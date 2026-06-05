РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11130 посетителей онлайн
Новости Смертельные ДТП ДТП в Киеве
4 643 32

ДТП в Киеве: погибли 12-летний мальчик, двое мужчин и женщина, начато расследование, - ОГП

Смертельное ДТП в Киеве 5 июня

По факту смертельного ДТП в Киеве 5 июня, в котором погибли четыре человека, в том числе - 12-летний мальчик, начато уголовное расследование.

Об этом сообщил Офис генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали ДТП

На данный момент известно, что 49-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, житель Херсонской области, на скорости не справился с управлением автомобилем и въехал в подземный переход, где находились люди.

На месте погибли двое мужчин, женщина и 12-летний мальчик. Еще трое человек получили травмы. Водителя извлекли из автомобиля спасатели, сейчас он находится в больнице.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В нетрезвом состоянии выехал на встречную полосу и убил 17-летнего мотоциклиста: ГБР задержало военного в Сумской области. ФОТО

Мужчина уже нарушал ПДД

Предварительно установлено, что его неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Также он является участником четырех ДТП, два из которых произошли в этом году.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры по факту смертельного ДТП на Чоколевском бульваре начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельный наезд на нацгвардейца на блокпосту в Киеве: водителя приговорили к 7 годам лишения свободы. ФОТОрепортаж

Автор: 

дети (6875) ДТП (7610) Киев (26418) Офис Генпрокурора (3133)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+35
Тобто після чотирьох ДТП у нього не забрали права і він продовжував безкарно порушувати правила? Хто таке собі може дозволити в Україні - питання риторичне!
показать весь комментарий
05.06.2026 19:45 Ответить
+24
Воно не їхало, воно летіло по крайній правій, влетіло в підземний перезід, людей просто знесло, падло. Таким довічне треба давати.
показать весь комментарий
05.06.2026 19:44 Ответить
+23
пристрілити такого водія треба, а не рятувати
показать весь комментарий
05.06.2026 19:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пристрілити такого водія треба, а не рятувати
показать весь комментарий
05.06.2026 19:42 Ответить
Фактично їзда з перевищенням швидкості - це замах на ненавмисне вбивство.
Тому суттєве перевищення швидкості без ДТП повинно каратися в'язницею.
показать весь комментарий
05.06.2026 19:56 Ответить
І що отримає (при умові, якщо не відмажуть, як і в інших випадках ДТП за його участі) цей вбивця 4-ьох людей?
Слідчі розпочали провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу -порушення ПДР водієм, що спричинило загибель кількох людей. Винуватцю ДТП загрожує від 5 до 10 років тюрми.
показать весь комментарий
05.06.2026 21:19 Ответить
Воно не їхало, воно летіло по крайній правій, влетіло в підземний перезід, людей просто знесло, падло. Таким довічне треба давати.
показать весь комментарий
05.06.2026 19:44 Ответить
Нехай краще здохне у лікарні ця паскуда.
показать весь комментарий
05.06.2026 19:54 Ответить
Тобто після чотирьох ДТП у нього не забрали права і він продовжував безкарно порушувати правила? Хто таке собі може дозволити в Україні - питання риторичне!
показать весь комментарий
05.06.2026 19:45 Ответить
Авто в нього теж риторичне..
показать весь комментарий
05.06.2026 19:49 Ответить
А у нас в правилах такого нет. Вот из за таких дебилов и введут и штрафные баллы, и возможно прогрессивную шкалу штрафов. С одной стороны оно и правильно - с другой - из за таких козлов будут страдать нормальные водители. Хотя для нормальных это и не большая проблема - если допустить что все штрафы полицией пишутся только за дело. Не нарушай и не оштрафуют.
показать весь комментарий
05.06.2026 19:57 Ответить
У нас стоять за рогом по головній і слідкують, хто не вмикає повороти. А те, що поворотик не повинен працювати за межами кута повороту і те, що той же покажчик вмикається не для них, а для інформації позаду ідущого авто, їм зась. А те, що повороти можна показувати рукою і саме коли рукою, то рука прибирається при здійснені самого повороту, то для них вже Еверест знань.
А тут, реальний рецидив і я так розумію, як вилізе з лікарні, відкупиться і далі буде чудити. Таким тільки народна помста - лінчування.
показать весь комментарий
05.06.2026 20:14 Ответить
Ось такі, дієві криваві та смертельні наслідки від НЕ покарання судівських з прокурорськими, такого ******!
Безкарність від привладних за його системні порушення ПДР, призвела до СМЕРТЕЙ Українців!!!
Правоохоронці уже зтурбовані, що ідуть, як подєльнікі, за неприйняття законних рішень та покарання порушника ПДР!
показать весь комментарий
05.06.2026 20:31 Ответить
Він вже давно мав позбутися прав
показать весь комментарий
05.06.2026 19:46 Ответить
Цікаво, хто зняв номерні знаки з машини цього перця, якщо його самого вирізали.
показать весь комментарий
05.06.2026 19:53 Ответить
мусора зняли. хто ж ще. явно не пасажири авто.
показать весь комментарий
05.06.2026 19:56 Ответить
Канал у вайбері - то є Київ - відео є.
показать весь комментарий
05.06.2026 19:58 Ответить
Цікаво взагалі, чи були ті номерні знаки - бо на відео в телефоні погано видно..враження що їх небуло...
показать весь комментарий
05.06.2026 19:56 Ответить
Відео польоту:
https://x.com/qwest__/status/2062954778523525172/video/1
показать весь комментарий
05.06.2026 21:09 Ответить
Недавно,в місцевих новинах повідомили,що водій їхав зі швидкістю 157 в зоні 80.Камера зафіксувала і того ж дня був арештований.Наслідком місцевого законодавства буде позбавлення прав,штраф та тюрма.
показать весь комментарий
05.06.2026 19:57 Ответить
ще цікаво що за дебіли ту підземку будували? вихід повинен бути розвернутий в іншу сторону. щоб джигіти в стіну влітали а не у вхід.
показать весь комментарий
05.06.2026 20:05 Ответить
А тут щоб вийшли й пішли через дорогу..у нас, походу треба двометрові відбійники ставити. Бетонні. Щоб такі убивались самі й відразу.
показать весь комментарий
05.06.2026 20:29 Ответить
Та після ДТП з зайцевою п#зданута влада кричала на кожному кроці що будуть ставити відбійники меиалеві на зупинках біля переходів і біля перехресть.....багато наставили язиками...суки
показать весь комментарий
05.06.2026 20:48 Ответить
Так після аварії Молочного, коли загинула жінка на тротуарі, Київвладі вказувалося на необхідність більш посиленого захисту пішоходів від автотранспорту не антипаркувальними стовпчиками, а спеціальними болардами, як це робиться у цивілізованих країнах.
На що була відповідь, що вони спеціалісти і вбивають людей по ГОСТам (які самі ж і написали)!

