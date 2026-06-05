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Авто на великій швидкості влетіло у пішохідну зону в Києві: 4 загиблих, є поранені. ФОТОрепортаж
5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач у Солом'янському районі. Унаслідок аварії є загиблі та постраждалі. Поліція встановлює обставини.
Про це повідомила столична поліція, інформує Цензор.НЕТ.
Водій не впорався з кермуванням
Аварія сталася близько 17:30 години на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського. За попередньою інформацією, водій автомобіля Mercedes рухався на великій швидкості, через що не впорався із керуванням та виїхав на пішохідну зону.
Є загиблі
- Попередньо встановлено, що внаслідок аварії на місці події загинуло четверо громадян, ще троє зазнали травм.
На місці події працює слідчо-оперативна група з розслідування ДТП главку поліції Києва та патрульні. Усі обставини встановлюються.
Топ коментарі
+26 Андрей Фещенко #474653
показати весь коментар05.06.2026 18:17 Відповісти Посилання
+20 Alex Oper
показати весь коментар05.06.2026 18:19 Відповісти Посилання
+17 Псамметих II
показати весь коментар05.06.2026 18:35 Відповісти Посилання
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Чоловік вже порушував ПДР
Попередньо встановлено, що його неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Також він є учасником чотирьох ДТП, дві з яких стались цього року.
Джерело: https://censor.net/ua/n4006958
ПРо ДТП-кадр зняв номерні знаки-точно не покарають
На цей час відомо, що 49-річний водій автомобіля Mercedes-Benz, мешканець Херсонщини, на швидкості не впорався з керуванням автомобілем та вʼїхав у підземний перехід, де були люди. На місці загинуло двоє чоловіків, жінка та 12-річний хлопець. Ще троє людей отримали травми. Водія дістали з автомобіля рятувальники, наразі він перебуває у лікарні. Попередньо встановлено, що його неодноразово притягали до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. Також він є учасником чотиорьох ДТП, дві з яких стались цього року. Розпочато досудове розслідування за ч.3 ст. 286 КК України. У разі доведення вини водію загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.
Нам в автошколi ДОСААФ викладачка поясняла: вам треба вести себе так, начебто ВСЕ навкруги хоче кинутись вам пiд колеса, збити вас, пiдставити вас, та рухнути на вас.
Зараз срана вiйна, дрон може спiкiрувати в лобешник прям з неба ось прям зараз. Нi, ходять як соннi ворони
Якщо вижити - то так, треба вiдкласти грьобаний мобiльник, та крутити головою по сторонах. I наверх теж, по з будiвель iнодi балкони падають.
Вiдео я бачив - бачив оленя вткнутого в мобiльник, якому пощастило. Бачив чувака, на якого прямо по курсу за 50 метрiв мчиться автомобiль i не думае гальмувати, а вiн наче скрiзь нього дивиться. Автомобiль починае гальмувати - скрежет тормозiв, вой шин об асфальт, а чувак навiть вiдстрибувати не намагаеться.
Я в таких ситуацiях опинявся сотнi разiв. Бiльше того, навiть в ролi водiя. I я не розумiю, як можна настiльки безпечно поводитись в життi.
Саме тому дiтям, батькам, знайомим, завжди пропагандую: все в цьому свiтi намагаеться вас вбити, будьте пильними!
Награфоманили закон, по якому полiцiя може лише жувати соплi.
Водятли десь поначитували що при лiмiтi в 50 км\г можна iздити 69 - втирають цю туфту копу, а коп замiсть того щоб виписати постанову, сперечаеться з ним не як представник закону, а як собутильник.
Камера швидкiсть засекла - постанова виписалась - три постанови значить рецидiв i тодi пiвроку пiшкарусу - тормознули без прав - посадили на пiвроку. I все. Через рiк будуть iздити як пусiчки.
Влада давно перестала бути владою, а стала посмiховиськом
Проте "реформа полiцii" - це заслуга лише одного мiнiстра лише одного кабiнету.
https://censor.net/ua/news/4006958/smertelna-dtp-u-kyyevi-5-chervnya-rozpochato-rozsliduvannya
Просто коментувати можна з точки зору "повинен", i коментувати можна з точки зору "вижити".
Чи повиннi люди вертiти головою по сторонах? Нi.
Чи мають люди вертiти головою по сторонах щоб вижити? Так.
А водiй мудак, i заслуговуе на страту.
Потрібно підвищувати штрафи (бажано робити відсоток від оціночної вартості авто, як в деяких країнах Європи (ланос - 1000грн, мерс за 100тис уо - 1% (1000уо))
Вводити штрафні бали!
І встановлення переносних радарів камер, в будь-яких місцях без попереджувальних знаків (в Німеччині місцева влада за допомогою приватних фірм по дорогах і кущах ставлять камери і, як на рибалці, сьогодні тут завтра там, наловила зайчиків і передала дані поліції, а вони вже виписують штрафи)
І також прибрати толерантний ліміт +20 км (вибачте в населеному пункті 70км ганяють то перебор! Де можна в місті ставим знаки. В Європі в основному толерантний ліміт +5км/год, більше штраф!)
Проблема не в законах, а в iх виконаннi.
Коли у вас на камерах було розпиляно 54 млн гривень, а працюе лише одна iз сотнi, та й те по святах - хоч пожиттеве давайте за перевищення, все одно толку не буде.
Відкидайте совок, як один ідіот проштрафився, а всі інші повинні страждати. В порівнянні навіть з 20 років тому, то штрафи виросли гарно, а ДОПОМОГЛО? І такі на елітних тачках як були, так і будуть.
Є відео багато, де "елітні дітки" вихваляються штрафами і порушеннями, і плювати вони хотіли, і люди це дуже швидко забули ...
Є відео і він на максимумі валив в крайній правій, і не втримав дорогу ... нажаль погинули через ідіота прості люди.
Вже бачу мєнтовка номера з машини зняла. Щоб не знали ПІБ цієї мразі.