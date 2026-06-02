Почти 1500 обвинительных актов уже в суде - ГБР расследует более 3000 преступлений против национальной безопасности. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на июнь 2026 года в производстве ГБР находится 3 032 уголовных дела о преступлениях против основ национальной безопасности Украины.
С начала полномасштабного вторжения РФ сотрудники Бюро систематически документируют факты государственной измены, коллаборационизма и пособничества агрессору на территории всей страны - от прифронтовых регионов до деоккупированных общин, пишет Цензор.НЕТ.
Результаты досудебного расследования и приговоры
Даже если фигуранты в настоящее время скрываются на временно оккупированных территориях или в России, ГБР собирает доказательную базу для их привлечения к ответственности заочно.
Структура уголовных дел выглядит следующим образом:
2 012 производств - по фактам государственной измены;
806 производств - по фактам коллаборационной деятельности;
54 производства - по пособничеству государству-агрессору;
остальные - по другим смежным статьям Уголовного кодекса.
Благодаря собранным доказательствам правоохранители достигли следующих результатов:
1 698 лицам официально сообщено о подозрении;
536 фигурантов объявлены в розыск;
1 346 человек в настоящее время оперативно проверяются на причастность к сотрудничеству с врагом;
1 489 обвинительных актов уже полностью расследованы и направлены в суд для вынесения приговоров.
Громкие финалы последних дел ГБР:
Реальный срок в Херсоне: По материалам ГБР суд назначил 12 лет лишения свободы местному жителю, который добровольно помогал оккупационным властям во время захвата города.
Предательство бывшего правоохранителя: В суд направлено дело бывшего высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов из Запорожской области, который перешел на сторону врага и занял должность в оккупационных структурах.
Задержание в Черниговской области: Сотрудники Бюро разыскали и задержали перебежчика, который в первые месяцы полномасштабной войны помогал российским мародерам грабить гражданские магазины.
