Со склада пропали продукты и сухпайки на 3,5 млн грн: должностному лицу воинской части сообщено о подозрении. ФОТО

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении начальнику склада взвода материально-технического обеспечения одной из воинских частей в Николаевской области. Из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей воинская часть понесла убытки на сумму более 3,5 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Пропали консервы, овощи и наборы сухих пайков

По данным следствия, чиновник не обеспечил надлежащее хранение продуктов на складе воинской части. Из-за этого исчезли консервы, овощи и наборы сухих пайков, предназначенные для обеспечения военнослужащих во время выполнения боевых задач.

В результате халатного отношения к службе государству нанесен ущерб на сумму более 3,5 млн грн.

В настоящее время военнослужащий проходит службу в должности водителя в другой воинской части.

Подозрение

Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 425 УК Украины - небрежное отношение к военной службе в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Сотрудники ГБР принимают меры для возмещения нанесенного государству ущерба.

