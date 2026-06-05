Авто на великій швидкості влетіло у пішохідну зону в Києві: 4 загиблих, є поранені. ФОТОрепортаж

5 червня у Києві водій автомобіля Mercedes на великій швидкості виїхав на пішохідну зону біля Караваєвих Дач у Солом'янському районі. Унаслідок аварії є загиблі та постраждалі. Поліція встановлює обставини.

Про це повідомила столична поліція, інформує Цензор.НЕТ.

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Водій не впорався з кермуванням

Аварія сталася близько 17:30 години на перехресті вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського. За попередньою інформацією, водій автомобіля Mercedes рухався на великій швидкості, через що не впорався із керуванням та виїхав на пішохідну зону.

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Є загиблі

Попередньо встановлено, що внаслідок аварії на місці події загинуло четверо громадян, ще троє зазнали травм.

На місці події працює слідчо-оперативна група з розслідування ДТП главку поліції Києва та патрульні. Усі обставини встановлюються.

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