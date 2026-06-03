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Новости Фото Смертельные ДТП
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В нетрезвом состоянии выехал на встречную полосу и убил 17-летнего мотоциклиста: ГБР задержало военного на Сумщине. ФОТО

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали и предъявили подозрение военнослужащему, который в состоянии алкогольного опьянения стал виновником ДТП со смертельным исходом в Сумской области.

В результате аварии погиб несовершеннолетний юноша, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали смертельной аварии

Трагедия произошла вечером 1 июня 2026 года около села Терны Роменского района. По данным следствия, военнослужащий, находясь за рулем легкового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, потерял контроль над управлением. Он выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с мотоциклом.

В результате мощного удара 17-летний водитель мотоцикла получил тяжелые политравмы. Несмотря на усилия медиков, через несколько часов после госпитализации юноша умер в больнице.

Сотрудники ГБР оперативно задержали военнослужащего на месте происшествия. В настоящее время ему официально объявлено о подозрении - нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее смерть потерпевшего.

Санкция этой статьи является строгой и предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами также на срок до 10 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается, а процессуальное руководство по делу осуществляет Сумская областная прокуратура.

В ведомстве подчеркнули, что расследование преступлений, совершенных военнослужащими, которые привели к гибели людей, находится на особом контроле и является приоритетным направлением работы ГБР.

ГБР

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Автор: 

ДТП (7606) Сумская область (4202) ГБР (3440) Роменский район (22) Терны (1)
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Судя по заднему левому колесу - он пытался свалить...
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03.06.2026 14:21 Ответить
і знову двійка. Ти колись їхав на пробитому колесі?) Так от де ти бачиш, що від диску там сліди на асфальті?)
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03.06.2026 14:47 Ответить
Зависит от развесовки. Если это заднее колесо оно будет вывешено в воздух не будет касаться асфальта потому что основная масса приходится вперед, на двигатель. А покрышку сжевало и она на куски разлетелась потому что на спущенном колесе ехали достаточно долго.
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03.06.2026 14:51 Ответить
в тебе хоть є подібне авто чи тільки Лада-Каліна?) ну от якщо є, то спробуй вивісити заднє колесо так, щоб воно не торкалось асфальту))
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03.06.2026 15:21 Ответить
"Санкція цієї статті є суворою та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами також на строк до 10 років."
Ух ти! То п'янючій сволоті Тандиру теж дадуть строк до 10 років? Ну чекаємо... на справедливість...
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03.06.2026 14:27 Ответить
А якби був п'яний керманич цивільним про це написали б?
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03.06.2026 14:56 Ответить
 
 