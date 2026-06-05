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Авто на великій швидкості влетіло у пішохідну зону в Києві: 4 загиблих, є поранені. ФОТОрепортаж

5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач  у Солом'янському районі. Унаслідок аварії є загиблі та постраждалі. Поліція встановлює обставини.

Про це повідомила столична поліція, інформує Цензор.НЕТ.

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Водій не впорався з кермуванням

Аварія сталася близько 17:30 години на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського. За попередньою інформацією, водій автомобіля Mercedes рухався на великій швидкості, через що не впорався із керуванням та виїхав на пішохідну зону.

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Є загиблі

  • Попередньо встановлено, що внаслідок аварії на місці події загинуло четверо громадян, ще троє зазнали травм.

На місці події працює слідчо-оперативна група з розслідування ДТП главку поліції Києва та патрульні. Усі обставини встановлюються.

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ДТП у Києві 5 червня
ДТП у Києві 5 червня
ДТП у Києві 5 червня
ДТП у Києві 5 червня
ДТП у Києві 5 червня
ДТП у Києві 5 червня

Автор: 

ДТП (4509) Київ (20831) Нацполіція (15740)
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Топ коментарі
+19
Це все від безкарності та вседозволеності. Де автоматичні камери на кожному перехресті, де захмарні штрафи та вилучення прав за злісні порушення. В школі - вседозволеність, жодної відповідальності. Анархія в усьому. Тому розумні люди, навіть без війни, тікають з цього гадючника
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05.06.2026 18:17 Відповісти
+14
Водятел оказывается живой, зря его в скорой не придушили.
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05.06.2026 18:19 Відповісти
+11
100 пудово підАр-водятел був заброньований ''інвалід'' *****!
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05.06.2026 18:20 Відповісти
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Це все від безкарності та вседозволеності. Де автоматичні камери на кожному перехресті, де захмарні штрафи та вилучення прав за злісні порушення. В школі - вседозволеність, жодної відповідальності. Анархія в усьому. Тому розумні люди, навіть без війни, тікають з цього гадючника
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05.06.2026 18:17 Відповісти
підійди до перехрестіята подивись угору, атм побачиш камери... Але якщо водій лайно, то ніякі автоматичні камери тебе не врятують
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05.06.2026 18:35 Відповісти
камери є, але їх мало, особливо тих, які штрафи автоматичні виписують. Порівняйте статистику нещасних випадків на дорогах в Україні та якоїсь європейської країни. Там їдеш на велосипеді, то позаду тебе буде кілометрова черга, але обганяти н не будуть, якщо дорога вузька, проте в нас в півметрі пролетить дві тони і, як казав Биков, призвіща не спитає.
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05.06.2026 18:40 Відповісти
і що, як це допомогло або змінило ?

Чоловік вже порушував ПДР

Попередньо встановлено, що його неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Також він є учасником чотирьох ДТП, дві з яких стались цього року.

