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Новини Фото Ухилення від служби військовими
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Хотів втекти зі служби: судитимуть прикордонника, який дав начальнику $5 тис. хабаря за дезертирство. ФОТО

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ завершили досудове розслідування щодо інспектора прикордонної служби, який передав хабар своєму керівнику, щоб безперешкодно залишити військову частину та уникнути подальшого проходження служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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Деталі

Як зазначається, обвинувальний акт скеровано до суду.

інспектор прикордонної служби брав хабарі
інспектор прикордонної служби брав хабарі

Слідство встановило, що у травні 2026 року військовослужбовець передав начальнику 5 тис. доларів США. За ці гроші він розраховував безперешкодно залишити місце служби, а також на те, що керівництво не повідомить про його самовільне залишення військової частини.

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Фігуранту інкримінують надання хабаря службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 369 КК України), та дезертирство в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України).

Що загрожує?

Санкції статей передбачають до 15 років позбавлення волі.

Наразі арештовано все майно обвинуваченого.

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хабар (4786) дезертирство (321) ДБР (3945)
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Екс-кєровнік ДПСУ, висловив занепокоєння з кабміндічами??
«Зеленського коридор» на кордоні, під загрозою??
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01.06.2026 11:19 Відповісти
А начальник і гроші взяв і одразу стуканув. )
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01.06.2026 11:22 Відповісти
Некорумпованих прикордонників не існує. Гнилі всі до одного. Тепер потрібно лише уважно стежити за діями начальника який здав підлеглого. Зробив він це напевно щоб довести свою "чесність" правоохоронним органам які вже ним зайнялися. Зрозуміло що передавати хабар чесній людині, а про чесність начальства підлеглі знають достеменно!, ніхто не стане. Впевнений, начальник який здав (зрадив) підлеглого скоро сяде з конфіскацією. Таких хитродупих чортів підлеглі підставляють, або просувають наверх. Все що завгодно, аби позбавитись і не працювати з "стукачем". Він дума що "вирішив проблему" посадивши на 15 років підлеглого, але насправді він створив проблему собі яку навряд чи здатний вирішити будь коли в майбутньому. Ну от які у нього опції? Бути чесним до ригачки в системі яка гнила знизу до верху? Все одно підставлять. Звіріти і боротись за статус "антикорупціонера" і садити всіх навколо? Теж підставлять. Спробувати повернутись до звичного життя вже не вийде. Розголос пішов і ніхто йому вірити і довіряти не стане. А це крах. Тому накраще рішення негайна відставка. Інакше капець придурку. ... А можна було вирішити проблему в межах підрозділу тихо і ефективно...
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01.06.2026 11:33 Відповісти
вже є , бійці Помсти , Сталевого кордону , Сумського ПКШР
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01.06.2026 19:20 Відповісти
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01.06.2026 12:08 Відповісти
Для молодежи: на фото солдат армии ГДР(была такая страна), тикающий из "витрины коммунизма"(с).
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01.06.2026 12:52 Відповісти
мало дав, такса значно більша
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01.06.2026 12:09 Відповісти
 
 