Массовая мобилизация правоохранителей приведет к всплеску преступности, - Небытов

В Нацполиции объяснили риски массового привлечения правоохранителей к мобилизации и сообщили, сколько полицейских в настоящее время участвуют в боевых действиях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов рассказал в интервью РБК-Украина.

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Сколько полицейских задействовано в обороне?

"Сегодня почти 9 тысяч полицейских выполняют боевые задачи непосредственно на линии фронта. Еще около 34 тысяч несут службу в прифронтовых областях", - рассказал он.

По словам заместителя главы Нацполиции, полицейские, которые ушли на фронт, проходят службу в бригаде "Лють", которая была создана для выполнения задач на самых сложных участках фронта. Также они воюют в бригаде "Хищник" и стрелковых батальонах.

Небытов отметил, что полицейские вместе с военными Вооруженных сил Украины участвовали в обороне Бахмута, Авдеевки и Клещиевки в Донецкой области, а также Малой Токмачки, Гуляйполя в Запорожской области и других населенных пунктов.

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Кадровый дефицит

В то же время он обратил внимание на проблему кадрового дефицита в системе Нацполиции.

По словам Небитова, боевые подразделения полиции формируются, пополняются и проходят ротацию исключительно за счет личного состава Нацполиции. Мобилизованные гражданские лица в эти подразделения не попадают.

Из-за этого, как отметил заместитель главы Нацполиции, нехватка кадров становится все более ощутимой.

Он подчеркнул, что для подготовки оперативника криминальной полиции или следователя требуются месяцы обучения, а в отдельных случаях — годы.

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Вопрос мобилизации