Джерело: https://censor.net/ua/n4006958
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05.06.2026 19:47 Відповісти
Андрюха! А не ты в 2019 по приколу бежал голосовать за эту власть? Не нравиться жить в Украине, уезжай. Этот с позволения " годюшник" устроили обычные человеки.
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05.06.2026 18:46 Відповісти
рашик, мені вже забагато років, щоб кудись їхати. Голосував я за Порешенка, але зараз захищаю Зеленського, бо бачу. як його рашистські боти ненавидять та навіть ті, хто голосував за нього. Ось такий парадокс. Твоя робота проста. В будь -якій темі та дописі писати про "поганого Зеленського", який "хоче воювати" і "не хоче миритись". Пшел вон, тварюка zетна !
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05.06.2026 18:52 Відповісти
Водятел оказывается живой, зря его в скорой не придушили.
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05.06.2026 18:19 Відповісти
Можливо, це не так вже й погано, якшо водятел в результаті присяде як Зайцева
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05.06.2026 18:24 Відповісти
Щось я дуже в цьому сумнiваюсь, на жаль.
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05.06.2026 18:28 Відповісти
Зайцева вже вийде на свободу 18 жовтня 2027.
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05.06.2026 18:28 Відповісти
Читав. Вроді 10 відсиділа. Але це сміх
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05.06.2026 18:40 Відповісти
4 життя за 6 років в'язниці? Це ******* Оксюморон. Люди по ціні овець
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05.06.2026 18:32 Відповісти
Зайцевой дали 10 лет в пансионате за 6 жизней, это около 1.5 года за человеческую жизнь.
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05.06.2026 18:38 Відповісти
вона не відсиділа ці 10 років. Там були такі умови, що ледве не додому можна було ходити
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05.06.2026 18:41 Відповісти
Дешевше.
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05.06.2026 19:06 Відповісти
Зайцева фактично не сидить.
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05.06.2026 19:05 Відповісти
Біда
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05.06.2026 18:20 Відповісти
100 пудово підАр-водятел був заброньований ''інвалід'' *****!
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05.06.2026 18:20 Відповісти
Ну не Микола з села і не Василь з будівництва!
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05.06.2026 18:23 Відповісти
Так вони ж на Ланосах їздять, як я.
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05.06.2026 18:25 Відповісти
Пешкарусом ездят, как я).
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05.06.2026 18:27 Відповісти
Я такого виродка одного знав на такому ж мерсі,минулого року воно бухе відбійник знесло,ніхто не постраждав.А машини 1 в 1,щоб не воно...
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05.06.2026 20:15 Відповісти
то могло бути і тилове "сонечко"
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05.06.2026 18:36 Відповісти
Це *******! 😪
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05.06.2026 18:21 Відповісти
Вангую - нічого нікому не буде, бо рабів вбивати можна, це робить ТЦК, це робить поліція, це роблять офіцери - тому нічого нового в КРАЇНІ МРІЙ
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05.06.2026 18:23 Відповісти
Закони Хамурапі
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05.06.2026 18:33 Відповісти
Номеров не было или шустренько сняли с машины?
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05.06.2026 18:24 Відповісти
Теж помітив. Скоріше зняли, значить відома тварина і боїться розголосу. Всеодно стане відомою...
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05.06.2026 18:52 Відповісти
Лютий *******!
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05.06.2026 18:24 Відповісти
Зробити штрафи за велике перевищення по 50 тис ?? Відбирати водійське посвідчення ?? Нє, а нахріна...
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05.06.2026 18:27 Відповісти
Знову якийсь представник еліти.
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05.06.2026 18:27 Відповісти
Невідворотність покарання, за вчинення порушення ПДР, мотивує бути відповідальним за кермом!! Хіба що отой водій, є «повічно заброньованим інвалідом на пенсії», та купленими, як дипломом, так і УБД?!?!?
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05.06.2026 18:28 Відповісти
Терміново ввести техогляд для власників стареньких авто- це все через них...
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05.06.2026 18:29 Відповісти
Четыре трупа. Негодование общественности. Символическое наказание.
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05.06.2026 18:29 Відповісти
Утилізація українців продовжується по всіх фронтах. Поліцаї до касти недоторканих нічого не мають, даже, якщо воно вбило купу людей. Зелене гондусяве прострочене веде Україну до прірви, якщо вже не довів.
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05.06.2026 18:30 Відповісти
трутні ухилянти не навчені для війни ігнорять порушників а за більше ніж у ЗСУ
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05.06.2026 18:32 Відповісти
В Швейцарії майже у всіх населених пунктах,а в великих містах на в'їзді стоїть знак "дженералі 50",і більше ніяких питань нема.Є правда зони зі ще нижчою швидкістю "30","20",але ніяк не з вищою в населеному пункті.
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05.06.2026 18:36 Відповісти
результат торгівлі правами наяву ...
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05.06.2026 18:37 Відповісти
Наверное скорая забрала "пассажира". а водитель попозже подойдет на место ДТП.
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05.06.2026 18:46 Відповісти
Шкода людей…. обгони по правій полосі це наша національна особливість - ви лохи стійте в пробці а я швиденько правим рядом проскочу а потім включу (а може й не включу) поворотнік і буду проситися щоб пустили….
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05.06.2026 18:54 Відповісти
так пусть убирают вонючие полосы общественного транспорта согласно проэкта и документации данной дороги для автомобилей
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05.06.2026 19:03 Відповісти
Це тебе треба прибрати, бо схоже ти брат по разуму отого хєрсонського ідіота
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05.06.2026 20:13 Відповісти
Вчора їхав з Києва-на дорозі сторону Одеси просто якийсь дурень камери ставив-дозволена швидкість 110 аж тут камера на 50 !?Це хто безпечно загальмує?А чого різко такий знак?Зробіть з Києва до Глевахи наприклад до 70/80 з світофорним регулюванням і все буде ок(Бачив таке в Голландії.Друга причина -дурні штрафи в населенніх пунктах наприклад Митниця-все на дорозі закрито-але знака крім населенний пункт (неправильного кольору)всі їдуть як хочуть я отрімую штраф за перевищення на 12 км???І ще знаки зниження швидкості самостійно (один знак)за ПДР не встановлються.Про що це говорить-про некомпетентність і роботу проти здорового глузду нашої чудової і дуже ,,кваліфікованої,, поліції .
ПРо ДТП-кадр зняв номерні знаки-точно не покарають
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05.06.2026 19:00 Відповісти
вчиніть вже хоч раз самосуд. Прямо на вулиці, підвісьте урода на стовпі і не знімайте, нехай усі бачать. Бо немає надії на правосуддя
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05.06.2026 19:06 Відповісти
ТРеба вби,,,карати на місці. Але ж хто? Ялові ?
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05.06.2026 19:20 Відповісти
За фактом смертельної ДТП у Києві, де загинуло 4 людей, серед яких 12-річний хлопець, розпочато розслідування, - Офіс генпрокурора

