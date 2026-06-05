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Новини Смертельні ДТП ДТП у Києві
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ДТП у Києві: загинули 12-річний хлопчик, двоє чоловіків та жінка, розпочато розслідування, - ОГП

Смертельна ДТП у Києві 5 червня

За фактом смертельної ДТП у Києві 5 червня, де загинуло четверо людей, серед яких 12-річний хлопець, розпочато кримінальне розслідування.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі ДТП

На цей час відомо, що 49-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, мешканець Херсонщини, на швидкості не впорався з керуванням автомобілем та вʼїхав у підземний перехід, де були люди.

На місці загинуло двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопець. Ще троє людей отримали травми. Водія дістали з автомобіля рятувальники, наразі він перебуває у лікарні.

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Чоловік вже порушував ПДР

Попередньо встановлено, що його неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Також він є учасником чотирьох ДТП, дві з яких стались цього року.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури за фактом смертельної ДТП на Чоколівському бульварі розпочато досудове розслідування за ч.3 ст. 286 КК України.

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Автор: 

діти (5578) ДТП (4509) Київ (20831) Офіс Генпрокурора (3911)
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Топ коментарі
+17
Тобто після чотирьох ДТП у нього не забрали права і він продовжував безкарно порушувати правила? Хто таке собі може дозволити в Україні - питання риторичне!
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05.06.2026 19:45 Відповісти
+11
пристрілити такого водія треба, а не рятувати
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05.06.2026 19:42 Відповісти
+11
Воно не їхало, воно летіло по крайній правій, влетіло в підземний перезід, людей просто знесло, падло. Таким довічне треба давати.
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05.06.2026 19:44 Відповісти
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пристрілити такого водія треба, а не рятувати
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05.06.2026 19:42 Відповісти
Фактично їзда з перевищенням швидкості - це замах на ненавмисне вбивство.
Тому суттєве перевищення швидкості без ДТП повинно каратися в'язницею.
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05.06.2026 19:56 Відповісти
Воно не їхало, воно летіло по крайній правій, влетіло в підземний перезід, людей просто знесло, падло. Таким довічне треба давати.
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05.06.2026 19:44 Відповісти
Нехай краще здохне у лікарні ця паскуда.
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05.06.2026 19:54 Відповісти
Тобто після чотирьох ДТП у нього не забрали права і він продовжував безкарно порушувати правила? Хто таке собі може дозволити в Україні - питання риторичне!
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05.06.2026 19:45 Відповісти
Авто в нього теж риторичне..
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05.06.2026 19:49 Відповісти
А у нас в правилах такого нет. Вот из за таких дебилов и введут и штрафные баллы, и возможно прогрессивную шкалу штрафов. С одной стороны оно и правильно - с другой - из за таких козлов будут страдать нормальные водители. Хотя для нормальных это и не большая проблема - если допустить что все штрафы полицией пишутся только за дело. Не нарушай и не оштрафуют.
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05.06.2026 19:57 Відповісти
У нас стоять за рогом по головній і слідкують, хто не вмикає повороти. А те, що поворотик не повинен працювати за межами кута повороту і те, що той же покажчик вмикається не для них, а для інформації позаду ідущого авто, їм зась. А те, що повороти можна показувати рукою і саме коли рукою, то рука прибирається при здійснені самого повороту, то для них вже Еверест знань.
А тут, реальний рецидив і я так розумію, як вилізе з лікарні, відкупиться і далі буде чудити. Таким тільки народна помста - лінчування.
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05.06.2026 20:14 Відповісти
Він вже давно мав позбутися прав
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05.06.2026 19:46 Відповісти
Щаз! Мусора і судді для цього повинні відмовитись від хабарів! Ви уявляєте що це буде! Як же вони харчуватимуться?
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05.06.2026 19:54 Відповісти
Цікаво, хто зняв номерні знаки з машини цього перця, якщо його самого вирізали.
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05.06.2026 19:53 Відповісти
мусора зняли. хто ж ще. явно не пасажири авто.
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05.06.2026 19:56 Відповісти
Канал у вайбері - то є Київ - відео є.
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05.06.2026 19:58 Відповісти
Цікаво взагалі, чи були ті номерні знаки - бо на відео в телефоні погано видно..враження що їх небуло...
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05.06.2026 19:56 Відповісти
Недавно,в місцевих новинах повідомили,що водій їхав зі швидкістю 157 в зоні 80.Камера зафіксувала і того ж дня був арештований.Наслідком місцевого законодавства буде позбавлення прав,штраф та тюрма.
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05.06.2026 19:57 Відповісти
ще цікаво що за дебіли ту підземку будували? вихід повинен бути розвернутий в іншу сторону. щоб джигіти в стіну влітали а не у вхід.
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05.06.2026 20:05 Відповісти
А тут щоб вийшли й пішли через дорогу..у нас, походу треба двометрові відбійники ставити. Бетонні. Щоб такі убивались самі й відразу.
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05.06.2026 20:29 Відповісти
Свои "шалости" водитель явно замазывал баблом и вот итог.
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05.06.2026 20:07 Відповісти
 
 