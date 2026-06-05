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Автобус зі школярами перекинувся на Харківщині: є постраждалі. ФОТОрепортаж
На Харківщині у ДТП постраждали діти та вчителі.
Про це повідомила пресслужба прокуратури області, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Вранці 5 червня на автодорозі Р-58 "Мерефа — Златопіль — Лозова" сталася ДТП за участю автомобіля Volkswagen LT.
Водій транспортного засобу не впорався з керуванням, з’їхав на узбіччя, після чого автомобіль перекинувся у кювет", - йдеться в повідомленні.
У салоні перебували 14 дітей - учні 5 та 9 класів одного з ліцеїв, а також двоє вчителів, які супроводжували групу під час екскурсії.
Внаслідок ДТП травмовано трьох дітей та двох дорослих.
Постраждалих із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізовано до медичних закладів.
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Alex K #531926
показати весь коментар05.06.2026 12:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Максим Коваленко
показати весь коментар05.06.2026 13:31 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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