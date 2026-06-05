Автобус со школьниками перевернулся в Харьковской области: есть пострадавшие. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Харьковской области в ДТП пострадали дети и учителя.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, информирует Цензор.НЕТ.
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"Утром 5 июня на автодороге Р-58 "Мерефа - Златополь - Лозовая" произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen LT.
Водитель транспортного средства не справился с управлением, съехал на обочину, после чего автомобиль перевернулся в кювет", - говорится в сообщении.
В салоне находились 14 детей - ученики 5 и 9 классов одного из лицеев, а также двое учителей, сопровождавших группу во время экскурсии.
В результате ДТП травмы получили трое детей и двое взрослых.
Пострадавшие с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения.
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Alex K #531926
показать весь комментарий05.06.2026 12:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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