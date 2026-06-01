Хотів втекти зі служби: судитимуть прикордонника, який дав начальнику $5 тис. хабаря за дезертирство. ФОТО

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ завершили досудове розслідування щодо інспектора прикордонної служби, який передав хабар своєму керівнику, щоб безперешкодно залишити військову частину та уникнути подальшого проходження служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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Деталі

Як зазначається, обвинувальний акт скеровано до суду.





Слідство встановило, що у травні 2026 року військовослужбовець передав начальнику 5 тис. доларів США. За ці гроші він розраховував безперешкодно залишити місце служби, а також на те, що керівництво не повідомить про його самовільне залишення військової частини.

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Фігуранту інкримінують надання хабаря службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 369 КК України), та дезертирство в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України).

Що загрожує?

Санкції статей передбачають до 15 років позбавлення волі.

Наразі арештовано все майно обвинуваченого.

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