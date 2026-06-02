Почти 1500 обвинительных актов уже в суде - ГБР расследует более 3000 преступлений против национальной безопасности. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на июнь 2026 года в производстве ГБР находится 3 032 уголовных дела о преступлениях против основ национальной безопасности Украины.

С начала полномасштабного вторжения РФ сотрудники Бюро систематически документируют факты государственной измены, коллаборационизма и пособничества агрессору на территории всей страны - от прифронтовых регионов до деоккупированных общин, пишет Цензор.НЕТ.

Результаты досудебного расследования и приговоры

Даже если фигуранты в настоящее время скрываются на временно оккупированных территориях или в России, ГБР собирает доказательную базу для их привлечения к ответственности заочно.

Структура уголовных дел выглядит следующим образом:

  • 2 012 производств - по фактам государственной измены;

  • 806 производств - по фактам коллаборационной деятельности;

  • 54 производства - по пособничеству государству-агрессору;

  • остальные - по другим смежным статьям Уголовного кодекса.

Благодаря собранным доказательствам правоохранители достигли следующих результатов:

  • 1 698 лицам официально сообщено о подозрении;

  • 536 фигурантов объявлены в розыск;

  • 1 346 человек в настоящее время оперативно проверяются на причастность к сотрудничеству с врагом;

  • 1 489 обвинительных актов уже полностью расследованы и направлены в суд для вынесения приговоров.

Громкие финалы последних дел ГБР:

  • Реальный срок в Херсоне: По материалам ГБР суд назначил 12 лет лишения свободы местному жителю, который добровольно помогал оккупационным властям во время захвата города.

  • Предательство бывшего правоохранителя: В суд направлено дело бывшего высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов из Запорожской области, который перешел на сторону врага и занял должность в оккупационных структурах.

  • Задержание в Черниговской области: Сотрудники Бюро разыскали и задержали перебежчика, который в первые месяцы полномасштабной войны помогал российским мародерам грабить гражданские магазины.

По відкритих даних. Усього численність ДБР - близько 1900 осіб. З них - половина слідчі. Враховуючи,що в суд спрямовано близько 1500 справ, то показник на усю цю армію слідчих, оперів та процесуальних керівників - ВРАЖАЄ. Жалюгідний!! Не тільки на цей час страшного протистояння з агресором, в навіть у порівнянні з тричі "реформованою" міліцією....А якщо порахувати кошти,які сплачені Україною (нами) цим працівникам - то вийде ...не до сміху...
02.06.2026 14:21 Ответить
Втікшая від відповідальності та кайданків Штепа вітає ДБР з успіхами!
02.06.2026 14:25 Ответить
 
 