Хотел сбежать со службы: будут судить пограничника, который дал начальнику $5 тыс. взятки за дезертирство. ФОТО
Сотрудники ГБР совместно с СБУ завершили досудебное расследование в отношении инспектора пограничной службы, который передал взятку своему начальнику, чтобы беспрепятственно покинуть воинскую часть и избежать дальнейшей службы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Детали
Как отмечается, обвинительный акт направлен в суд.
Следствие установило, что в мае 2026 года военнослужащий передал начальнику 5 тыс. долларов США. За эти деньги он рассчитывал беспрепятственно покинуть место службы, а также на то, что руководство не сообщит о его самовольном оставлении воинской части.
Фигуранту инкриминируют дачу взятки должностному лицу, занимающему ответственное положение (ч. 3 ст. 369 УК Украины), и дезертирство в условиях военного положения (ч. 4 ст. 408 УК Украины).
Что грозит?
Санкции статей предусматривают до 15 лет лишения свободы.
На данный момент арестовано все имущество обвиняемого.
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