Після Сумської у Харкові, численних подібних аварії, влада тільки зосереджена на гладкому покритті магістралей, щоб пошвидше виїхати на відпочинок за Київ, а не на житті та комфорті киян!

Тротуари не мінялися по 40 років - там вже пересічена місцевість!
показать весь комментарий
05.06.2026 20:38 Ответить
показать весь комментарий
05.06.2026 20:42 Ответить
Ось відписка начальника управління Київавтодор Олега Бурдужа - вбивці!
показать весь комментарий
05.06.2026 21:03 Ответить
Свои "шалости" водитель явно замазывал баблом и вот итог.
показать весь комментарий
05.06.2026 20:07 Ответить
Таких вбивст просто безліч і покарання не має, заберуть права, затягнуть справу "купить" довідку що в нього "вавка" в голові і далі буде вбивати людей.
показать весь комментарий
05.06.2026 20:32 Ответить
Простий чел з Херсона на мерині по Києву не буде літати. Хто ти довбень?
показать весь комментарий
05.06.2026 20:34 Ответить
Зеленський і Ко навіть на п'ятому році вважають, що в таких козлів не можна забирати авто для ЗСУ.
Бо навіщо ЗСУ ті машини? ... Нехай на машини для ЗСУ скидаються ті, кого обкрадають його корєша міндічі, цукермани.
показать весь комментарий
05.06.2026 20:44 Ответить
* на п'ятому році великої війни
показать весь комментарий
05.06.2026 20:45 Ответить
Там такая дорога, что больше 40-50 км\час ехать нельзя, а это приезжее, не знает города, дорог, вще ехать 40 км должен был( лучше бы взорвался бы в своем драндулете(мудак херсонский
показать весь комментарий
05.06.2026 20:59 Ответить
 
 