РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10606 посетителей онлайн
Новости Фото Кража топлива, предназначавшегося военным
1 196 9

Продал 17 тонн топлива за 5 месяцев: ГБР разоблачило в махинациях должностного лица воинской части. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о предъявлении подозрения должностному лицу взвода обеспечения одной из воинских частей Хмельницкой области.

Его обвиняют в организации масштабной схемы хищения и нелегальном сбыте топлива, предназначенного для нужд армии, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как действовала схема?

По данным следствия, противоправная деятельность началась летом 2025 года.

Чиновник, имея доступ к топливным ресурсам, списывал топливо путем подделки документов. Он систематически вносил ложные данные в журналы учета, создавал искусственные "излишки" дизельного топлива, а затем тайно вывозил его с территории части для продажи гражданским лицам.

Дельц продавал топливо по цене значительно ниже рыночной - от 35 до 50 гривен за литр.

Разоблачение и объемы махинаций

Правоохранители задержали военнослужащего "на горячем" во время попытки сбыть очередную партию топлива объемом 1 тонна.

По оперативной информации, всего за 5 месяцев функционирования схемы подозреваемый успел реализовать не менее 17 тонн государственного дизельного топлива. В настоящее время точная сумма нанесенного государству ущерба еще устанавливается. Следователи также проверяют, кто из других должностных лиц или военных мог быть причастен к этим махинациям.

Военному сообщено о подозрении вхищении, присвоении военного имущества, совершенном военнослужащим с злоупотреблением служебным положением, в условиях военного положения. Санкцияэтой статьи чрезвычайно суровая и предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы.

ГБР
ГБР
ГБР
ГБР
ГБР

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал майора полиции, подозреваемого в изнасиловании 14-летней девушки в Запорожье, - ГБР

Автор: 

ГБР (3433) горючее (61) Хмельницкая область (1068)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тю, та це ж невмираюча класика, ще з совка.
показать весь комментарий
29.05.2026 12:11 Ответить
я бензин в ГДР - ГСВГ німцям продавав за марки
показать весь комментарий
29.05.2026 12:13 Ответить
Може ще й червонці з дому між листами кальки отримували? )
показать весь комментарий
29.05.2026 12:17 Ответить
золоті прикраси с дому отримував і продавав німцям ,і кав в зернах була в ходу
показать весь комментарий
29.05.2026 12:33 Ответить
Вюнсдорф?
показать весь комментарий
29.05.2026 14:10 Ответить
не для себе продавав ,все дітям
показать весь комментарий
29.05.2026 12:12 Ответить
вони теж-там двоє на фото біля паливозаправника вагітні...
показать весь комментарий
29.05.2026 12:16 Ответить
Якось він слабенько - там вже всі цистерни мали бути сухими - кого на посаді не торкнись - злодій
показать весь комментарий
29.05.2026 12:15 Ответить
Барахляться хто може! Панять і пхрастить!
показать весь комментарий
29.05.2026 13:48 Ответить
 
 