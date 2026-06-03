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Новини Фото Смертельні ДТП
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Напідпитку виїхав на зустрічку та вбив 17-річного мотоцикліста: ДБР затримало військового на Сумщині. ФОТО

Працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю, який у стані алкогольного сп’яніння вчинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду на Сумщині.

Внаслідок аварії загинув неповнолітній хлопець, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі смертельної аварії

Трагедія сталася ввечері 1 червня 2026 року поблизу села Терни Роменського району. За даними слідства, військовослужбовець, перебуваючи за кермом легкового автомобіля в стані алкогольного сп’яніння, втратив контроль над керуванням. Він виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив лобове зіткнення з мотоциклом.

Внаслідок потужного удару 17-річний водій мотоцикла отримав важкі політравми. Попри зусилля медиків, за кілька годин після госпіталізації хлопець помер у лікарні.

Працівники ДБР оперативно затримали військовослужбовця на місці події. Наразі йому офіційно оголошено про підозру, - порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

Санкція цієї статті є суворою та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами також на строк до 10 років.

Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває, а процесуальне керівництво у справі здійснює Сумська обласна прокуратура.

У відомстві наголосили, що розслідування злочинів, вчинених військовослужбовцями, які призвели до загибелі людей, перебуває на особливому контролі та є пріоритетним напрямом роботи ДБР.

дбр

Також читайте: Майже 1500 обвинувальних актів вже в суді — ДБР розслідує понад 3000 злочинів проти нацбезпеки. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

ДТП (4508) Сумська область (4752) ДБР (3945) Роменський район (23) Терни (1)
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Судя по заднему левому колесу - он пытался свалить...
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03.06.2026 14:21 Відповісти
і знову двійка. Ти колись їхав на пробитому колесі?) Так от де ти бачиш, що від диску там сліди на асфальті?)
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03.06.2026 14:47 Відповісти
Зависит от развесовки. Если это заднее колесо оно будет вывешено в воздух не будет касаться асфальта потому что основная масса приходится вперед, на двигатель. А покрышку сжевало и она на куски разлетелась потому что на спущенном колесе ехали достаточно долго.
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03.06.2026 14:51 Відповісти
в тебе хоть є подібне авто чи тільки Лада-Каліна?) ну от якщо є, то спробуй вивісити заднє колесо так, щоб воно не торкалось асфальту))
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03.06.2026 15:21 Відповісти
"Санкція цієї статті є суворою та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами також на строк до 10 років."
Ух ти! То п'янючій сволоті Тандиру теж дадуть строк до 10 років? Ну чекаємо... на справедливість...
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03.06.2026 14:27 Відповісти
А якби був п'яний керманич цивільним про це написали б?
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03.06.2026 14:56 Відповісти
 
 