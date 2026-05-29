Продал 17 тонн топлива за 5 месяцев: ГБР разоблачило в махинациях должностного лица воинской части. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о предъявлении подозрения должностному лицу взвода обеспечения одной из воинских частей Хмельницкой области.

Его обвиняют в организации масштабной схемы хищения и нелегальном сбыте топлива, предназначенного для нужд армии, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как действовала схема?

По данным следствия, противоправная деятельность началась летом 2025 года.

Чиновник, имея доступ к топливным ресурсам, списывал топливо путем подделки документов. Он систематически вносил ложные данные в журналы учета, создавал искусственные "излишки" дизельного топлива, а затем тайно вывозил его с территории части для продажи гражданским лицам.

Дельц продавал топливо по цене значительно ниже рыночной - от 35 до 50 гривен за литр.

Разоблачение и объемы махинаций

Правоохранители задержали военнослужащего "на горячем" во время попытки сбыть очередную партию топлива объемом 1 тонна.

По оперативной информации, всего за 5 месяцев функционирования схемы подозреваемый успел реализовать не менее 17 тонн государственного дизельного топлива. В настоящее время точная сумма нанесенного государству ущерба еще устанавливается. Следователи также проверяют, кто из других должностных лиц или военных мог быть причастен к этим махинациям.

Военному сообщено о подозрении вхищении, присвоении военного имущества, совершенном военнослужащим с злоупотреблением служебным положением, в условиях военного положения. Санкцияэтой статьи чрезвычайно суровая и предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы.











Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал майора полиции, подозреваемого в изнасиловании 14-летней девушки в Запорожье, - ГБР