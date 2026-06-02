Майже 1500 обвинувальних актів вже в суді — ДБР розслідує понад 3000 злочинів проти нацбезпеки. ІНФОГРАФІКА

Станом на червень 2026 року в провадженні ДБР перебуває 3 032 кримінальних провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ працівники Бюро системно документують факти державної зради, колабораціонізму та пособництва агресору на території всієї країни — від прифронтових регіонів до деокупованих громад, пише Цензор.НЕТ.

Результати досудового розслідування та вироки

Навіть якщо фігуранти наразі переховуються на тимчасово окупованих територіях або в Росії, ДБР збирає доказову базу для їхнього притягнення до відповідальності заочно.

Структура кримінальних справ виглядає так:

2 012 проваджень — за фактами державної зради;

806 проваджень — за колабораційну діяльність;

54 провадження — за пособництво державі-агресору;

решта — за іншими суміжними статтями Кримінального кодексу.

Завдяки зібраним доказам правоохоронці досягли наступних результатів:

1 698 особам офіційно повідомлено про підозру;

536 фігурантів оголошено у розшук;

1 346 осіб наразі оперативно перевіряються на причетність до співпраці з ворогом;

1 489 обвинувальних актів уже повністю розслідувані та скеровані до суду для винесення вироків.

Гучні фінали останніх справ ДБР:

Реальний термін у Херсоні: За матеріалами ДБР суд призначив 12 років позбавлення волі місцевому жителю, який добровільно допомагав окупаційній владі під час загарбання міста.

Зрада експравоохоронця: До суду скеровано справу колишнього високопосадовця правоохоронних органів із Запорізької області, який перейшов на бік ворога та очолив посаду в окупаційних структурах.

Затримання на Чернігівщині: Працівники Бюро розшукали та затримали перебіжчика, який у перші місяці повномасштабної війни допомагав російським мародерам грабувати цивільні магазини.





