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Хотел сбежать со службы: будут судить пограничника, который дал начальнику $5 тыс. взятки за дезертирство. ФОТО

Сотрудники ГБР совместно с СБУ завершили досудебное расследование в отношении инспектора пограничной службы, который передал взятку своему начальнику, чтобы беспрепятственно покинуть воинскую часть и избежать дальнейшей службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

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Детали

Как отмечается, обвинительный акт направлен в суд.

инспектор пограничной службы брал взятки
инспектор пограничной службы брал взятки

Следствие установило, что в мае 2026 года военнослужащий передал начальнику 5 тыс. долларов США. За эти деньги он рассчитывал беспрепятственно покинуть место службы, а также на то, что руководство не сообщит о его самовольном оставлении воинской части.

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Фигуранту инкриминируют дачу взятки должностному лицу, занимающему ответственное положение (ч. 3 ст. 369 УК Украины), и дезертирство в условиях военного положения (ч. 4 ст. 408 УК Украины).

Что грозит?

Санкции статей предусматривают до 15 лет лишения свободы.

На данный момент арестовано все имущество обвиняемого.

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взятка (6156) дезертирство (356) ГБР (3440)
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Екс-кєровнік ДПСУ, висловив занепокоєння з кабміндічами??
«Зеленського коридор» на кордоні, під загрозою??
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01.06.2026 11:19 Ответить
А начальник і гроші взяв і одразу стуканув. )
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01.06.2026 11:22 Ответить
Некорумпованих прикордонників не існує. Гнилі всі до одного. Тепер потрібно лише уважно стежити за діями начальника який здав підлеглого. Зробив він це напевно щоб довести свою "чесність" правоохоронним органам які вже ним зайнялися. Зрозуміло що передавати хабар чесній людині, а про чесність начальства підлеглі знають достеменно!, ніхто не стане. Впевнений, начальник який здав (зрадив) підлеглого скоро сяде з конфіскацією. Таких хитродупих чортів підлеглі підставляють, або просувають наверх. Все що завгодно, аби позбавитись і не працювати з "стукачем". Він дума що "вирішив проблему" посадивши на 15 років підлеглого, але насправді він створив проблему собі яку навряд чи здатний вирішити будь коли в майбутньому. Ну от які у нього опції? Бути чесним до ригачки в системі яка гнила знизу до верху? Все одно підставлять. Звіріти і боротись за статус "антикорупціонера" і садити всіх навколо? Теж підставлять. Спробувати повернутись до звичного життя вже не вийде. Розголос пішов і ніхто йому вірити і довіряти не стане. А це крах. Тому накраще рішення негайна відставка. Інакше капець придурку. ... А можна було вирішити проблему в межах підрозділу тихо і ефективно...
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01.06.2026 11:33 Ответить
вже є , бійці Помсти , Сталевого кордону , Сумського ПКШР
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01.06.2026 19:20 Ответить
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01.06.2026 12:08 Ответить
Для молодежи: на фото солдат армии ГДР(была такая страна), тикающий из "витрины коммунизма"(с).
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01.06.2026 12:52 Ответить
мало дав, такса значно більша
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01.06.2026 12:09 Ответить
 
 