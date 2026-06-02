Со склада пропали продукты и сухпайки на 3,5 млн грн: должностному лицу воинской части сообщено о подозрении. ФОТО
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении начальнику склада взвода материально-технического обеспечения одной из воинских частей в Николаевской области. Из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей воинская часть понесла убытки на сумму более 3,5 млн грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Пропали консервы, овощи и наборы сухих пайков
По данным следствия, чиновник не обеспечил надлежащее хранение продуктов на складе воинской части. Из-за этого исчезли консервы, овощи и наборы сухих пайков, предназначенные для обеспечения военнослужащих во время выполнения боевых задач.
В результате халатного отношения к службе государству нанесен ущерб на сумму более 3,5 млн грн.
В настоящее время военнослужащий проходит службу в должности водителя в другой воинской части.
Подозрение
Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 425 УК Украины - небрежное отношение к военной службе в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.
Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Сотрудники ГБР принимают меры для возмещения нанесенного государству ущерба.
та й самому стіко скомуніздити нереально без відома начальства...
а у цій схемі він не один, хто вкрав, а також його начальство, постачальник
а те, шо йому вмінили - тіко до 8 років...
Вкрав 3,5 ляма і тіпа кінці в воду водій не при ділах)))
звернітьувагу, пані та панове, на кричушу різницю між вкраденою сумою цього мудака та сумою вкраденою друзяками Zе, Міндічем з Цукерманом тощо,а наслілками для них.
А якщо чесно, то на олх загляньте чи в супергіпермаркет сходіть, там ваші сухпайки, екіпірування, ліки та все інше.