Майже 1500 обвинувальних актів вже в суді — ДБР розслідує понад 3000 злочинів проти нацбезпеки. ІНФОГРАФІКА
Станом на червень 2026 року в провадженні ДБР перебуває 3 032 кримінальних провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ працівники Бюро системно документують факти державної зради, колабораціонізму та пособництва агресору на території всієї країни — від прифронтових регіонів до деокупованих громад, пише Цензор.НЕТ.
Результати досудового розслідування та вироки
Навіть якщо фігуранти наразі переховуються на тимчасово окупованих територіях або в Росії, ДБР збирає доказову базу для їхнього притягнення до відповідальності заочно.
Структура кримінальних справ виглядає так:
-
2 012 проваджень — за фактами державної зради;
-
806 проваджень — за колабораційну діяльність;
-
54 провадження — за пособництво державі-агресору;
-
решта — за іншими суміжними статтями Кримінального кодексу.
Завдяки зібраним доказам правоохоронці досягли наступних результатів:
-
1 698 особам офіційно повідомлено про підозру;
-
536 фігурантів оголошено у розшук;
-
1 346 осіб наразі оперативно перевіряються на причетність до співпраці з ворогом;
-
1 489 обвинувальних актів уже повністю розслідувані та скеровані до суду для винесення вироків.
Гучні фінали останніх справ ДБР:
-
Реальний термін у Херсоні: За матеріалами ДБР суд призначив 12 років позбавлення волі місцевому жителю, який добровільно допомагав окупаційній владі під час загарбання міста.
-
Зрада експравоохоронця: До суду скеровано справу колишнього високопосадовця правоохоронних органів із Запорізької області, який перейшов на бік ворога та очолив посаду в окупаційних структурах.
-
Затримання на Чернігівщині: Працівники Бюро розшукали та затримали перебіжчика, який у перші місяці повномасштабної війни допомагав російським мародерам грабувати цивільні магазини.
ЗМІН У БЕЗПЕКОВОМУ ТА ПРАВООХОРОННОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ:
ВИКЛИКИ ВОЄННОГО СТАНУ
https://research.rada.gov.ua/uploads/documents/32188.pdf
Як показують автори цього «Путівника», жодних дієвих та нагальних Змін до законодавства щодо ПОСИЛЕННЯ ПОКАРАННЯ злочинів коригувальників з 2022 рокі, так і не було внесено законодавцям України!! Ні Президентом, ні ВРУ з сотнями нардепів, а ні особами з КМУ, так і не будо, упродовж 5 років дії воєнного стану, внесено НАГАЛЬНИХ змін !!!! Оманським, просто заборонили московіти ******, ЖОРСТКО карати убивць Українців!!! Ось така вона, «династія» в Козині з московії!!