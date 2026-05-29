Новини Фото Розкрадання пального, яке призначалося військовим
Продав 17 тонн пального за 5 місяців: ДБР викрило на махінаціях посадовця військової частини. ФОТОрепортаж

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру посадовцю взводу забезпечення однієї з військових частин Хмельницької області.

Його звинувачують в організації масштабної схеми розкрадання та нелегального збуту пального, призначеного для потреб армії, інформує Цензор.НЕТ.

Як діяла схема?

За даними слідства, протиправна діяльність розпочалася влітку 2025 року.

Посадовець, маючи доступ до паливних ресурсів, списував пальне через підробку документів. Він систематично вносив неправдиві дані до журналів обліку, створював штучні "надлишки" дизелю, а потім таємно вивозив його з території частини для продажу цивільним особам.

Ділок продавав пальне за ціною значно нижчою від ринкової — від 35 до 50 гривень за літр.

Викриття та обсяги оборудок

Правоохоронці затримали військовослужбовця "на гарячому" під час спроби збути чергову партію пального обсягом 1 тонна.

За оперативною інформацією, лише за 5 місяців функціонування схеми підозрюваний встиг реалізувати щонайменше 17 тонн державного дизельного пального. Наразі точна сума завданих державі збитків ще встановлюється. Слідчі також перевіряють, хто з інших посадовців чи військових міг бути причетним до цих махінацій.

Військовому повідомлено про підозру, - викрадення, привласнення військового майна, вчинене військовою службовою особою із зловживанням службовим становищем, в умовах воєнного стану. Санкція цієї статті є надзвичайно суворою і передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі.

Тю, та це ж невмираюча класика, ще з совка.
29.05.2026 12:11 Відповісти
я бензин в ГДР - ГСВГ німцям продавав за марки
29.05.2026 12:13 Відповісти
Може ще й червонці з дому між листами кальки отримували? )
29.05.2026 12:17 Відповісти
золоті прикраси с дому отримував і продавав німцям ,і кав в зернах була в ходу
29.05.2026 12:33 Відповісти
Вюнсдорф?
29.05.2026 14:10 Відповісти
не для себе продавав ,все дітям
29.05.2026 12:12 Відповісти
вони теж-там двоє на фото біля паливозаправника вагітні...
29.05.2026 12:16 Відповісти
Якось він слабенько - там вже всі цистерни мали бути сухими - кого на посаді не торкнись - злодій
29.05.2026 12:15 Відповісти
Барахляться хто може! Панять і пхрастить!
29.05.2026 13:48 Відповісти
 
 