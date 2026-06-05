РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10033 посетителя онлайн
Новости Смертельные ДТП ДТП в Киеве
2 981 14

Полицейские Дмитрий Бондарчук и Денис Будченко погибли во время ДТП в Киеве

Двое полицейских погибли в смертельном ДТП в Киеве

Старший лейтенант полиции Дмитрий Бондарчук и лейтенант полиции Денис Будченко, находившиеся при исполнении служебных обязанностей, погибли в результате ДТП в Соломенском районе Киева 5 июня. Водитель Mercedes на большой скорости въехал в подземный переход.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Жизнь полицейских и еще двух человек - 47-летней женщины и 12-летнего мальчика - оборвалась в результате дорожно-транспортного происшествия в Соломенском районе.

Подробнее о погибших полицейских

В Нацполиции рассказали о погибших правоохранителях.

  • Дмитрий Бондарчук родился 4 июля 2002 года в городе Боярка Киевской области. После обучения в Национальной академии внутренних дел он прошел путь от полицейского управления полиции в метрополитене до старшего участкового офицера полиции Соломенского управления полиции.

"Коллеги знали его как ответственного, решительного и профессионального правоохранителя, который пользовался авторитетом и уважением среди личного состава", - сообщили в полиции Киева.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ДТП в Киеве: погибли 12-летний мальчик, двое мужчин и женщина, начато расследование, - ОГП

  • Денис Будченко родился 19 марта 2005 года в Ривненской области. После окончания Национальной академии внутренних дел начал службу участковым офицером полиции в Соломенском управлении полиции.

"Несмотря на молодой возраст, он зарекомендовал себя добросовестным, принципиальным и искренним полицейским, который с честью нес службу и был предан выбранной профессии", - добавили там.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельный наезд на нацгвардейца на блокпосту в Киеве: водителя приговорили к 7 годам лишения свободы. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДТП (7610) Киев (26418) Нацполиция (16962)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Шанси відмазатись для баптистського шумахера впали з нульових до від'ємних.
показать весь комментарий
05.06.2026 22:38 Ответить
+5
Ні, "шанс" є і він високий, але ціна різко стрибнула вгору...
показать весь комментарий
05.06.2026 22:49 Ответить
+4
Не вірю що мерседеса водія посадять((
показать весь комментарий
05.06.2026 22:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не вірю що мерседеса водія посадять((
показать весь комментарий
05.06.2026 22:38 Ответить
Шанси відмазатись для баптистського шумахера впали з нульових до від'ємних.
показать весь комментарий
05.06.2026 22:38 Ответить
Ні, "шанс" є і він високий, але ціна різко стрибнула вгору...
показать весь комментарий
05.06.2026 22:49 Ответить
Ви обидва наївні валянки .Вашій наївності немає меж
показать весь комментарий
05.06.2026 22:51 Ответить
Такі гроші в цій країні мають лише наближені до корита. Явно має родичів високопомазаних.
показать весь комментарий
05.06.2026 23:04 Ответить
Не жени коней.
показать весь комментарий
05.06.2026 22:42 Ответить
don't push horses?
показать весь комментарий
05.06.2026 22:45 Ответить
Раніше його неодноразово штрафували за перевищення швидкості, також він був учасником чотирьох ДТП, дві з яких сталися цього року. (с)

Можливо, навіть ці поліцейські і "штрафували"...
показать весь комментарий
05.06.2026 22:56 Ответить
Мабуть треба вводити обмеження на кількість дтп. Давно би забрали посвідчення у цього ідіота, бо було видно що він потенційний душогуб за кермом.
показать весь комментарий
05.06.2026 23:05 Ответить
вони дільничі, а переході бабуль з городиною пресують
показать весь комментарий
05.06.2026 23:15 Ответить
Мусорів не шкода а людей шкода.Мусора самі винуваті що ці ган...ни літають і їм за це нічого нема.Бо мусора не прийшли служити і захищати а кришувати і заробляти.Тому - земля їм бетоном.
показать весь комментарий
05.06.2026 23:05 Ответить
Шкода що невинні люди гинуть.
Про водія Мерседеса жодного слова в новині - значить за кермом був мажор, якого вже відмазують, або то був Мерседес-безпілотник, який втратив керування.
показать весь комментарий
05.06.2026 23:11 Ответить
Водій, 1976 року народження, який вбив чотирьох людей - керівник релігійної громади баптистів. (с)
показать весь комментарий
05.06.2026 23:17 Ответить
 
 