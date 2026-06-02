Зі складу зникли продукти та сухпайки на 3,5 млн грн: повідомлено про підозру посадовцю військової частини. ФОТО
Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику складу взводу матеріально-технічного забезпечення однієї з військових частин на Миколаївщині. Через неналежне виконання службових обов’язків військова частина втратила продовольство на понад 3,5 млн грн.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Зникли консерви, овочі та набори сухих пайків
За даними слідства, посадовець не забезпечив належне зберігання харчів на складі військової частини. Через це зникли консерви, овочі та набори сухих пайків, призначені для забезпечення військовослужбовців під час виконання бойових завдань.
Унаслідок недбалого ставлення до служби державі завдано збитків на понад 3,5 млн грн.
Наразі військовослужбовець проходить службу на посаді водія в іншій військовій частині.
Підозра
Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 425 КК України - недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.
Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
Працівники ДБР вживають заходів для відшкодування завданих державі збитків.
та й самому стіко скомуніздити нереально без відома начальства...
Вкрав 3,5 ляма і тіпа кінці в воду водій не при ділах)))
звернітьувагу, пані та панове, на кричушу різницю між вкраденою сумою цього мудака та сумою вкраденою друзяками Zе, Міндічем з Цукерманом тощо,а наслілками для них.
А якщо чесно, то на олх загляньте чи в супергіпермаркет сходіть, там ваші сухпайки, екіпірування, ліки та все інше.