Так новоявлених, які після профільного ВНЗ, командирами і призначають...
показать весь комментарий
08.06.2026 11:40 Ответить
А життя показує протилежне. Коли поліцаї здриснули в перші місяці війни злочинниість впала в рази, а коли повернулися крива злочинності поповзла вверх. Тому не потрібно вішати хуцпу на вуха цьому оратору студійному.
показать весь комментарий
08.06.2026 11:31 Ответить
У нас зараз близько 4000 дільничих поліціянтів з 130 000 особового складу поліції. Не знаю як зараз (даних немає), а в 2000-ні 85% усіх злочинів в країні розкривали саме дільничі поліцейські. Думає що такий самий відсоток і зараз. Виходить що 126 000 поліцейських розкривають лише 15% віж усіх розкритих злочинів. "Коефіціент корисної дії" цих 126 000 видається надзвичайно низьким. Тому не варто перейматися відправкою майже всіх поліцейських на фронт. Якщо запровадити розстріл мародерів, злодіїв та диверсантів на місці, то 10 000 поліцейських забезпечать порядок в країні.
показать весь комментарий
08.06.2026 11:31 Ответить
https://videos.cnscdn.com/b/3/0/0/b3000ba6b5cbccd3495640f70d8953b3/original.mp4 Військовий Микола (Киянин) Хархан Джерело: https://censor.net/ua/v3606010 Про мусорів
показать весь комментарий
08.06.2026 11:41 Ответить
Страница 2 из 2
 
 