На цей час відомо, що 49-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, мешканець Херсонщини, на швидкості не впорався з керуванням автомобілем та вʼїхав у підземний перехід, де були люди. На місці загинуло двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопець. Ще троє людей отримали травми. Водія дістали з автомобіля рятувальники, наразі він перебуває у лікарні. Попередньо встановлено, що його неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Також він є учасником чотиорьох ДТП, дві з яких стались цього року. Розпочато досудове розслідування за ч.3 ст. 286 КК України. У разі доведення вини водію загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.
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05.06.2026 19:32 Відповісти
Є відео: https://vechirniy.kyiv.ua/news/128157/
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05.06.2026 19:34 Відповісти
Так. Звичайно провини з водятла нiчого не знiмае, i його треба розстрiляти, але це вже питання життя i смертi: ну от ЯК можна ходити по вулицi безпечно впершись в мобiльник?!

Нам в автошколi ДОСААФ викладачка поясняла: вам треба вести себе так, начебто ВСЕ навкруги хоче кинутись вам пiд колеса, збити вас, пiдставити вас, та рухнути на вас.

Зараз срана вiйна, дрон може спiкiрувати в лобешник прям з неба ось прям зараз. Нi, ходять як соннi ворони
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05.06.2026 19:47 Відповісти
Ви уважно дивилися відео, бо, здається, ні... Водій влетів ракетою в підземний ПЕРЕХІД!!!!!!!!! І вбив чиюсь дитину в переході!!!! Звичайно, треба бути уважним і озиратися, але скоро так в метро будемо сахатися від автомобілів чи що.. І будемо параноїками.
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05.06.2026 20:19 Відповісти
Так він ще за кілометр гнав до моменту аварії. Куди він так поспішав? Може, у нього вже херсонський інстинкт втікати від дронів? Але ж не в Києві, бл@дь - хто йому права видав? І що воно за 49-річний мажор на мерсі?
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05.06.2026 20:18 Відповісти
Якби його вчасно позбавили можливості літати, то всі були б живі - Попередньо встановлено, що його неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Також він є учасником чотиорьох ДТП, дві з яких стались цього року. Розпочато досудове розслідування за ч.3 ст. 286 КК України. У разі доведення вини водію загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.
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05.06.2026 20:21 Відповісти
Власники машин в Україні вбивають людей, отже заборонити продаж авто людям.
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05.06.2026 19:39 Відповісти
Ну за це "дякую" можна сказати Авакову, Деканоiдзе, та ще однiй забув ii прiзвище.
Награфоманили закон, по якому полiцiя може лише жувати соплi.

Водятли десь поначитували що при лiмiтi в 50 км\г можна iздити 69 - втирають цю туфту копу, а коп замiсть того щоб виписати постанову, сперечаеться з ним не як представник закону, а як собутильник.

Камера швидкiсть засекла - постанова виписалась - три постанови значить рецидiв i тодi пiвроку пiшкарусу - тормознули без прав - посадили на пiвроку. I все. Через рiк будуть iздити як пусiчки.

Влада давно перестала бути владою, а стала посмiховиськом
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05.06.2026 19:43 Відповісти
Влада це - ми, кожен з нас - влада (с). Не пам'ятаю, хто це сказав? О, ще згадав "хоч паржом" - а ви про посміховисько
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05.06.2026 20:21 Відповісти
Обновлення. І не розказуйте тут більше про поганих пішоходів у підземному переході і не такі переходи..
https://censor.net/ua/news/4006958/smertelna-dtp-u-kyyevi-5-chervnya-rozpochato-rozsliduvannya
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05.06.2026 20:27 Відповісти
 
 