ДТП в Киеве: погибли 12-летний мальчик, двое мужчин и женщина, начато расследование, - ОГП
По факту смертельного ДТП в Киеве 5 июня, в котором погибли четыре человека, в том числе - 12-летний мальчик, начато уголовное расследование.
Об этом сообщил Офис генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Детали ДТП
На данный момент известно, что 49-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, житель Херсонской области, на скорости не справился с управлением автомобилем и въехал в подземный переход, где находились люди.
На месте погибли двое мужчин, женщина и 12-летний мальчик. Еще трое человек получили травмы. Водителя извлекли из автомобиля спасатели, сейчас он находится в больнице.
Мужчина уже нарушал ПДД
Предварительно установлено, что его неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Также он является участником четырех ДТП, два из которых произошли в этом году.
Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры по факту смертельного ДТП на Чоколевском бульваре начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 УК Украины.
- Напомним, 5 июня в Киеве водитель автомобиля Mercedes на большой скорости выехал на пешеходную зону возле Караваевых Датч в Соломенском районе. Есть погибшие и раненые.
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Тому суттєве перевищення швидкості без ДТП повинно каратися в'язницею.
Слідчі розпочали провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу -порушення ПДР водієм, що спричинило загибель кількох людей. Винуватцю ДТП загрожує від 5 до 10 років тюрми.
А тут, реальний рецидив і я так розумію, як вилізе з лікарні, відкупиться і далі буде чудити. Таким тільки народна помста - лінчування.
Безкарність від привладних за його системні порушення ПДР, призвела до СМЕРТЕЙ Українців!!!
Правоохоронці уже зтурбовані, що ідуть, як подєльнікі, за неприйняття законних рішень та покарання порушника ПДР!
https://x.com/qwest__/status/2062954778523525172/video/1
На що була відповідь, що вони спеціалісти і вбивають людей по ГОСТам (які самі ж і написали)!
Після Сумської у Харкові, численних подібних аварії, влада тільки зосереджена на гладкому покритті магістралей, щоб пошвидше виїхати на відпочинок за Київ, а не на житті та комфорті киян!
Тротуари не мінялися по 40 років - там вже пересічена місцевість!
Бо навіщо ЗСУ ті машини? ... Нехай на машини для ЗСУ скидаються ті, кого обкрадають його корєша міндічі, цукермани.