Полицейские Дмитрий Бондарчук и Денис Будченко погибли во время ДТП в Киеве

Старший лейтенант полиции Дмитрий Бондарчук и лейтенант полиции Денис Будченко, находившиеся при исполнении служебных обязанностей, погибли в результате ДТП в Соломенском районе Киева 5 июня. Водитель Mercedes на большой скорости въехал в подземный переход.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

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Жизнь полицейских и еще двух человек - 47-летней женщины и 12-летнего мальчика - оборвалась в результате дорожно-транспортного происшествия в Соломенском районе.

Подробнее о погибших полицейских

В Нацполиции рассказали о погибших правоохранителях.

Дмитрий Бондарчук родился 4 июля 2002 года в городе Боярка Киевской области. После обучения в Национальной академии внутренних дел он прошел путь от полицейского управления полиции в метрополитене до старшего участкового офицера полиции Соломенского управления полиции.

"Коллеги знали его как ответственного, решительного и профессионального правоохранителя, который пользовался авторитетом и уважением среди личного состава", - сообщили в полиции Киева.

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Денис Будченко родился 19 марта 2005 года в Ривненской области. После окончания Национальной академии внутренних дел начал службу участковым офицером полиции в Соломенском управлении полиции.

"Несмотря на молодой возраст, он зарекомендовал себя добросовестным, принципиальным и искренним полицейским, который с честью нес службу и был предан выбранной профессии", - добавили там.

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