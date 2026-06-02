Майже 1500 обвинувальних актів вже в суді — ДБР розслідує понад 3000 злочинів проти нацбезпеки. ІНФОГРАФІКА

Станом на червень 2026 року в провадженні ДБР перебуває 3 032 кримінальних провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ працівники Бюро системно документують факти державної зради, колабораціонізму та пособництва агресору на території всієї країни — від прифронтових регіонів до деокупованих громад, пише Цензор.НЕТ.

Результати досудового розслідування та вироки

Навіть якщо фігуранти наразі переховуються на тимчасово окупованих територіях або в Росії, ДБР збирає доказову базу для їхнього притягнення до відповідальності заочно.

Структура кримінальних справ виглядає так:

  • 2 012 проваджень — за фактами державної зради;

  • 806 проваджень — за колабораційну діяльність;

  • 54 провадження — за пособництво державі-агресору;

  • решта — за іншими суміжними статтями Кримінального кодексу.

Завдяки зібраним доказам правоохоронці досягли наступних результатів:

  • 1 698 особам офіційно повідомлено про підозру;

  • 536 фігурантів оголошено у розшук;

  • 1 346 осіб наразі оперативно перевіряються на причетність до співпраці з ворогом;

  • 1 489 обвинувальних актів уже повністю розслідувані та скеровані до суду для винесення вироків.

Гучні фінали останніх справ ДБР:

  • Реальний термін у Херсоні: За матеріалами ДБР суд призначив 12 років позбавлення волі місцевому жителю, який добровільно допомагав окупаційній владі під час загарбання міста.

  • Зрада експравоохоронця: До суду скеровано справу колишнього високопосадовця правоохоронних органів із Запорізької області, який перейшов на бік ворога та очолив посаду в окупаційних структурах.

  • Затримання на Чернігівщині: Працівники Бюро розшукали та затримали перебіжчика, який у перші місяці повномасштабної війни допомагав російським мародерам грабувати цивільні магазини.

ДБР
По відкритих даних. Усього численність ДБР - близько 1900 осіб. З них - половина слідчі. Враховуючи,що в суд спрямовано близько 1500 справ, то показник на усю цю армію слідчих, оперів та процесуальних керівників - ВРАЖАЄ. Жалюгідний!! Не тільки на цей час страшного протистояння з агресором, в навіть у порівнянні з тричі "реформованою" міліцією....А якщо порахувати кошти,які сплачені Україною (нами) цим працівникам - то вийде ...не до сміху...
02.06.2026 14:21 Відповісти
Втікшая від відповідальності та кайданків Штепа вітає ДБР з успіхами!
02.06.2026 14:25 Відповісти
ПУТІВНИК
ЗМІН У БЕЗПЕКОВОМУ ТА ПРАВООХОРОННОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ:
ВИКЛИКИ ВОЄННОГО СТАНУ
https://research.rada.gov.ua/uploads/documents/32188.pdf
Як показують автори цього «Путівника», жодних дієвих та нагальних Змін до законодавства щодо ПОСИЛЕННЯ ПОКАРАННЯ злочинів коригувальників з 2022 рокі, так і не було внесено законодавцям України!! Ні Президентом, ні ВРУ з сотнями нардепів, а ні особами з КМУ, так і не будо, упродовж 5 років дії воєнного стану, внесено НАГАЛЬНИХ змін !!!! Оманським, просто заборонили московіти ******, ЖОРСТКО карати убивць Українців!!! Ось така вона, «династія» в Козині з московії!!
02.06.2026 15:09 Відповісти
 
 