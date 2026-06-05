Автобус зі школярами перекинувся на Харківщині: є постраждалі. ФОТОрепортаж

На Харківщині у ДТП постраждали діти та вчителі.

Про це повідомила пресслужба прокуратури області, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Вранці 5 червня на автодорозі Р-58 "Мерефа — Златопіль — Лозова" сталася ДТП за участю автомобіля Volkswagen LT.



Водій транспортного засобу не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя, після чого автомобіль перекинувся у кювет", - йдеться в повідомленні.

У салоні перебували 14 дітей - учні 5 та 9 класів одного з ліцеїв, а також двоє вчителів, які супроводжували групу під час екскурсії.

Внаслідок ДТП травмовано трьох дітей та двох дорослих.

Постраждалих із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізовано до медичних закладів.

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