Со склада пропали продукты и сухпайки на 3,5 млн грн: должностному лицу воинской части сообщено о подозрении. ФОТО

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении начальнику склада взвода материально-технического обеспечения одной из воинских частей в Николаевской области. Из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей воинская часть понесла убытки на сумму более 3,5 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Пропали консервы, овощи и наборы сухих пайков

По данным следствия, чиновник не обеспечил надлежащее хранение продуктов на складе воинской части. Из-за этого исчезли консервы, овощи и наборы сухих пайков, предназначенные для обеспечения военнослужащих во время выполнения боевых задач.

В результате халатного отношения к службе государству нанесен ущерб на сумму более 3,5 млн грн.

В настоящее время военнослужащий проходит службу в должности водителя в другой воинской части.

Подозрение

Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 425 УК Украины - небрежное отношение к военной службе в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Сотрудники ГБР принимают меры для возмещения нанесенного государству ущерба.

Як лагідно назвали звичайну крадіжку.
02.06.2026 11:13 Ответить
Скільки же тварин серед тилових пацюків. Кому війна, захист України, в кому час наживатися. Введіть вже смертну кару, хоча би тільки на крадіїв у армії.
02.06.2026 11:13 Ответить
Мишi? Шо опять?
02.06.2026 11:13 Ответить
недбале ставлення до військової служби...
02.06.2026 11:11 Ответить
02.06.2026 11:13 Ответить
02.06.2026 11:26 Ответить
02.06.2026 11:13 Ответить
Мене теж вразило - "неналежне виконання службових обов'язків".
02.06.2026 11:21 Ответить
Мишi? Шо опять?
02.06.2026 11:13 Ответить
бачили б ви тих мишів, які на начальницьких посадах у цій в/ч...
02.06.2026 11:28 Ответить
Ага, зампотилу Миша, начпрод Миша.
02.06.2026 12:07 Ответить
Недбале ставлення??? Він же сам їх і потирив
02.06.2026 11:13 Ответить
за умови, шо вони там були реально
та й самому стіко скомуніздити нереально без відома начальства...
02.06.2026 11:20 Ответить
Про подібне я чув від російських військовослужбовців, учасників Чеченських воєн, у 2008 році. Матеріальні цінності завозилися, на склади, тільки "на папері". І потім списувалися, як витрачені, або "уничтоженные бандитами"...
02.06.2026 11:29 Ответить
ця схема актуальна з давніх радянських часів, як у кацапів, так і у нас, як не прикро...
02.06.2026 11:31 Ответить
Ну він же розписувався за прийомку. Тож це аж ніяк не виправдання.
02.06.2026 12:24 Ответить
розписався не означає, шо отримав за фактом
а у цій схемі він не один, хто вкрав, а також його начальство, постачальник
02.06.2026 12:39 Ответить
Так, звичайно. Тоді це мабудь крадіжка в особливо великих розмірах, вчинена группою за попереднім зговором. Чи як це правильно називається?
02.06.2026 12:41 Ответить
так і є, ч.4 ст.410 КК України - до 15 років позбавлення волі
а те, шо йому вмінили - тіко до 8 років...
02.06.2026 12:49 Ответить
Наразі військовослужбовець проходить службу на посаді водія в іншій військовій частині. Джерело: https://censor.net/ua/p4006291

Вкрав 3,5 ляма і тіпа кінці в воду водій не при ділах)))
02.06.2026 11:15 Ответить
А командування як завжди, сліпе й глухе. Стрілочник мабуть своє отримає, начальство -ні.
02.06.2026 11:16 Ответить
Воно, тилове, звісно мудак, але зверніть увагу, пані та панове, на кричушу різницю між вкраденою сумою цього мудака та сумою вкраденою друзяками Zе, Міндічем з Цукерманом тощо,а наслілками для них.
02.06.2026 11:17 Ответить
Те, що подільники Зе вкрали більше, не виправдовує цього ублюдка. Давно пора вввести смертну кару хоча б на період війни.
02.06.2026 11:22 Ответить
Я десь виправдовував цю тилову гниду? Де? Коли?
02.06.2026 11:31 Ответить
І шо, таких не треба чіпати, "поки Міндіч не сидить"? До чого це?
02.06.2026 12:20 Ответить
Треба. А ви не зрозуміли шо я намагався загострити увагу на різниці між сумою вкраденого та покараням для цього тилового цапа та друзяк Zе. Так зрозуміло? Ще запитання є?
02.06.2026 12:25 Ответить
Судячи по сумі, крали всі кому не лінь, в числі і беспосереднє керівництво... !
02.06.2026 11:18 Ответить
Знову миші з'їли?
А якщо чесно, то на олх загляньте чи в супергіпермаркет сходіть, там ваші сухпайки, екіпірування, ліки та все інше.
02.06.2026 11:19 Ответить
Начальник складу який тепер працює водієм поцупив харчів на 3,5 мільйона? Ви своєму розумі? Хто б йому дав зробити таке масштабна дійство і пронести мимо "генеральської кишені"? Все командування частини в долі! Крали всі! Хором!
02.06.2026 11:22 Ответить
Ну пропало то пропало. Хлопці в окопах без їжі , ну нічого страшного. Різниця між військовими. ніби в одному війську, але одні голодують, а інших розпирає від тушонки, шинки. І всім причетним насрати на тих хто голодує. Ситий голодного ніколи не зрозуміє.
02.06.2026 11:23 Ответить
сам з'їв
02.06.2026 11:25 Ответить
Цікаво, а звідки беруться оті зелені пакети у відомих супермаркетах, наприклад в "Таврії"?
02.06.2026 11:27 Ответить
Прапора радянські відродились після того як прибрали людей Залужного
02.06.2026 11:28 Ответить
Це новенькі свинарчуки пана Зеленського?
02.06.2026 11:29 Ответить
Це дрібнота в порівнянні зі славетними "яйками по 17" Рєзнікова.
02.06.2026 11:44 Ответить
Спитайте начпрода і зам по тилу без їхнього благословення не робилося нічого
02.06.2026 11:47 Ответить
На OLX не пробували шукати "зникле"???
02.06.2026 11:48 Ответить
Продати продав, а списати не встиг )
02.06.2026 11:50 Ответить
Операція "Ы"
02.06.2026 12:18 Ответить
Це мародерство - красти в своїх . Під час війни , за таке завжди у всіх арміях - розстріл !
02.06.2026 12:29 Ответить
Так повинний бути військовий суд і трибунал а нема! Є тільки всп яке незрозуміло що робить, хоч за один злочин який підриває обороноздатність зсу покарали?!
02.06.2026 12:56 Ответить
А пацани на передку голодні без сухпайків поки оця гнида жирує, сирок "і чому це ви не хочете воювати?!"
02.06.2026 12:55 Ответить
 
 