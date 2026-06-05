Автобус со школьниками перевернулся в Харьковской области: есть пострадавшие. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Харьковской области в ДТП пострадали дети и учителя.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, информирует Цензор.НЕТ.

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"Утром 5 июня на автодороге Р-58 "Мерефа - Златополь - Лозовая" произошло ДТП с участием автомобиля Volkswagen LT.



Водитель транспортного средства не справился с управлением, съехал на обочину, после чего автомобиль перевернулся в кювет", - говорится в сообщении.

В салоне находились 14 детей - ученики 5 и 9 классов одного из лицеев, а также двое учителей, сопровождавших группу во время экскурсии.

В результате ДТП травмы получили трое детей и двое взрослых.

Пострадавшие с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения.

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