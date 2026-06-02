Зі складу зникли продукти та сухпайки на 3,5 млн грн: повідомлено про підозру посадовцю військової частини. ФОТО

Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику складу взводу матеріально-технічного забезпечення однієї з військових частин на Миколаївщині. Через неналежне виконання службових обов’язків військова частина втратила продовольство на понад 3,5 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Зникли консерви, овочі та набори сухих пайків

За даними слідства, посадовець не забезпечив належне зберігання харчів на складі військової частини. Через це зникли консерви, овочі та набори сухих пайків, призначені для забезпечення військовослужбовців під час виконання бойових завдань.

Унаслідок недбалого ставлення до служби державі завдано збитків на понад 3,5 млн грн.

Наразі військовослужбовець проходить службу на посаді водія в іншій військовій частині.

Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 425 КК України - недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Працівники ДБР вживають заходів для відшкодування завданих державі збитків.

Як лагідно назвали звичайну крадіжку.
02.06.2026 11:13 Відповісти
Мишi? Шо опять?
02.06.2026 11:13 Відповісти
Скільки же тварин серед тилових пацюків. Кому війна, захист України, в кому час наживатися. Введіть вже смертну кару, хоча би тільки на крадіїв у армії.
02.06.2026 11:13 Відповісти
недбале ставлення до військової служби...
02.06.2026 11:11 Відповісти
Мене теж вразило - "неналежне виконання службових обов'язків".
02.06.2026 11:21 Відповісти
бачили б ви тих мишів, які на начальницьких посадах у цій в/ч...
02.06.2026 11:28 Відповісти
Ага, зампотилу Миша, начпрод Миша.
02.06.2026 12:07 Відповісти
Недбале ставлення??? Він же сам їх і потирив
02.06.2026 11:13 Відповісти
за умови, шо вони там були реально
та й самому стіко скомуніздити нереально без відома начальства...
02.06.2026 11:20 Відповісти
Про подібне я чув від російських військовослужбовців, учасників Чеченських воєн, у 2008 році. Матеріальні цінності завозилися, на склади, тільки "на папері". І потім списувалися, як витрачені, або "уничтоженные бандитами"...
02.06.2026 11:29 Відповісти
ця схема актуальна з давніх радянських часів, як у кацапів, так і у нас, як не прикро...
02.06.2026 11:31 Відповісти
Ну він же розписувався за прийомку. Тож це аж ніяк не виправдання.
02.06.2026 12:24 Відповісти
Вкрав 3,5 ляма і тіпа кінці в воду водій не при ділах)))

Вкрав 3,5 ляма і тіпа кінці в воду водій не при ділах)))
02.06.2026 11:15 Відповісти
А командування як завжди, сліпе й глухе. Стрілочник мабуть своє отримає, начальство -ні.
02.06.2026 11:16 Відповісти
Воно, тилове, звісно мудак, але зверніть увагу, пані та панове, на кричушу різницю між вкраденою сумою цього мудака та сумою вкраденою друзяками Zе, Міндічем з Цукерманом тощо,а наслілками для них.
02.06.2026 11:17 Відповісти
Те, що подільники Зе вкрали більше, не виправдовує цього ублюдка. Давно пора вввести смертну кару хоча б на період війни.
02.06.2026 11:22 Відповісти
Я десь виправдовував цю тилову гниду? Де? Коли?
02.06.2026 11:31 Відповісти
І шо, таких не треба чіпати, "поки Міндіч не сидить"? До чого це?
02.06.2026 12:20 Відповісти
Треба. А ви не зрозуміли шо я намагався загострити увагу на різниці між сумою вкраденого та покараням для цього тилового цапа та друзяк Zе. Так зрозуміло? Ще запитання є?
02.06.2026 12:25 Відповісти
Судячи по сумі, крали всі кому не лінь, в числі і беспосереднє керівництво... !
02.06.2026 11:18 Відповісти
Знову миші з'їли?
А якщо чесно, то на олх загляньте чи в супергіпермаркет сходіть, там ваші сухпайки, екіпірування, ліки та все інше.
02.06.2026 11:19 Відповісти
Начальник складу який тепер працює водієм поцупив харчів на 3,5 мільйона? Ви своєму розумі? Хто б йому дав зробити таке масштабна дійство і пронести мимо "генеральської кишені"? Все командування частини в долі! Крали всі! Хором!
02.06.2026 11:22 Відповісти
Ну пропало то пропало. Хлопці в окопах без їжі , ну нічого страшного. Різниця між військовими. ніби в одному війську, але одні голодують, а інших розпирає від тушонки, шинки. І всім причетним насрати на тих хто голодує. Ситий голодного ніколи не зрозуміє.
02.06.2026 11:23 Відповісти
сам з'їв
02.06.2026 11:25 Відповісти
Цікаво, а звідки беруться оті зелені пакети у відомих супермаркетах, наприклад в "Таврії"?
02.06.2026 11:27 Відповісти
Прапора радянські відродились після того як прибрали людей Залужного
02.06.2026 11:28 Відповісти
Це новенькі свинарчуки пана Зеленського?
02.06.2026 11:29 Відповісти
Це дрібнота в порівнянні зі славетними "яйками по 17" Рєзнікова.
02.06.2026 11:44 Відповісти
Спитайте начпрода і зам по тилу без їхнього благословення не робилося нічого
02.06.2026 11:47 Відповісти
На OLX не пробували шукати "зникле"???
02.06.2026 11:48 Відповісти
Продати продав, а списати не встиг )
02.06.2026 11:50 Відповісти
Операція "Ы"
02.06.2026 12:18 Відповісти
Це мародерство - красти в своїх . Під час війни , за таке завжди у всіх арміях - розстріл !
02.06.2026 12:29 Відповісти
 
 