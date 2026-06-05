ДТП в Киеве: погибли 12-летний мальчик, двое мужчин и женщина, начато расследование, - ОГП

По факту смертельного ДТП в Киеве 5 июня, в котором погибли четыре человека, в том числе - 12-летний мальчик, начато уголовное расследование.

Об этом сообщил Офис генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали ДТП

На данный момент известно, что 49-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz, житель Херсонской области, на скорости не справился с управлением автомобилем и въехал в подземный переход, где находились люди.

На месте погибли двое мужчин, женщина и 12-летний мальчик. Еще трое человек получили травмы. Водителя извлекли из автомобиля спасатели, сейчас он находится в больнице.

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Мужчина уже нарушал ПДД

Предварительно установлено, что его неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Также он является участником четырех ДТП, два из которых произошли в этом году.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры по факту смертельного ДТП на Чоколевском бульваре начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 УК Украины.

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