Зі складу зникли продукти та сухпайки на 3,5 млн грн: повідомлено про підозру посадовцю військової частини. ФОТО

Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику складу взводу матеріально-технічного забезпечення однієї з військових частин на Миколаївщині. Через неналежне виконання службових обов’язків військова частина втратила продовольство на понад 3,5 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зникли консерви, овочі та набори сухих пайків

За даними слідства, посадовець не забезпечив належне зберігання харчів на складі військової частини. Через це зникли консерви, овочі та набори сухих пайків, призначені для забезпечення військовослужбовців під час виконання бойових завдань.

Унаслідок недбалого ставлення до служби державі завдано збитків на понад 3,5 млн грн.

Наразі військовослужбовець проходить службу на посаді водія в іншій військовій частині.

Також читайте: Хотів втекти зі служби: судитимуть прикордонника, який дав начальнику $5 тис. хабаря за дезертирство. ФОТО

Підозра

Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 425 КК України - недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Працівники ДБР вживають заходів для відшкодування завданих державі збитків.

Також читайте: Продав 17 тонн пального за 5 місяців: ДБР викрило на махінаціях посадовця військової частини. ФОТОрепортаж