Напідпитку виїхав на зустрічку та вбив 17-річного мотоцикліста: ДБР затримало військового на Сумщині. ФОТО

Працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю, який у стані алкогольного сп’яніння вчинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду на Сумщині.

Внаслідок аварії загинув неповнолітній хлопець, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі смертельної аварії

Трагедія сталася ввечері 1 червня 2026 року поблизу села Терни Роменського району. За даними слідства, військовослужбовець, перебуваючи за кермом легкового автомобіля в стані алкогольного сп’яніння, втратив контроль над керуванням. Він виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив лобове зіткнення з мотоциклом.

Внаслідок потужного удару 17-річний водій мотоцикла отримав важкі політравми. Попри зусилля медиків, за кілька годин після госпіталізації хлопець помер у лікарні.

Працівники ДБР оперативно затримали військовослужбовця на місці події. Наразі йому офіційно оголошено про підозру, - порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого.

Санкція цієї статті є суворою та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами також на строк до 10 років.

Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває, а процесуальне керівництво у справі здійснює Сумська обласна прокуратура.

У відомстві наголосили, що розслідування злочинів, вчинених військовослужбовцями, які призвели до загибелі людей, перебуває на особливому контролі та є пріоритетним напрямом роботи ДБР.

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