ДТП у Києві: загинули 12-річний хлопчик, двоє чоловіків та жінка, розпочато розслідування, - ОГП
За фактом смертельної ДТП у Києві 5 червня, де загинуло четверо людей, серед яких 12-річний хлопець, розпочато кримінальне розслідування.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі ДТП
На цей час відомо, що 49-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, мешканець Херсонщини, на швидкості не впорався з керуванням автомобілем та вʼїхав у підземний перехід, де були люди.
На місці загинуло двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопець. Ще троє людей отримали травми. Водія дістали з автомобіля рятувальники, наразі він перебуває у лікарні.
Чоловік вже порушував ПДР
Попередньо встановлено, що його неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Також він є учасником чотирьох ДТП, дві з яких стались цього року.
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури за фактом смертельної ДТП на Чоколівському бульварі розпочато досудове розслідування за ч.3 ст. 286 КК України.
- Нагадаємо, 5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач у Солом'янському районі. Є загиблі та поранені.
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Тому суттєве перевищення швидкості без ДТП повинно каратися в'язницею.
А тут, реальний рецидив і я так розумію, як вилізе з лікарні, відкупиться і далі буде чудити. Таким тільки народна помста - лінчування.