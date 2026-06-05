ДТП у Києві: загинули 12-річний хлопчик, двоє чоловіків та жінка, розпочато розслідування, - ОГП

За фактом смертельної ДТП у Києві 5 червня, де загинуло четверо людей, серед яких 12-річний хлопець, розпочато кримінальне розслідування.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі ДТП

На цей час відомо, що 49-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, мешканець Херсонщини, на швидкості не впорався з керуванням автомобілем та вʼїхав у підземний перехід, де були люди.

На місці загинуло двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопець. Ще троє людей отримали травми. Водія дістали з автомобіля рятувальники, наразі він перебуває у лікарні.

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Чоловік вже порушував ПДР

Попередньо встановлено, що його неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Також він є учасником чотирьох ДТП, дві з яких стались цього року.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури за фактом смертельної ДТП на Чоколівському бульварі розпочато досудове розслідування за ч.3 ст. 286 КК України.

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